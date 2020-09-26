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Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 15 февраля 2022, 22:15 - Олд Траффорд
Главный судья: Петер Банкс
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
Обновить
60'
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ход матча
51' Криштиану Роналду 53' Льюис Данк 53' Бруно Фернандес 55' Льюис Данк
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
43%
Ничья
29%
Брайтон энд Хоув Альбион
29%
П1: 2.44 Х: 2.42 П2: 4.37
П1: 2.40 Х: 2.38 П2: 3.60
П1: 2.44 Х: 2.42 П2: 4.37
П1: 2.44 Х: 2.42 П2: 4.37
П1: 2.18 Х: 2.60 П2: 4.50
Интересные факты
  • За последние 5 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 5 раз, 0 сыграла в ничью и 0 победы команды Брайтон энд Хоув Альбион. Разница голов 10-3 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Во время последних 10 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 8 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 21-9 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Брайтон энд Хоув Альбион (2-1 дома и 3-2 на выезде)
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Брайтон энд Хоув Альбион забил 40% голов между минутами 76-90?
  • Брайтон энд Хоув Альбион без побед в последних 4 играх.
  • Брайтон энд Хоув Альбион без побед над Манчестер Юнайтед в последних 6 играх.
  • В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Брайтон энд Хоув Альбион в последних 5 встречах.
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 4 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Брайтон энд Хоув Альбион не забивает в 2 из их 12 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Брайтон энд Хоув Альбион в сезоне 4-7-1
  • Cristiano Ronaldo лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 8 голами. Neal Maupay забил 8 раз за Брайтон энд Хоув Альбион
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Брайтон энд Хоув Альбион пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 32% матчей, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 29% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 29%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Брайтон энд Хоув Альбион's.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Брайтон энд Хоув Альбион (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 5, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.8 гола за матч против команды Брайтон энд Хоув Альбион, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.8 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Брайтон энд Хоув Альбион - 3.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Брайтон энд Хоув Альбион - 1.6.
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.77 гола, играя дома, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.08 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 5% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
6
Побед
8
Игр
2
Побед
Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2019/2020
26.09.2020 - 14:45 Брайтон энд Хоув Альбион 2 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021
30.06.2020 - 22:15 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
10.11.2019 - 15:45 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2018
19.01.2019 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
12.02.2022 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Саутгемптон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
08.02.2022 - 22:00 Бернли 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англии 2021/2022
04.02.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Мидлсбро Н
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.01.2022 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Последние матчи - Брайтон энд Хоув Альбион
Новости команд
Главные события
55'
Льюис Данк
53'
Льюис Данк
Бруно Фернандес
53'
ГООЛ! Криштиану Роналду
51'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
43%
Ничья
29%
Брайтон энд Хоув Альбион
29%
П1: 2.44 Х: 2.42 П2: 4.37
П1: 2.40 Х: 2.38 П2: 3.60
П1: 2.44 Х: 2.42 П2: 4.37
П1: 2.44 Х: 2.42 П2: 4.37
П1: 2.18 Х: 2.60 П2: 4.50
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
23
Люк Шоу
5
Харри Магуайр
19
Рафаэль Варан
20
Диогу Далот
17
Фред
39
Мактоминей, Скотт
36
Elanga, Anthony
18
Бруно Фернандес
25
Джейдон Санчо
7
Криштиану Роналду
13
Санчес, Роберт
34
Вельтман, Йоэль
5
Льюис Данк
4
Уэбстер, Адам
11
Кукурелья, Марк
20
Ив Биссума
13
Паскаль Гросс
21
Макаллистер, Алексис
16
Moder, Jakub
9
Нил Маупай
11
Леандро Троссард
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
    51
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
    53
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 9
    Нил Маупай
  • 11
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 16
    Moder, Jakub
    Полузащитник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Полузащитник
  • 21
    Макаллистер, Алексис
    Полузащитник
  • 20
    Ив Биссума
    Нападающий
  • 34
    Вельтман, Йоэль
    Защитник
  • 5
    Льюис Данк
    Защитник
    55 53
  • 4
    Уэбстер, Адам
    Защитник
  • 11
    Кукурелья, Марк
    Защитник
  • 13
    Санчес, Роберт
    Вратарь
Запасные игроки
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 4
    Фил Джонс
    Защитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 18
    Дэнни Уэлбек
  • 58
    Ferguson, Evan
    Нападающий
  • 20
    Марч, Солли
    Полузащитник
  • 24
    Шейн Даффи
    Защитник
  • 14
    Адам Лаллана
    Полузащитник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Полузащитник
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Защитник
  • 46
    Альзате, Стивен
    Полузащитник
  • 23
    Джейсон Стиил
    Вратарь
Тренеры
  • Ральф Рангник
  • Поттер, Грэм
Статистика матча
8
Штрафные
4
4
Фолы
8
2
Удары в створ
3
3
Сейвы
1
50%
Владение мячом
50%
1
Удары мимо
4
3
Угловые
1
2
Блокировано ударов
1
ЖК
1
КК
1
Трансляция
Инфо
Роналду забив вперше у цьому році. Його суха серія тривала шість матчів.
56'
Опасный момент
Цього разу небезпечний стандарт виконував Фернандеш (Ман Юнайтед), але з 20-ти метрів теж влучив у стінку.
54'
Красная карточка
НІ! Все-таки червона! Арбітр після перегляду VAR змінив своє рішення і все-таки вилучив Данка!
53'
Желтая карточка
Жовта для Фернандеша (Ман Юнайтед) за розмови. Він вимагав червону за фол останньої надії.
52'
Желтая карточка
Данк (Брайтон) втратив м'яч поблизу свого штрафного майданчика, Еланга його обікрав, а потім капітан гостей завалив вінгера.
51'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! "Манкуніанці" відкривають рахунок! Гості втратили м'яч на своїй половині поля, круглий дійшов до Роналду, котрий оббіг кількох опонентів і поцілив точно в правий кут!
47'
Шоу (Ман Юнайтед) невдало прострілив у штарфний майданчик з лівого флангу.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Нічого в МЮ не змінюється. Принаймні в кращу сторону, адже в гіршу зрушення є. "Брайтон" виглядає більш якісно, та й двічі мав шанс забити. А ось в господарів нагод не було - хіба що можна згадати стандарт з близької відстані на останніх хвилинах, але Роналду влучив в стінку.
Свисток
Перерва! Арбітр обійшовся без додаткового часу.
44'
Опасный момент
А ось вже Роналду в моменті. Заробив Еланга стандарт в метрі від лінії штрафного, португалець пробив, але влучив у стінку.
42'
Роналду чи не вперше з'явився крупним планом. Але поки в ролі артиста.
40'
Опасный момент
Ще один шанс для гостей! Модер віддав на Біссума, котрий вирішив не вриватися у вільну зону штрафного майданчика, а пробити з його меж - м'яч пролетів трохи ліворуч від стійки!
39'
Опасный момент
ДЕ ХЕА! Що він знову творить?! Модер (Брайтон) без проблем виграв верхову боротьбу у цетнрі штрафного господарів і пробив головою в лівий верхній кут воріт з метрів восьми - іспанець витягнув цей потужний постріл!
37'
Спроба дальнього удару від Біссума (Брайтон) - м'яч полетів значно вище воріт.
35'
"Брайтон" намагався пройти лівою бровкою, але простріл Кукурельї заблокували.
33'
Навіс Шоу (Ман Юнайтед) з лівого флангу був винесений.
32'
Шоу (Ман Юнайтед) з-за меж штрафного пробив повз ворота.
31'
Гроос (Брайтон) біля лінії штрафного майданчика з лету спіймав свічку, запустивши м'яч повз праву стійку воріт.
28'
Инфо
"Червоні дияволи" трохи вирівняли володіння: 42% проти 58% на даний момент.
25'
Троссард (Брайтон) неточно прострілив з лівого флангу.
23'
Санчо (Ман Юнайтед) тікав в контратаку, проте накнувся на опонента, котрий зупинив наступ "манкуніанця".
21'
Партнери знайшли Троссарда (Брайтон) у штрафному майданчику, але той втратив м'яч.
20'
Без загострень з обох сторін. Спокійна гра в центрі.
16'
І ще один удар гостей по воротах: цього разу пробив Маккалістер з меж штрафного, але м'яч полетів в руки де Хеа.
15'
Магвайр заблокував удар Мопе (Брайтон) з межі штрафного майданчика.
14'
Тепер МЮ більше з м'ячем, однак поки на своїй половині поля.
12'
Инфо
30% на 70% володіння на жаний момент.
10'
"Брайтон" більше взаємодіє з м'ячем, але поки без допомоги суперників не вдається створити небезпеку.
7'
Опасный момент
А тепер і "чайки" помилилися. Центрбек "Брайтона" Данк не зміг прийняти м'яч на своїй половині поля і круглий відлетів до Роналду. Португалець побіг в контратаку, віддав на Санчо, котрий з меж штрафного пробив у голкіпера.
5'
Опасный момент
Знову привезли господарі самі собі: Фред обрізався на своїй половині поля, м'яч дійшов до Модера у чужій штрафній, котрий пробив з гострого кута - де Хеа виручив.
3'
Де Хеа (Ман Юнайтед) помилився при виносі м'яча, але уонтратаку гостей зупинив Магвайр своїм перехопленням.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Центрбек "манкуніанців" Рафаель Варан травмувався на передматчевій розминці - замість нього в старті з'явиться Віктор Лінделеф.
Инфо
Наставник гостей Грем Поттер проведе свою соту гру в АПЛ.
Инфо
Перед цим поєдинком МЮ іде на п'ятій позиції, а Брайтон посідає дев'яте місце.
Брайтон: Санчес - Велтман, Данк, Вебстер, Кукурелья - Біссума - Гросс, Маккалістер - Модер - Мопе, Троссард.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Лінделеф, Магвайр, Шоу - Мактоміней, Фред - Санчо, Фернандеш, Еланга - Роналду.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію перенесеного матчу 18-го туру АПЛ, в якому Манчестер Юнайтед прийме Брайтон.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Брайтон энд Хоув Альбион 15.02.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 15.02.2022
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Брайтон энд Хоув Альбион осталась с поражением. Столкновение Брайтон энд Хоув Альбион и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 26.09.2020 закончилось с такими результатами: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Рангник и Поттер, Грэм разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Брайтон энд Хоув Альбион можно посмотреть 15.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Брайтон энд Хоув Альбион, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Саутгемптон" - 12.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)
Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Страна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий поединок команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против Уотфорд - 12.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Брайтон энд Хоув Альбион онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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