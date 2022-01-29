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Буркина-Фасо - Сенегал онлайн трансляция матча

Кубок Африканских Наций - 02 февраля 2022, 21:00 - Stade omnisport de Douala
Главный судья: Бамлак Тессема Вейеса
Рейтинг матча:
Буркина-Фасо
0 - 0
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45'+3
Сенегал
Ход матча
28' Адама Гира 36' Эрвен Коффи Вышел: Ouedraogo, Farid
Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Буркина-Фасо
32%
Ничья
36%
Сенегал
32%
П1: 6.48 Х: 2.27 П2: 2.20
П1: 5.50 Х: 2.10 П2: 2.10
П1: 6.48 Х: 2.27 П2: 2.20
П1: 6.48 Х: 2.27 П2: 2.20
П1: 5.80 Х: 2.40 П2: 2.15
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами Буркина-Фасо и Сенегал - 1.33.
  • Когда Буркина-Фасо проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Буркина-Фасо% своих матчей.
  • Буркина-Фасо не проигрывает в последних 4 играх.
  • Буркина-Фасо выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Сенегал выигрывает в 19%.
  • Из последних 3 встреч команда Буркина-Фасо выиграла 0, команда Сенегал выиграла 0, 3 ничьи.
  • Буркина-Фасо забивает 1.14 гола, играя дома, а Сенегал забивает 1.4 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Сенегал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сенегал% своих матчей.
  • Сенегал не проигрывает в последних 11 играх.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Буркина-Фасо и Сенегал - 0.67.
  • Буркина-Фасо выигрывает первый тайм в 46% матчей, Сенегал выигрывает в 19% матчей.
  • Недавнее выступление команды Сенегал в "Кубок африканских наций" лучше, чем у команды Буркина-Фасо.
  • Буркина-Фасо забивает 0.67 гола за матч против команды Сенегал, а Сенегал забивает 0.67 гола против команды Буркина-Фасо (в среднем).
  • Когда Буркина-Фасо лидирует 1-0 дома, они побеждают в Буркина-Фасо% своих матчей.
  • Когда Сенегал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сенегал% своих матчей.
  • Сенегал's performance of the last 5 matches is better than Буркина-Фасо's.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Буркина-Фасо забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
Последние матчи - Буркина-Фасо
Кубок Африканских Наций 2022
29.01.2022 - 21:00 Буркина-Фасо 1 - 0 Завершен Тунис В
Кубок Африканских Наций 2021/2022
23.01.2022 - 18:00 Буркина-Фасо 2 - 1 Завершен Габон В
Кубок Африканских Наций 2022
17.01.2022 - 18:00 Буркина-Фасо 1 - 1 Завершен Эфиопия Н
Кубок Африканских Наций 2022
13.01.2022 - 21:00 Кабо-Верде 0 - 1 Завершен Буркина-Фасо В
Кубок Африканских Наций 2022
09.01.2022 - 18:00 Камерун 2 - 1 Завершен Буркина-Фасо П
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Последние матчи - Сенегал
Кубок Африканских Наций 2022
30.01.2022 - 21:00 Сенегал 3 - 1 Завершен Экваториальная Гвинея В
Кубок Африканских Наций 2021/2022
25.01.2022 - 18:00 Сенегал 2 - 0 Завершен Кабо-Верде В
Кубок Африканских Наций 2022
18.01.2022 - 18:00 Малави 0 - 0 Завершен Сенегал Н
Кубок Африканских Наций 2022
14.01.2022 - 15:00 Сенегал 0 - 0 Завершен Гвинея Н
Кубок Африканских Наций 2022
10.01.2022 - 15:00 Сенегал 1 - 0 Завершен Зимбабве В
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Новости команд
Главные события
Эрвен Коффи
Вышел: Ouedraogo, Farid
36'
Адама Гира
28'
Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Буркина-Фасо
32%
Ничья
36%
Сенегал
32%
П1: 6.48 Х: 2.27 П2: 2.20
П1: 5.50 Х: 2.10 П2: 2.10
П1: 6.48 Х: 2.27 П2: 2.20
П1: 6.48 Х: 2.27 П2: 2.20
П1: 5.80 Х: 2.40 П2: 2.15
Составы команд
16
Эрвен Коффи
25
Стив Яго
14
Dayo, Issoufou
12
Эдмонд Тапсоба
29
Kabore, Issa
24
Адама Гира
20
Sangare, Gustavo
22
Toure, Blati
21
Байала, Сирил Баррос
15
Бертран Траоре
19
Банде, Хассан
16
Эдуар Менди
20
Сарр, Боуна
26
Калиду Кулибали Йеро
22
Абду Диалло
23
Салиу Сисс
8
Куяте, Шейху
24
Нампалис Менди
15
Dieng, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke
27
Гуейе, Идрисса
10
Садио Мане
19
Дьедью, Фамара
Стартовый состав
  • 21
    Байала, Сирил Баррос
    Нападающий
  • 15
    Бертран Траоре
    Полузащитник
  • 19
    Банде, Хассан
    Нападающий
  • 24
    Адама Гира
    Полузащитник
    28
  • 20
    Sangare, Gustavo
    Полузащитник
  • 22
    Toure, Blati
    Полузащитник
  • 25
    Стив Яго
    Полузащитник
  • 14
    Dayo, Issoufou
    Защитник
  • 12
    Эдмонд Тапсоба
  • 29
    Kabore, Issa
    Защитник
  • 16
    Эрвен Коффи
    36
  • 19
    Дьедью, Фамара
    Нападающий
  • 15
    Dieng, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke
    Нападающий
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 8
    Куяте, Шейху
    Полузащитник
  • 24
    Нампалис Менди
    Полузащитник
  • 20
    Сарр, Боуна
    Защитник
  • 26
    Калиду Кулибали Йеро
    Нападающий
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 23
    Салиу Сисс
    Защитник
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Ouedraogo, Farid
    Вратарь
  • 17
    Sanogo, Zakaria
    Полузащитник
  • 23
    Tapsoba, Abdoul
    Нападающий
  • 13
    Мохамед Конате
    Защитник
  • 7
    Traore, Eric
    Полузащитник
  • 6
    Simpore, Saidou
    Защитник
  • 5
    Malo, Patrick
    Защитник
  • 4
    Ouattara, Soumaila
    Защитник
  • 3
    Traore, Oula Abass
    Защитник
  • 2
    Ouattara, Djibril
    Нападающий
  • 1
    Sawadogo, Aboubacar
    Вратарь
  • 62
    Ouedraogo, Ismahila
    Полузащитник
  • 26
    Gueye, Pape Alassane
    Полузащитник
  • 24
    Name, Moustapha
    Полузащитник
  • 23
    Альфред Гомис
    Вратарь
  • 21
    Ибрагима Мбайе
  • 23
    Исмаила Сарр
    Полузащитник
  • 17
    Sarr, Pape Matar
    Полузащитник
  • 13
    Жозеф Ромерик Лопи
    Полузащитник
  • 20
    Хабиб Диалло
    Нападающий
  • 9
    Кейта Бальде
  • 66
    Абу Сиссе, Папе
    Защитник
  • 1
    Дьянг, Сени Тимоти
    Вратарь
  • 27
    Маме Тиам
    Нападающий
Тренеры
  • Malo, Kamou
  • Сиссе, Алью
Статистика матча
2
Удары мимо
2
4
Штрафные
7
7
Фолы
4
1
Блокировано ударов
4
Угловые
2
2
Удары в створ
3
3
Сейвы
2
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
45+2'
Опасный момент
Удар от ворот - (Сенегал)
45+1'
Уголовой
Угловой удар Sangare, Gustavo - (Буркина-Фасо)
45+1'
Инфо
Показано дополнительное время + 6
45'
Штрафной удар - (Буркина-Фасо)
44'
Штрафной удар - (Буркина-Фасо)
42'
Опасный момент
Удар от ворот - (Буркина-Фасо)
41'
Штрафной удар - (Сенегал)
40'
Опасный момент
Удар от ворот - (Сенегал)
40'
Опасный момент
Удар мимо ворот Банде, Хассан - (Буркина-Фасо)
39'
Уголовой
Угловой удар Sangare, Gustavo - (Буркина-Фасо)
39'
Опасный момент
Удар по воротам Банде, Хассан - (Буркина-Фасо)
39'
Сейв - (Сенегал)
38'
Уголовой
Угловой удар Sangare, Gustavo - (Буркина-Фасо)
36'
Инфо
Возвращение после травмы Куяте, Шейху - (Сенегал)
36'
Замена
Замена Эрвен Коффи : Ouedraogo, Farid - (Буркина-Фасо)
36'
Инфо
Возвращение после травмы Эрвен Коффи - (Буркина-Фасо)
36'
Видео помощник арбитра - (Сенегал)
32'
Просмотр VAR - (Сенегал)
32'
Инфо
Травма Эрвен Коффи - (Буркина-Фасо)
32'
Инфо
Травма Куяте, Шейху - (Сенегал)
28'
Желтая карточка
Жёлтая карточка Адама Гира - (Буркина-Фасо)
28'
Штрафной удар - (Сенегал)
27'
Опасный момент
Удар от ворот - (Буркина-Фасо)
27'
Опасный момент
Удар мимо ворот Dieng, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke - (Сенегал)
26'
Сейв - (Буркина-Фасо)
26'
Опасный момент
Удар по воротам - (Сенегал)
26'
Уголовой
Угловой удар Сарр, Боуна - (Сенегал)
23'
Уголовой
Угловой удар Sangare, Gustavo - (Буркина-Фасо)
22'
Штрафной удар - (Буркина-Фасо)
21'
Штрафной удар - (Сенегал)
19'
Опасный момент
Удар от ворот - (Буркина-Фасо)
18'
Сейв - (Буркина-Фасо)
18'
Опасный момент
Удар по воротам Садио Мане - (Сенегал)
18'
Сейв - (Сенегал)
18'
Опасный момент
Удар по воротам Sangare, Gustavo - (Буркина-Фасо)
17'
Сейв - (Буркина-Фасо)
17'
Опасный момент
Удар по воротам Куяте, Шейху - (Сенегал)
16'
Штрафной удар - (Сенегал)
15'
Штрафной удар - (Буркина-Фасо)
15'
Опасный момент
Удар от ворот - (Буркина-Фасо)
15'
Опасный момент
Удар мимо ворот Салиу Сисс - (Сенегал)
14'
Уголовой
Угловой удар Sangare, Gustavo - (Буркина-Фасо)
12'
Уголовой
Угловой удар - (Сенегал)
10'
Штрафной удар - (Сенегал)
9'
Инфо
Возвращение после травмы Банде, Хассан - (Буркина-Фасо)
8'
Инфо
Травма Банде, Хассан - (Буркина-Фасо)
7'
Опасный момент
Удар от ворот - (Буркина-Фасо)
7'
Инфо
Возвращение после травмы Нампалис Менди - (Сенегал)
7'
Инфо
Возвращение после травмы Байала, Сирил Баррос - (Буркина-Фасо)
6'
Штрафной удар - (Сенегал)
4'
Инфо
Травма Байала, Сирил Баррос - (Буркина-Фасо)
4'
Инфо
Травма Нампалис Менди - (Сенегал)
3'
Штрафной удар - (Сенегал)
1'
Опасный момент
Удар от ворот - (Сенегал)
1'
Опасный момент
Удар мимо ворот Бертран Траоре - (Буркина-Фасо)
Свисток
Матч начался
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Анонс матча Буркина-Фасо - Сенегал 02.02.2022, Кубок Африканских Наций

Поединок между командой Буркина-Фасо и командой Сенегал будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Африканских Наций 2022, матч состоится на стадионе Stade omnisport de Douala.

Дата проведения матча: 02.02.2022
Время начала матча: 21:00

Для одержания победы тренеры команд Malo, Kamou и Сиссе, Алью разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Буркина-Фасо - Сенегал можно посмотреть 02.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Африканских Наций. Текстовую трансляцию матча Буркина-Фасо - Сенегал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Буркина-Фасо
Страна: Буркина-Фасо

Прошедший матч команды Буркина-Фасо был сыгран против Тунис - 29.01.2022, в рамках турнира Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Буркина-Фасо.

Команда гостей

Название: Сенегал
Страна: Сенегал

Прошедший поединок команды Сенегал был сыгран против Экваториальная Гвинея - 30.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Сенегал.

Следите за результатами матча Буркина-Фасо - Сенегал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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