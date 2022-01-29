Буркина-Фасо - Сенегал онлайн трансляция матча

Анонс матча Буркина-Фасо - Сенегал 02.02.2022, Кубок Африканских Наций

Поединок между командой Буркина-Фасо и командой Сенегал будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Африканских Наций 2022, матч состоится на стадионе Stade omnisport de Douala.

Дата проведения матча: 02.02.2022

Время начала матча: 21:00

Для одержания победы тренеры команд Malo, Kamou и Сиссе, Алью разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Буркина-Фасо

Страна: Буркина-Фасо



Прошедший матч команды Буркина-Фасо был сыгран против Тунис - 29.01.2022, в рамках турнира Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Буркина-Фасо.

Команда гостей

Название: Сенегал

Страна: Сенегал



Прошедший поединок команды Сенегал был сыгран против Экваториальная Гвинея - 30.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Сенегал.

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