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Бенфика - Спортинг онлайн трансляция матча

Кубок португальской лиги - 29 января 2022, 21:45
Главный судья: Мануэль Мота
Рейтинг матча:
Бенфика
Лиссабон
1 - 0
Обновить
41'
Спортинг
Лиссабон
Ход матча
23' Эвертон 32' Луиш Нету
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
39%
Ничья
32%
Спортинг
29%
П1: 4.35 Х: 2.70 П2: 2.10
П1: 4.00 Х: 2.40 П2: 2.10
П1: 4.35 Х: 2.70 П2: 2.10
П1: 4.35 Х: 2.70 П2: 2.10
П1: 4.60 Х: 2.50 П2: 2.28
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Бенфика и Спортинг Лиссабон 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Бенфика выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Спортинг Лиссабон выигрывает в 53%.
  • Команда Бенфика проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Кубок Лиги" против команды Спортинг Лиссабон.
  • Победителем прошлой встречи была команда Спортинг Лиссабон.
  • Бенфика не проигрывает в последних 4 играх.
  • Бенфика забивает 2.06 гола, играя дома, а Спортинг Лиссабон забивает 1.92 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Бенфика иСпортинг Лиссабон, когда Бенфика играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Спортинг Лиссабон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.
  • Бенфика выигрывает первый тайм в 50% матчей, Спортинг Лиссабон выигрывает в 53% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и Спортинг Лиссабон - 1.2.
  • Недавнее выступление команды Спортинг Лиссабон в "Кубок Лиги" лучше, чем у команды Бенфика.
  • Из последних 5 встреч команда Бенфика выиграла 3, команда Спортинг Лиссабон выиграла 2, 0 ничьи.
  • Бенфика забивает 1.8 гола за матч против команды Спортинг Лиссабон, а Спортинг Лиссабон забивает 1.6 гола против команды Бенфика (в среднем).
  • Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Когда Спортинг Лиссабон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.
  • Бенфика's performance of the last 5 matches is better than Спортинг Лиссабон's.
  • Команда Спортинг Лиссабон выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Кубок Лиги" против команды Бенфика.
  • В их последнюю встречу команда Спортинг Лиссабон победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и Спортинг Лиссабон - 3.4.
  • Спортинг Лиссабон забивал хотя бы раз в последних 23 матчах.
  • Бенфика забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 25 встреч когда команда Бенфика играла дома, команда Бенфика выиграла 12 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Спортинг Лиссабон. Разница голов 37-31 в пользу команды Бенфика.
  • Во время последних 55 встреч, команда Бенфика выиграла 24 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Спортинг Лиссабон выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 78-62 в пользу команды Бенфика
Личные встречи
Бенфика
3
Побед
10
Игр
4
Побед
Спортинг
Чемпионат Португалии 2021/2022
03.12.2021 - 23:15 Бенфика 1 - 3 Завершен Спортинг
Чемпионат Португалии 2020/2021
15.05.2021 - 20:00 Бенфика 4 - 3 Завершен Спортинг
Чемпионат Португалии 2020/2021
01.02.2021 - 23:30 Спортинг 1 - 0 Завершен Бенфика
Чемпионат Португалии 2018
03.02.2019 - 19:30 Спортинг 2 - 4 Завершен Бенфика
Последние матчи - Бенфика
Чемпионат Португалии 2021/2022
21.01.2022 - 21:00 Арока 0 - 2 Завершен Бенфика В
Чемпионат Португалии 2021/2022
15.01.2022 - 20:00 Бенфика 1 - 1 Завершен Морейренсе Н
Чемпионат Португалии 2021/2022
09.01.2022 - 20:00 Бенфика 2 - 0 Завершен Пасуш де Феррейра В
Чемпионат Португалии 2021/2022
30.12.2021 - 23:00 Порту 3 - 1 Завершен Бенфика П
Кубок Португалии 2021/2022
23.12.2021 - 22:45 Порту 3 - 0 Завершен Бенфика П
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Последние матчи - Спортинг
Кубок португальской лиги 2021/2022
26.01.2022 - 21:45 Спортинг 2 - 1 Завершен Санта-Клара В
Чемпионат Португалии 2021/2022
22.01.2022 - 22:30 Спортинг 1 - 2 Завершен Брага П
Чемпионат Португалии 2021/2022
16.01.2022 - 20:00 Визела 0 - 2 Завершен Спортинг В
Кубок Португалии 2021/2022
11.01.2022 - 22:45 Леса 0 - 4 Завершен Спортинг В
Чемпионат Португалии 2021/2022
07.01.2022 - 20:30 Санта-Клара 3 - 2 Завершен Спортинг П
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Новости команд
Главные события
32'
Луиш Нету
ГООЛ! Эвертон
23'
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
39%
Ничья
32%
Спортинг
29%
П1: 4.35 Х: 2.70 П2: 2.10
П1: 4.00 Х: 2.40 П2: 2.10
П1: 4.35 Х: 2.70 П2: 2.10
П1: 4.35 Х: 2.70 П2: 2.10
П1: 4.60 Х: 2.50 П2: 2.28
Составы команд
99
Одиссеас Влаходимос
3
Грималдо, Алехандро
5
Ян Вертонген
91
Morato
22
Валентино Лазаро
23
Жоау Мариу
28
Юлиан Вайгль
11
Суалихо Мейте
7
Эвертон
15
Роман Яремчук
17
Диогу Гонсалвеш
1
Антонио Адан
13
Луиш Нету
25
Inacio, Goncalo
3
Зухаир Феддаль
47
Эсгайо, Рикардо
66
Жоау Пальинья
8
Нуньес, Матеус Луис
2
Матеус Рейс де Лима
22
Пабло Сарабия
21
Жозе Паулиньо
28
Гонсалвес, Педро
Стартовый состав
  • 7
    Эвертон
    Нападающий
    23
  • 15
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 17
    Диогу Гонсалвеш
    Нападающий
  • 23
    Жоау Мариу
    Полузащитник
  • 28
    Юлиан Вайгль
    Полузащитник
  • 11
    Суалихо Мейте
    Полузащитник
  • 3
    Грималдо, Алехандро
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 91
    Morato
    Защитник
  • 22
    Валентино Лазаро
    Полузащитник
  • 99
    Одиссеас Влаходимос
    Вратарь
  • 22
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 21
    Жозе Паулиньо
    Полузащитник
  • 28
    Гонсалвес, Педро
    Полузащитник
  • 47
    Эсгайо, Рикардо
    Защитник
  • 66
    Жоау Пальинья
    Полузащитник
  • 8
    Нуньес, Матеус Луис
    Полузащитник
  • 2
    Матеус Рейс де Лима
  • 13
    Луиш Нету
    Защитник
    32
  • 25
    Inacio, Goncalo
    Защитник
  • 3
    Зухаир Феддаль
    Защитник
  • 1
    Антонио Адан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 88
    Ramos, Goncalo
    Нападающий
  • 55
    Bernardo, Paulo
    Полузащитник
  • 49
    Адель Таарабт
    Полузащитник
  • 39
    Araujo, Henrique
    Нападающий
  • 34
    Андре Алмейда
    Полузащитник
  • 31
    Жил Диаш
    Полузащитник
  • 21
    Пицци
    Нападающий
  • 77
    Элтон Лейте
    Вратарь
  • 97
    Феррейра, Франсиско
    Защитник
  • 68
    Браганка, Даниэл
    Полузащитник
  • 57
    Catamo, Geny
    Нападающий
  • 24
    Порро, Педро
    Защитник
  • 19
    Gimenez Santiago Tomas
  • 15
    Ugarte, Manuel
    Полузащитник
  • 11
    Нуно Сантос
  • 10
    Кабрал, Джован
    Нападающий
  • 7
    Табата
  • 31
    Виржиния, Жоау
    Вратарь
Тренеры
  • Вериссимо
  • Рубен Аморим
Статистика матча
8
Штрафные
6
6
Фолы
7
35%
Владение мячом
65%
Угловые
3
Блокировано ударов
2
1
Удары в створ
1
Офсайды
1
1
Сейвы
ЖК
1
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
37'
Сарабія (Спортінг) подав з лівого флангу у площину воріт - Влаходімос встиг дістати цей м'яч.
34'
Офсайд
Сарабія (Спортінг) влучив у поперечку, але перед тим потрапив до офсайду. Очевидне положення поза грою.
31'
Желтая карточка
Жовта для Нету (Спортінг) за зрив атаки. Евертон прокинув захисника лівим флангом, а той зачепив бразильця, котрий тікав на швидкості.
30'
Після подачі Сарабії зі стандарту з лівого флангу Пальїнья зміг лише досягнути головою до м'яча, але круглий снаряд просто пострибав ща лицьову лінію.
Инфо
Евертон забив у другому поспіль матчі.
27'
Есгаю (Спортінг) своєю подачею з правого флангу спричинив метушню у штрафному майданчику "орлів", але загрози володінням Влаходімоса це не принесло.
25'
Опасный момент
Влаходімос тягне! Центрбек Спортінга Інасіу пробив головою після подачі від кута поля, але голкіпер відбив удар, котрий летів хоч і потужно, але приблизно в його зону.
23'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Бенфіка відкриває рахунок! Грімальдо з лівого флангу віддав в центр на Евертона, той прибрав Нету і влучив у верхній ближній лівий кут воріт. Та ще й воротарський кут.
19'
Ще одна спроба від Педру Гонсалвеша пробити: вінгер намагався з-за меж штарфного майданчика закрутити під праву верхню стійку, проте не влучив навіть у площину.
19'
Є перший акцентований удар у матчі! Сарабія (Спортінг) віддав в центр на Педру, той прицняв м'яч у штарфний майданчик і вже з його меж пробивав, проте у прекрасному підкаті постріл зупинив Вертонген.
15'
Рейс (Спортінг) намагався подати з лівої частини штрафного майданчика, проте м'яч зрізався з ноги і опустився відразу поза поперечкою на сітку.
14'
Втратили можливість загострити "орли" після стандарту. Маріо навісив з центральної зони, але гравці Спортінга легко відбилися.
12'
Перший дотик Яремчука (Бенфіка) вийшов не надто вдалим. Після виносу Влаходімоса м'яч пострибав в напрямку нападника, той виграв боротьбу, але продовжив далі не на партнера.
10'
Грімальдо (Бенфіка) навісив з лівого флангу в напрямку Мейте, але захисники "левів" винесли м'яч.
7'
У грі була пауза - пішла кров з лоба у Вайгля (Бенфіка). Медики допомогли німцю, і він зможе повернутися у гру.
5'
Уголовой
Два поспіль кутові подали підопічні Рубена Аморіма, проте без небезпеки біля воріт Бенфіки. Другий навіс до рук забрав Влаходімос.
4'
Педру (Спортінг) увійшов до штрафного майданчика суперника, але Вертонген сам на сам обіграв атакуючого гравця "левів".
2'
Феддаль (Спортінг) виніс м'яч вперед і зміг загострити в атаці, проте вчасно з воріт вийшов Влаходімос і вибив м'яч.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Вдруге команди зустрічаються у фіналі Кубка португальської ліги. Востаннє вони грали між собою ще у 2009-му році, і тоді Бенфіка перемогла у серії пенальті.
Спортінг: Адан - Нету, Інасіу, Феддаль - Есгаю, Пальїнья, Матеус, Рейс - Сарабія, Паулінью, Педру Гонсалвеш.
Бенфіка: Влаходімос - Лазаро, Морату, Вертонген, Грімальдо - Мейте, Вайгль, Маріу - Діогу Гонсалвеш, Яремчук, Евертон.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу фіналу Кубка португальської ліги, в якому Бенфіка прийме Спортінг.
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Анонс матча Бенфика - Спортинг 29.01.2022, Кубок португальской лиги

Матч между командой Бенфика (Лиссабон) и командой Спортинг (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок португальской лиги 2021/2022.

Дата проведения матча: 29.01.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Бенфика (Лиссабон) и командой Спортинг (Лиссабон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Спортинг, тогда как команда Бенфика осталась с поражением. Столкновение Бенфика и Спортинг в предыдущем футбольном матче 03.12.2021 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Вериссимо и Рубен Аморим разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бенфика - Спортинг можно посмотреть 29.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок португальской лиги. Текстовую трансляцию матча Бенфика - Спортинг, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший поединок команды Бенфика был сыгран против Арока - 21.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика.

Команда гостей

Название: Спортинг (Лиссабон)
Год основания Спортинг (Лиссабон): 1906
Страна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш

Предыдущий поединок команды Спортинг был сыгран против Санта-Клара - 26.01.2022, в рамках турнира Кубок португальской лиги 2021/2022 и закончился победой команды Спортинг.

Следите за результатами матча Бенфика - Спортинг онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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