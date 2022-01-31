Динамо - Лудогорец онлайн трансляция матча

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Лудогорец (Разград) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 31.01.2022
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Динамо (Киев) и командой Лудогорец (Разград):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Лудогорец, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Лудогорец в предыдущем футбольном матче 30.01.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Будё-Глимт - 27.01.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Лудогорец (Разград)
Страна: Болгария
Предыдущий поединок команды Лудогорец был сыгран против Мидтьюлланн - 09.12.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился ничьей.
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