Камерун - Египет онлайн трансляция матча

Поединок между командой Камерун и командой Египет будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Африканских Наций 2022, матч пройдет на стадионе Olembe Stadium.
Дата проведения матча: 03.02.2022
Время начала матча: 21:00
История противостояний между клубами Камерун и командой Египет:
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Камерун, тогда как команда Египет осталась с поражением. Столкновение Египет и Камерун в предыдущем футбольном матче 05.02.2017 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Камерун
Страна: Камерун
Тренер: Фолькер Финке
Предыдущий поединок команды Камерун был сыгран против Гамбия - 29.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Камерун.
Название: Египет
Страна: Египет
Тренер: Эктор Купер
Прошедший матч команды Египет был сыгран против Марокко - 30.01.2022, в рамках турнира Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Египет.
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