Пари Сен-Жермен - Ренн онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Пари Сен-Жермен иРенн, когда Пари Сен-Жермен играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Пари Сен-Жермен и Ренн 1-1. 9 игры закончились с этим результатом.

За последние 26 встреч когда команда Пари Сен-Жермен играла дома, команда Пари Сен-Жермен выиграла 15 раз, 5 сыграла в ничью и 6 победы команды Ренн. Разница голов 42-18 в пользу команды Пари Сен-Жермен.

Во время последних 59 встреч, команда Пари Сен-Жермен выиграла 29 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Ренн выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-57 в пользу команды Пари Сен-Жермен

Игры прошлого года: 3-0 (Пари Сен-Жермен дома) и 1-1 (Ренн дома).

В Лига 1, Пари Сен-Жермен одержала 3 домашних побед подряд.

В Лига 1, Ренн проиграла последние 3 выездных игр.

Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 27% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 6% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.

Вы знали, что Ренн забил 28% голов между минутами 76-90?

Ренн проиграл 4 выездных матчей подряд.

Пари Сен-Жермен не забивает в 1 из их 11 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне

Ренн не забивает в 3 из их 11 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне

Домашняя статистика Пари Сен-Жермен в сезоне 10-1-0

Kylian Mbappe лучший бомбардир Пари Сен-Жермен с 12 голами. Martin Terrier забил 11 раз за Ренн

Kylian Mbappe отдал больше всего передач в Пари Сен-Жермен с 10 передачами. Gaetan Laborde лучший распасовщик Ренн (5 передач)

Marco Verratti получил больше всего желтых карточек (8) в Пари Сен-Жермен. Jonas Martin получил 6 в Ренн.

Пари Сен-Жермен не пропускает в 3 матчах подряд.

Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 57% матчей, Ренн выигрывает в 35% матчей.

Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Ренн выигрывает в 35%.

Победителем прошлой встречи была команда Ренн.

В их последнюю встречу команда Ренн победила в 2 гол(а).

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Ренн лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ренн% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Ренн проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ренн% своих матчей.

Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Ренн.

Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Ренн's.

Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, команда Ренн выиграла 2, 1 ничьи.

Пари Сен-Жермен забивает 1.4 гола за матч против команды Ренн, а Ренн забивает 1.2 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Ренн - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Ренн - 1.4.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Пари Сен-Жермен забивает 2.16 гола, играя дома, а Ренн забивает 1.54 гола, играя на выезде (в среднем).