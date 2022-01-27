  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Металлист - Колубара Смотреть онлайн
В тренде

Металлист - Колубара онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 02 февраля 2022, 10:00
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
0 - 0
Обновить
43'
Колубара
Лазаревац
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
36%
Ничья
29%
Колубара
36%
Последние матчи - Металлист
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
27.01.2022 - 14:00 Металлист 0 - 0 Завершен Варта Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
26.01.2022 - 12:00 Металлист 1 - 1 Завершен Радомяк Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
24.01.2022 - 14:10 Металлист 1 - 0 Завершен Слован В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
22.01.2022 - 14:00 Металлист 5 - 0 Завершен Славия В
Первая лига 2021/2022
29.11.2021 - 17:30 Оболонь 1 - 2 Завершен Металлист В
Показать больше
Последние матчи - Колубара
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
18.07.2020 - 19:00 Напредак 0 - 0 Завершен Колубара Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
11.02.2020 - 13:30 Зрински 3 - 0 Завершен Колубара П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
09.02.2020 - 13:30 Колубара 2 - 0 Завершен Крупа на Врбасу В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
06.02.2020 - 16:15 Заглембе Сосновец 2 - 2 Завершен Колубара Н
Показать больше
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
36%
Ничья
29%
Колубара
36%
Трансляция
39'
Опасный момент
Ох, после разрезного паса кипер сербов не успел на выход, Кайдалов проткнул мяч в сторону ворот, но чуть не попал в створ!
38'
Опасный момент
А вот это хорошо! Балули навесил, Демченнко подрезал, но кипер тянет в верхнем углу! Первый хороший момент у нас в матче!
37'
Желтая карточка
И еще одна желтая сербам – многовато…
36'
Желтая карточка
А вот игрок Колубары сорвал контратаку – желтая снова у нас.
35'
А вот сербы неплохо исполнили штрафной – навес в штрафную пошел острый, но без завершения.
34'
Пейшото пробил головой после навеса – намного выше, но хоть какой-то намек на момент.
33'
А желтой нет – кажется, у этого игрока уже есть горчичник, и судья просто не захотел его удалять.
32'
Накладка в центре поля – Танковскому очень больно.
31'
Желтая карточка
А вот Мизюк сознательно сорвал контру – желтая.
30'
Бубакар накрутил двух соперников, но вот пас на обострение между у него не прошел.
29'
Капитан Кулубары пытался по внешнему радиусу оббежать Мизюка, вроде и прокинул, но длины поля ему не хватило.
27'
Харьковчане катают мяч в центре поля, но в последнюю треть сербы не пускают.
25'
А ветер, такое впечатление, только усиливается.
23'
Танковский неплохо подключил Бубакара по флангу, но новичок харьковчан не смог обработать мяч. Да и пас был по ветру довольно сильный.
21'
Пробил игрок Колубары с штрафного по воротам – мимо кассы пошло.
20'
Желтая карточка
А вот Федорив на входе в штрафную срубил соперника – получил желтую.
19'
А вот все наоборот - при диагонали против ветра мяч «застрял» в полете и не долетел до адресата.
18'
Мизюк выполнил диагональ поперек всего поля на Бубакара, но не рассчитал силу ветра – мяч слишком сильно пошел.
16'
Подыграл себе рукой вингер Колубыры в атаке.
14'
Игрок Колубары сместился с фланга и пробил метров с 20-ти. Намного выше ворот пошел мяч.
13'
Желтая карточка
И еще одна желтая сербам – за удар сзади по ногам.
12'
Сербы организовали атаку, но навес с фланга пошел в никуда.
11'
Желтая карточка
Еще один фол – судье это надоело, и он выписал горчичник кому-то из игроков Колубары.
10'
Снова фолят сербы в центре поля. Металлист больше контролирует мяч, но нужно заметить, что харьковчане играют по ветру.
9'
Подача с фланга пошла прямо в руки киперу сербской команды.
8'
Бубакар активничает на фланге – но вот получил по ногам.
6'
Балули навесил со штрафного во владения вратаря Колубары – сербы сняли воздух.
5'
Многовато фолят сербы в центре поля – раза три за минуту цепляли по ногам харьковчан.
4'
Уголовой
Угловой заработали сербы. Пошел навес, но Рыбак спокойно забирает верх.
1'
Свисток
Матч начался!
Поляна неплохого качества, но довольно ветрено и прохладно.
Выходят команды на поле.
Отмечаем появление в составе харьковской команды флангового полузащитника Даниила Кайдалова. Как раз сегодня воспитаннику академии Металлиста исполняется 16 лет.
Инфо
Стартовый состав Металлиста: Рыбак, Романюк, Мизюк, Федорив, Бубакар, Демченко, Танковский, Балули (к), Кайдалов, Мурза, Пейшото.
Инфо
Матч начнется в 10:00, так что заваривайте кофе и устраивайтесь поудобнее.
Добрый день всем любителям футбола. Украинские клубы продолжают свои зимние сборы, и сегодня харьковский Металлист проведет свой первый спарринг на втором турецком сборе. В соперниках харьковчан – сербский клуб Колубара, который на данный момент занимает 12-е место в своем чемпионате.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 22:15 - Вчера Санта-Клара Санта-Клара 2 Боавишта Боавишта 1 Завершен 22:00 - Вчера Лион Лион 2 Марсель Марсель 1 Завершен 22:00 - Вчера Болтон Болтон 2 Кэмбридж Юнайтед Кэмбридж Юнайтед 0 Завершен 21:45 - Вчера Уимблдон Уимблдон 2 Челтенхэм Челтенхэм 2 Завершен 21:45 - Вчера Суонси Суонси 0 Лутон Лутон 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Металлист - Колубара 02.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой Колубара (Лазаревац) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 02.02.2022
Время начала матча: 10:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Колубара можно посмотреть 02.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Металлист - Колубара, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Прошедший матч команды Металлист был сыгран против Варта - 27.01.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Колубара (Лазаревац)
Страна: Сербия

Прошедший поединок команды Колубара был сыгран против Напредак - 18.07.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Металлист - Колубара онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен