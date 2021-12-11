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Милан - Удинезе онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 25 февраля 2022, 19:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Marchetti, Matteo
Рейтинг матча:
Милан
Милан
До начала
00 : 00 : 00
Удинезе
Удине
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Милан
38%
Ничья
31%
Удинезе
31%
П1: 1.81 Х: 2.76 П2: 6.20
П1: 1.73 Х: 2.63 П2: 6.00
П1: 1.81 Х: 2.76 П2: 6.20
П1: 1.81 Х: 2.76 П2: 6.20
П1: 1.83 Х: 2.80 П2: 6.00
Интересные факты
  • За последние 30 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 17 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Удинезе. Разница голов 64-36 в пользу команды Милан.
  • Во время последних 59 встреч, команда Милан выиграла 29 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Удинезе выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 102-65 в пользу команды Милан
  • Последняя гостевая победа Удинезе над Милан была в 2016
  • Игры прошлого года: 1-1 (Милан дома) и 1-2 (Удинезе дома).
  • Вы знали, что Милан забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Удинезе забил 35% голов между минутами 76-90?
  • Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Милан не проигрывает в последних 5 играх.
  • В домашних матчах Милан не проигрывает Удинезе в последних 4 встречах.
  • Милан не забивает в 2 из их 13 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Удинезе не забивает в 5 из их 12 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Zlatan Ibrahimovic лучший бомбардир Милан с 8 голами. Beto забил 8 раз за Удинезе
  • Sandro Tonali получил больше всего желтых карточек (5) в Милан. Rodrigo Becao получил 6 в Удинезе.
  • Милан выигрывает первый тайм в 47% матчей, Удинезе выигрывает в 31% матчей.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Удинезе выигрывает в 31%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Удинезе лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Удинезе% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Удинезе проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Удинезе% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Удинезе.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Удинезе's.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Удинезе (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 2, команда Удинезе выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Удинезе.
  • Команда Удинезе выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Милан забивает 1.4 гола за матч против команды Удинезе, а Удинезе забивает 1.2 гола против команды Милан (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Удинезе - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Удинезе - 0.6.
  • Милан забивает 1.59 гола, играя дома, а Удинезе забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
Личные встречи
Милан
9
Побед
22
Игр
7
Побед
Удинезе
Чемпионат Италии 2021/2022
11.12.2021 - 21:45 Удинезе 1 - 1 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
03.03.2021 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Удинезе
Чемпионат Италии 2019/2020
01.11.2020 - 13:45 Удинезе 1 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
01.11.2020 - 13:30 Удинезе 0 - 0 Завершен Милан
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
19.02.2022 - 21:45 Салернитана 2 - 2 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2021/2022
13.02.2022 - 13:30 Милан 1 - 0 Завершен Сампдория В
Кубок Италии 2021/2022
09.02.2022 - 22:00 Милан 4 - 0 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.02.2022 - 19:00 Интер 1 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Ювентус Н
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Последние матчи - Удинезе
Чемпионат Италии 2021/2022
20.02.2022 - 21:45 Удинезе 1 - 1 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2021/2022
13.02.2022 - 16:00 Эллас Верона 4 - 0 Завершен Удинезе П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 19:00 Удинезе 2 - 0 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.01.2022 - 16:00 Дженоа 0 - 0 Завершен Удинезе Н
Кубок Италии 2021/2022
18.01.2022 - 18:30 Лацио 1 - 0 Завершен Удинезе П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Милан
38%
Ничья
31%
Удинезе
31%
П1: 1.81 Х: 2.76 П2: 6.20
П1: 1.73 Х: 2.63 П2: 6.00
П1: 1.81 Х: 2.76 П2: 6.20
П1: 1.81 Х: 2.76 П2: 6.20
П1: 1.83 Х: 2.80 П2: 6.00
Трансляция
Запасные: Паделли, Гаспарини, Саксесс, Яяло, Удогие, Пуссетто, Самараджич, Балларини, Бенкович, Несторовски, Перейра, Соппи.
Удинезе: Сильвестри — Бекао, Мари, Перес — Молина, Арслан, Уоллас, Макенго, Зегелаар — Делофеу, Бету.
Запасные: Тэтэрушану, Миранте, Туре, Кастильехо, Ребич, Калулу, Флоренци, Мальдини, Крунич, Бакайоко, Габбья, Салемакерс.
Милан: Меньян — Калабрия, Томори, Романьоли, Эрнандес — Тонали, Кессье — Мессиас, Диас, Леау — Жиру.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Маттео Маркетти (Остия, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 27-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Сан Сиро" (Милан, Италия) сыграют Милан и фриульский Удинезе.
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Анонс матча Милан - Удинезе 25.02.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой Милан (Милан) и командой Удинезе (Удине) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 25.02.2022
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Милан (Милан) и командой Удинезе (Удине):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Удинезе и Милан в предыдущем футбольном матче 11.12.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - Удинезе можно посмотреть 25.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - Удинезе, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против "Салернитана" - 19.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Удинезе (Удине)
Год основания Удинезе (Удине): 1896
Страна: Италия
Тренер: Лука Готти

Предыдущий поединок команды Удинезе был сыгран против Лацио - 20.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Милан - Удинезе онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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