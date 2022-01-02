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Челси - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 27 февраля 2022, 18:30 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
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81'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
57' Сезар Аспиликуета Вышел: Джеймс Моррисон 74' Мэйсон Маунт Вышел: Ромелу Лукаку
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Челси
38%
Ничья
31%
Ливерпуль
31%
П1: 4.40 Х: 2.01 П2: 3.06
П1: 3.50 Х: 2.63 П2: 2.25
П1: 4.40 Х: 2.01 П2: 3.06
П1: 4.40 Х: 2.01 П2: 3.06
П1: 3.55 Х: 2.55 П2: 2.55
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иЛиверпуль, когда Челси играет дома, 1- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Челси и Ливерпуль 1-1. 14 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 38 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 17 раз, 12 сыграла в ничью и 9 победы команды Ливерпуль. Разница голов 49-32 в пользу команды Челси.
  • Во время последних 80 встреч, команда Челси выиграла 28 раз, 25 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-94 в пользу команды Челси
  • Челси имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Челси не проигрывает в последних 7 играх.
  • Челси выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Челси не проигрывает в последних 16 домашних матчах.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 9 матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 12 играх.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Челси выигрывает первый тайм в 47% матчей, Ливерпуль выигрывает в 50% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Ливерпуль выигрывает в 50%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Кубок АФЛ" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 2, 2 ничьи.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Кубок АФЛ" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Кубок АФЛ" против команды Челси.
  • Челси забивает 1.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2 гола против команды Челси (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Ливерпуль - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Ливерпуль - 2.2.
  • Челси забивает 1.87 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Челси
8
Побед
28
Игр
8
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
04.03.2021 - 22:15 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
20.09.2020 - 18:30 Челси 0 - 2 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Челси
Лига Чемпионов 2021/2022
22.02.2022 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Лилль В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Кристал Пэлас 0 - 1 Завершен Челси В
Клубный чемпионат мира 2022
12.02.2022 - 18:30 Челси 2 - 1 Завершен Палмейрас В
Клубный чемпионат мира 2021/2022
09.02.2022 - 18:30 Аль-Хиляль 0 - 1 Завершен Челси В
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 14:30 Челси 2 - 1 Завершен Плимут Аргайл В
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
23.02.2022 - 21:45 Ливерпуль 6 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Норвич Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
16.02.2022 - 22:00 Интер 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
13.02.2022 - 16:00 Бернли 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
10.02.2022 - 21:45 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Лестер Сити В
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Новости команд
Главные события
Мэйсон Маунт
Вышел: Ромелу Лукаку
74'
Сезар Аспиликуета
Вышел: Джеймс Моррисон
57'
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Челси
38%
Ничья
31%
Ливерпуль
31%
П1: 4.40 Х: 2.01 П2: 3.06
П1: 3.50 Х: 2.63 П2: 2.25
П1: 4.40 Х: 2.01 П2: 3.06
П1: 4.40 Х: 2.01 П2: 3.06
П1: 3.55 Х: 2.55 П2: 2.55
Составы команд
Стартовый состав
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
    74
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 28
    Сезар Аспиликуета
    57
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 23
    Луис Густаво Диас
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Юрген Клопп
Статистика матча
5
Штрафные
10
8
Фолы
4
3
Удары в створ
3
4
Удары мимо
4
3
Сейвы
3
3
Блокировано ударов
5
42%
Владение мячом
58%
1
Угловые
8
2
Офсайды
1
Трансляция
80'
Замена
Эллиот вышел вместо Хендерсона.
80'
Замена
Жота заменил Мане.
79'
Замена
Милнер вышел вместо Кейта.
77'
Офсайд
Вернер влез в офсайд перед подачей с левого фланга штрафной, а уже потом Хаверц замкнул дальнюю.
75'
Опасный момент
Ногами парировал Менди удар от Диаса с левого фланга штрафной в ближний угол низом!
74'
Замена
Лукаку вышел на замену Маунту.
73'
Замена
Вернер заменил Пулишича.
70'
Опасный момент
Силва вновь перед пустыми воротами выносит мяч, после прострела Диаса с левого фланга штрафной!
69'
Опасный момент
ГОЛ ОТМЕНЕН! Ван Дейк был в офсайде.
68'
Инфо
Ван Дейк в офсайде блокировал Джеймса?!
67'
Опасный момент
ГОЛ! Трент со штрафного мягко поднял мяч на левый угол вратарской, где Мане сбросил на дальний свободный угол для Матипа.
66'
Алонсо все-таки завалил Салаха на входе в левый фланг своей штрафной.
64'
Опасный момент
Силве пришлось выносить с линии ворот переброс от Салаха с левого фланга штрафной над головой Менди, который и привез этот опасный выпад на свои ворота!
62'
Из борьбы против Кейта не левом фланге атаки Алонсо извлек угловой.
60'
Смотрят на VAR накладку Кейта против Чалоба в центральном круге.
58'
Опасный момент
Маунт постучался с Хаверцем на левом фланге штрафной, после чего пробил низом в ближний, но Келлехер и тут был в порядке.
57'
Замена
Вместо Аспиликуэты игру продолжит Джеймс.
54'
Повреждение у Аспиликуэты.
52'
Аспиликуэта разгонял Хаверца передачей с правого фланга, но мяч был перехвачен.
50'
Диас с фолом перед чужой штрафной попытался зацепиться за мяч в борьбе против Ковачича.
49'
Опасный момент
Штанга! Тончайший заброс Пулишича из правого полуфланга в центр штрафной был завершен ударом по газону в правую штангу!
48'
Опасный момент
Пулишич влетел в пустые ворота, после прострела Хаверца с левого фланга штрафной по вратарской, а мяч, который пролетел перед ним, не влетел.
Свисток
Второй тайм начался!
Первый тайм получился очень взрывным. Команды играют с желанием оторвать кубок с руками соперников, поэтому и случаются такие серьезные обострения, как в конце первого тайма. Сейвы Менди — топ-уровень, отсутствие реализации у Челси в убийственных моментах — топ-провал. Кто в итоге выйдет победителем? За первые 45 минут в этом вопросе не появилось утвердительного ответа.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 1 мин.
45'
Опасный момент
Маунт упустил колоссальный момент, когда из центра штрафной не смог попасть в ближний угол в падении, после наброса с правого фланга от Хаверца!
43'
Трент перехватил заброс Тиаго Силвы от центральной линии на левый фланг штрафной.
41'
Опасный момент
Сочный удар от полукруга у штрафной от Аспиликуэты прошел над левой девяткой!
40'
Накладка от Аспиликуэты против Диаса на правом фланге обороны.
39'
Опасный момент
Пулишич с правого фланга штрафной бил в ближний угол, но Келлехер стоял уже там.
37'
Келлехер пробежался на правый фланг обороны ради перехвата заброса на Хаверца.
35'
Офсайд
Хаверц влез в офсайд при передаче из глубины на свидание с голкипером, которого, к слову, так затем и не перекинул.
32'
Смотрим за позиционкой Ливерпуля. Команда Клоппа перехватила инициативу.
30'
Опасный момент
Менди умудрился достать добивание со считанных метров до ворот от Мане, после того, как только что потащил прицельный выстрел Кейта в левый нижний со средней дистанции!
27'
Уголовой
Подача углового с левого фланга от Робертсона как-то подозрительно попал в руки Аспиликуэте на ближней штанге. Все молчат. И мы помолчим.
25'
А почесал ведь локотком подбородок Маунта в борьбе в центре поля Кейта.
24'
Чалоба на угловой перевел прострел Диаса с левого фланга.
22'
Трент решил пяткой оставить штрафной для Салаха ближе к центральной зоне, а тот с носка как пальнул в сторону дальних трибун! Ух, как пальнул!
20'
Мане перед чужой штрафной зацепился за отскок от блокированного удара Салаха с левого фланга, после чего Маунт уложил его на газон.
18'
Трент исполнил фирменный дальний кросс с правого фланга в дальнюю сторону штрафной, но Мане в падении головой замкнул его неудачно.
16'
Маунт получил передачу с левого фланга в центре штрафной, но его удар был блокирован, как и выстрел с отскока от Ковачича затем.
14'
Медперсонал быстро вручил Силве таблетку для утоления боли, после чего тот вернулся на поле.
13'
Травмировал ребра Силва у сердечной области.
12'
Заблокировали попытку удара от Диаса из центра штрафной, после паса Мане с левого фланга.
11'
Аспиликуэта отдал черпак с правого фланга в штрафную, но защитники быстро вынесли.
9'
Челси захватил мяч. Фирменный прием с игрой вторым номером от Ливерпуля?
7'
Аспиликуэта проходом на правом фланге атаки заработал фол со стороны Фабиньо.
6'
Опасный момент
Прямиком в Келлехера замкнул передачу с правого фланга штрафной от Аспиликуэты Пулишич! Никого не было рядом! КАК?!
4'
Алонсо стал на пути мяча при простреле Трента с правого фланга.
2'
Тяжело с зацепом за мяч у обеих команд в эти минуты.
1'
Инфо
У Тиаго травма на разминке — в старте Кейта.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Алиссон, Конате, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Жота, Цимикас, Ориги.
Ливерпуль: Келлехер — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго, Фабиньо, Хендерсон — Салах, Мане, Диас.
Запасные: Аррисабалага, Джеймс, Сарр, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Сауль, Хадсон-Одои, Лукаку, Вернер.
Челси: Менди — Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер — Аспиликуэта, Ковачич, Канте, Алонсо — Маунт, Пулишич — Хаверц.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию финального поединка Кубка Английской лиги. На поле стадиона "Уэмбли" (Лондон, Англия) сыграют лондонский Челси и Ливерпуль.
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Завершен 18:05 - Сегодня Труа Труа 1 Марсель Марсель 1 Завершен 18:00 - Сегодня Галатасарай Галатасарай 3 Ризеспор Ризеспор 2 Завершен 18:00 - Сегодня Ахмат Ахмат 2 Уфа Уфа 1 Завершен 17:45 - Сегодня Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2 Аякс Аякс 1 Завершен 17:30 - Сегодня Визела Визела 1 Портимоненсе Портимоненсе 1

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Анонс матча Челси - "Ливерпуль" 27.02.2022, Кубок английской лиги

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 27.02.2022
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 02.01.2022 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - "Ливерпуль" можно посмотреть 27.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча Челси - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Лилль" - 22.02.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Лидс Юнайтед - 23.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Челси - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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