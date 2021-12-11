Милан - Удинезе онлайн трансляция матча

За последние 30 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 17 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Удинезе. Разница голов 64-36 в пользу команды Милан.

Во время последних 59 встреч, команда Милан выиграла 29 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Удинезе выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 102-65 в пользу команды Милан

Последняя гостевая победа Удинезе над Милан была в 2016

Игры прошлого года: 1-1 (Милан дома) и 1-2 (Удинезе дома).

Вы знали, что Милан забил 25% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Удинезе забил 35% голов между минутами 76-90?

Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Милан не проигрывает в последних 5 играх.

В домашних матчах Милан не проигрывает Удинезе в последних 4 встречах.

Милан не забивает в 2 из их 13 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Удинезе не забивает в 5 из их 12 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Zlatan Ibrahimovic лучший бомбардир Милан с 8 голами. Beto забил 8 раз за Удинезе

Sandro Tonali получил больше всего желтых карточек (5) в Милан. Rodrigo Becao получил 6 в Удинезе.

Милан выигрывает первый тайм в 47% матчей, Удинезе выигрывает в 31% матчей.

Милан выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Удинезе выигрывает в 31%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Удинезе лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Удинезе% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Удинезе проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Удинезе% своих матчей.

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Удинезе.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Удинезе's.

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Удинезе (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 2, команда Удинезе выиграла 1, 2 ничьи.

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Удинезе.

Команда Удинезе выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.

Милан забивает 1.4 гола за матч против команды Удинезе, а Удинезе забивает 1.2 гола против команды Милан (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Удинезе - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Удинезе - 0.6.

Милан забивает 1.59 гола, играя дома, а Удинезе забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).