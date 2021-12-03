Бенфика - Спортинг онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Бенфика и Спортинг Лиссабон 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Бенфика выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Спортинг Лиссабон выигрывает в 53%.

Команда Бенфика проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Кубок Лиги" против команды Спортинг Лиссабон.

Победителем прошлой встречи была команда Спортинг Лиссабон.

Бенфика не проигрывает в последних 4 играх.

Бенфика забивает 2.06 гола, играя дома, а Спортинг Лиссабон забивает 1.92 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Бенфика иСпортинг Лиссабон, когда Бенфика играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Спортинг Лиссабон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.

Бенфика выигрывает первый тайм в 50% матчей, Спортинг Лиссабон выигрывает в 53% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и Спортинг Лиссабон - 1.2.

Недавнее выступление команды Спортинг Лиссабон в "Кубок Лиги" лучше, чем у команды Бенфика.

Из последних 5 встреч команда Бенфика выиграла 3, команда Спортинг Лиссабон выиграла 2, 0 ничьи.

Бенфика забивает 1.8 гола за матч против команды Спортинг Лиссабон, а Спортинг Лиссабон забивает 1.6 гола против команды Бенфика (в среднем).

Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Когда Спортинг Лиссабон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.

Бенфика's performance of the last 5 matches is better than Спортинг Лиссабон's.

Команда Спортинг Лиссабон выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Кубок Лиги" против команды Бенфика.

В их последнюю встречу команда Спортинг Лиссабон победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и Спортинг Лиссабон - 3.4.

Спортинг Лиссабон забивал хотя бы раз в последних 23 матчах.

Бенфика забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

За последние 25 встреч когда команда Бенфика играла дома, команда Бенфика выиграла 12 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Спортинг Лиссабон. Разница голов 37-31 в пользу команды Бенфика.