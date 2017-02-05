Камерун - Египет онлайн трансляция матча

Камерун не проигрывает в последних 9 играх.

Камерун забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Когда Камерун лидирует 1-0 дома, они побеждают в Камерун% своих матчей.

Когда Камерун проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Камерун% своих матчей.

Во время последних 8 встреч, Камерун выиграла 1 раз. также было 3 ничей, и Египет выиграла 4 раза.

Египет имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Камерун выигрывает первый тайм в 47% матчей, Египет выигрывает в 36% матчей.

Камерун выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Египет выигрывает в 36%.

Победителем прошлой встречи была команда Камерун.

В их последнюю встречу команда Камерун победила в 1 гол(а).

Когда Египет лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Египет% своих матчей.

Когда Египет проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Египет% своих матчей.

Недавнее выступление команды Камерун в "Кубок африканских наций" лучше, чем у команды Египет.

Камерун's performance of the last 5 matches is better than Египет's.

Команда Египет проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Камерун (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Камерун выиграла 1, команда Египет выиграла 4, 0 ничьи.

Камерун забивает 1.2 гола за матч против команды Египет, а Египет забивает 2.2 гола против команды Камерун (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Камерун и Египет - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Камерун и Египет - 1.4.