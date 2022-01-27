Металлист - Колубара онлайн трансляция матча

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой Колубара (Лазаревац) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 02.02.2022
Время начала матча: 10:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина
Прошедший матч команды Металлист был сыгран против Варта - 27.01.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Колубара (Лазаревац)
Страна: Сербия
Прошедший поединок команды Колубара был сыгран против Напредак - 18.07.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.
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