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Камерун - Египет онлайн трансляция матча

Кубок Африканских Наций - 03 февраля 2022, 21:00 - Olembe Stadium
Главный судья: Бакари Папа Гассама
Рейтинг матча:
Камерун
До начала
00 : 00 : 00
Египет
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Камерун
44%
Ничья
25%
Египет
31%
П1: 2.71 Х: 2.06 П2: 4.64
П1: 2.71 Х: 2.06 П2: 4.64
П1: 2.71 Х: 2.06 П2: 4.64
П1: 2.70 Х: 2.17 П2: 4.20
Интересные факты
  • Камерун не проигрывает в последних 9 играх.
  • Камерун забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Когда Камерун лидирует 1-0 дома, они побеждают в Камерун% своих матчей.
  • Когда Камерун проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Камерун% своих матчей.
  • Во время последних 8 встреч, Камерун выиграла 1 раз. также было 3 ничей, и Египет выиграла 4 раза.
  • Египет имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Камерун выигрывает первый тайм в 47% матчей, Египет выигрывает в 36% матчей.
  • Камерун выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Египет выигрывает в 36%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Камерун.
  • В их последнюю встречу команда Камерун победила в 1 гол(а).
  • Когда Египет лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Египет% своих матчей.
  • Когда Египет проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Египет% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Камерун в "Кубок африканских наций" лучше, чем у команды Египет.
  • Камерун's performance of the last 5 matches is better than Египет's.
  • Команда Египет проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Камерун (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Камерун выиграла 1, команда Египет выиграла 4, 0 ничьи.
  • Камерун забивает 1.2 гола за матч против команды Египет, а Египет забивает 2.2 гола против команды Камерун (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Камерун и Египет - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Камерун и Египет - 1.4.
  • Камерун забивает 2 гола, играя дома, а Египет забивает 1.4 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Камерун
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Египет
Кубок Африканских Наций 2016/2017
05.02.2017 - 21:00 Египет 1 - 2 Завершен Камерун
Последние матчи - Камерун
Кубок Африканских Наций 2022
29.01.2022 - 18:00 Гамбия 0 - 2 Завершен Камерун В
Кубок Африканских Наций 2022
24.01.2022 - 21:00 Камерун 2 - 1 Завершен Коморские острова В
Кубок Африканских Наций 2022
17.01.2022 - 18:00 Кабо-Верде 1 - 1 Завершен Камерун Н
Кубок Африканских Наций 2022
13.01.2022 - 18:00 Камерун 4 - 1 Завершен Эфиопия В
Кубок Африканских Наций 2022
09.01.2022 - 18:00 Камерун 2 - 1 Завершен Буркина-Фасо В
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Последние матчи - Египет
Кубок Африканских Наций 2022
30.01.2022 - 17:00 Египет 2 - 1 Завершен Марокко В
Кубок Африканских Наций 2022
26.01.2022 - 18:00 Кот-д'Ивуар 0 - 1 Завершен Египет В
Кубок Африканских Наций 2022
19.01.2022 - 21:00 Египет 1 - 0 Завершен Судан В
Кубок Африканских Наций 2022
15.01.2022 - 21:00 Гвинея-Бисау 0 - 1 Завершен Египет В
Кубок Африканских Наций 2022
11.01.2022 - 18:00 Нигерия 1 - 0 Завершен Египет П
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Новости команд
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Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Камерун
44%
Ничья
25%
Египет
31%
П1: 2.71 Х: 2.06 П2: 4.64
П1: 2.71 Х: 2.06 П2: 4.64
П1: 2.71 Х: 2.06 П2: 4.64
П1: 2.70 Х: 2.17 П2: 4.20
Трансляция
Инфо
Вже відомі склади команд. Камерун: Онана, Толо, Нгадеу, Кастелетто, Мумі, Гует, Замбо-Ангісса, Онгла, Фай, Абубакар, Токо-Екамбі. Єгипет: Або Габаль, Камаль, Абдельмонем, Ель-Венш, Фетух, Ельсула, Ельнені, Фатхі, Салах, Мармуш, Мустафа.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу півфіналу Кубка Африканських Націй Камерун - Єгипет.
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Анонс матча Камерун - Египет 03.02.2022, Кубок Африканских Наций

Поединок между командой Камерун и командой Египет будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Африканских Наций 2022, матч пройдет на стадионе Olembe Stadium.

Дата проведения матча: 03.02.2022
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Камерун и командой Египет:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Камерун, тогда как команда Египет осталась с поражением. Столкновение Египет и Камерун в предыдущем футбольном матче 05.02.2017 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Камерун - Египет можно посмотреть 03.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Африканских Наций. Текстовую трансляцию матча Камерун - Египет, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Камерун
Страна: Камерун
Тренер: Фолькер Финке

Предыдущий поединок команды Камерун был сыгран против Гамбия - 29.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Камерун.

Команда гостей

Название: Египет
Страна: Египет
Тренер: Эктор Купер

Прошедший матч команды Египет был сыгран против Марокко - 30.01.2022, в рамках турнира Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Египет.

Следите за результатами матча Камерун - Египет онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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