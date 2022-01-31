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Динамо - Лудогорец онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 31 января 2022, 17:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
7'
Лудогорец
Разград
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
47%
Ничья
27%
Лудогорец
27%
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Лудогорец
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2020/2021
30.01.2021 - 16:15 Динамо 1 - 2 Завершен Лудогорец
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
27.01.2022 - 12:00 Динамо 1 - 1 Завершен Будё-Глимт Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
25.01.2022 - 18:00 Динамо 3 - 1 Завершен Реал Мурсия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
22.01.2022 - 18:00 Динамо 4 - 0 Завершен Расинг Унион В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
21.01.2022 - 19:00 Динамо 4 - 0 Завершен Атлетико Пульпиленьо В
Премьер-лига 2021/2022
12.12.2021 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря Н
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Последние матчи - Лудогорец
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 22:00 Лудогорец 0 - 0 Завершен Мидтьюлланн Н
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 19:45 Црвена Звезда 1 - 0 Завершен Лудогорец П
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 22:00 Брага 4 - 2 Завершен Лудогорец П
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 19:45 Лудогорец 0 - 1 Завершен Брага П
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 22:00 Лудогорец 0 - 1 Завершен Црвена Звезда П
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
47%
Ничья
27%
Лудогорец
27%
Трансляция
1'
И сходу грубый фол от Шоу против Витиньо на своей половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Лудогорец: Падт — Икоко, Пластун, Карничик, Пинас — Шоу, Янков, Соуза — Десподов, Рик, Сотириу.
Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак — Шепелев, Сидорчук — Караваев, Гармаш, Вербич — Витиньо.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка товарищеского матча. На поле стадиона "Mardan Stadium" (Анталья, Турция) сыграют Динамо Киев и разградский Лудогорец.
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Последние матчи
Завершен 10:00 - Сегодня ФК Александрия ФК Александрия 1 Каспий Каспий 1 Завершен 02:05 - Сегодня Гондурас Гондурас 0 Сальвадор Сальвадор 2 Завершен 01:00 - Сегодня Мексика Мексика 0 Коста-Рика Коста-Рика 0 Завершен 00:05 - Сегодня Панама Панама 3 Ямайка Ямайка 2 Завершен 22:30 - Вчера Порту Порту 2 Маритиму Маритиму 1

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Анонс матча Динамо - Лудогорец 31.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Лудогорец (Разград) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 31.01.2022
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Лудогорец (Разград):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Лудогорец, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Лудогорец в предыдущем футбольном матче 30.01.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Лудогорец можно посмотреть 31.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Лудогорец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Будё-Глимт - 27.01.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лудогорец (Разград)
Страна: Болгария

Предыдущий поединок команды Лудогорец был сыгран против Мидтьюлланн - 09.12.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Лудогорец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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