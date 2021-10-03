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Пари Сен-Жермен - Ренн онлайн трансляция матча

Чемпионат Франции - 11 февраля 2022, 22:00 - Парк-де-Пренс
Главный судья: Бастьен, Бенуа
Рейтинг матча:
Пари Сен-Жермен
Париж
0 - 0
Обновить
2'
Ренн
Ренн
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
36%
Ничья
36%
Ренн
29%
П1: 1.85 Х: 3.06 П2: 5.55
П1: 1.80 Х: 2.88 П2: 4.75
П1: 1.85 Х: 3.06 П2: 5.55
П1: 1.85 Х: 3.06 П2: 5.55
П1: 1.87 Х: 2.95 П2: 5.10
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Пари Сен-Жермен иРенн, когда Пари Сен-Жермен играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Пари Сен-Жермен и Ренн 1-1. 9 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 26 встреч когда команда Пари Сен-Жермен играла дома, команда Пари Сен-Жермен выиграла 15 раз, 5 сыграла в ничью и 6 победы команды Ренн. Разница голов 42-18 в пользу команды Пари Сен-Жермен.
  • Во время последних 59 встреч, команда Пари Сен-Жермен выиграла 29 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Ренн выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-57 в пользу команды Пари Сен-Жермен
  • Игры прошлого года: 3-0 (Пари Сен-Жермен дома) и 1-1 (Ренн дома).
  • В Лига 1, Пари Сен-Жермен одержала 3 домашних побед подряд.
  • В Лига 1, Ренн проиграла последние 3 выездных игр.
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 6% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Ренн забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Ренн проиграл 4 выездных матчей подряд.
  • Пари Сен-Жермен не забивает в 1 из их 11 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Ренн не забивает в 3 из их 11 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Домашняя статистика Пари Сен-Жермен в сезоне 10-1-0
  • Kylian Mbappe лучший бомбардир Пари Сен-Жермен с 12 голами. Martin Terrier забил 11 раз за Ренн
  • Kylian Mbappe отдал больше всего передач в Пари Сен-Жермен с 10 передачами. Gaetan Laborde лучший распасовщик Ренн (5 передач)
  • Marco Verratti получил больше всего желтых карточек (8) в Пари Сен-Жермен. Jonas Martin получил 6 в Ренн.
  • Пари Сен-Жермен не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 57% матчей, Ренн выигрывает в 35% матчей.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Ренн выигрывает в 35%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ренн.
  • В их последнюю встречу команда Ренн победила в 2 гол(а).
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Ренн лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ренн% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Ренн проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ренн% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Ренн.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Ренн's.
  • Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, команда Ренн выиграла 2, 1 ничьи.
  • Пари Сен-Жермен забивает 1.4 гола за матч против команды Ренн, а Ренн забивает 1.2 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Ренн - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Ренн - 1.4.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Пари Сен-Жермен забивает 2.16 гола, играя дома, а Ренн забивает 1.54 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Пари Сен-Жермен выиграл последние 3 матчи в Лига 1.
Личные встречи
Пари Сен-Жермен
14
Побед
21
Игр
5
Побед
Ренн
Чемпионат Франции 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Ренн 2 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
09.05.2021 - 22:00 Ренн 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2019/2020
07.11.2020 - 21:45 Пари Сен-Жермен 3 - 0 Завершен Ренн
Чемпионат Франции 2019/2020
18.08.2019 - 21:45 Ренн 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
06.02.2022 - 21:45 Лилль 1 - 5 Завершен Пари Сен-Жермен В
Кубок Франции 2021/2022
31.01.2022 - 22:15 Пари Сен-Жермен 0 - 0 Завершен Ницца Н
Чемпионат Франции 2021/2022
23.01.2022 - 21:45 Пари Сен-Жермен 4 - 0 Завершен Реймс В
Чемпионат Франции 2021/2022
15.01.2022 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Брест В
Чемпионат Франции 2021/2022
09.01.2022 - 21:45 Лион 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен Н
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Последние матчи - Ренн
Чемпионат Франции 2021/2022
06.02.2022 - 18:00 Ренн 2 - 0 Завершен Брест В
Чемпионат Франции 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Клермон 2 - 1 Завершен Ренн П
Чемпионат Франции 2021/2022
16.01.2022 - 14:00 Ренн 6 - 0 Завершен Бордо В
Чемпионат Франции 2021/2022
08.01.2022 - 22:00 Ланс 1 - 0 Завершен Ренн П
Кубок Франции 2021/2022
02.01.2022 - 17:00 Нанси 1 - 1 Завершен Ренн Н
Показать больше
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
36%
Ничья
36%
Ренн
29%
П1: 1.85 Х: 3.06 П2: 5.55
П1: 1.80 Х: 2.88 П2: 4.75
П1: 1.85 Х: 3.06 П2: 5.55
П1: 1.85 Х: 3.06 П2: 5.55
П1: 1.87 Х: 2.95 П2: 5.10
Составы команд
1
Кейлор Навас
14
Хуан Бернат
3
Кимпембе, Преснель
5
Маркиньос
2
Ашраф Хакими
23
Юлиан Дракслер
6
Марко Верратти
8
Леандро Паредес
34
Simons, Xavi
10
Килиан Мбаппе
30
Лионель Месси
40
Alemdar, Dogan
27
Хамари Траоре
23
Omari, Warmed
6
Агуэрд, Найеф
25
Биргер Мелинг
14
Буриго, Бенжамин
28
Жонас Мартен
8
Батист Сантамария
21
Ловро Майер
7
Мартен Террье
24
Гаэтан Лаборде
Стартовый состав
  • 34
    Simons, Xavi
    Полузащитник
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 30
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 8
    Леандро Паредес
  • 14
    Хуан Бернат
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 7
    Мартен Террье
  • 24
    Гаэтан Лаборде
    Нападающий
  • 14
    Буриго, Бенжамин
    Полузащитник
  • 28
    Жонас Мартен
    Полузащитник
  • 8
    Батист Сантамария
    Полузащитник
  • 21
    Ловро Майер
    Полузащитник
  • 27
    Хамари Траоре
  • 23
    Omari, Warmed
    Защитник
  • 6
    Агуэрд, Найеф
    Защитник
  • 25
    Биргер Мелинг
    Защитник
  • 40
    Alemdar, Dogan
    Вратарь
Запасные игроки
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 17
    Колин Дагба
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 25
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
  • 31
    El Chadaille Bitshiabu
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 28
    Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
    Полузащитник
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 23
    Альфред Гомис
    Вратарь
  • 3
    Truffert, Adrien
    Защитник
  • 4
    Bade, Loic
    Защитник
  • 22
    Assignon, Lorenz
    Защитник
  • 19
    Tchaouna, Loum
    Нападающий
  • 19
    Diouf, Andy
    Полузащитник
  • 39
    Tel, Mathys
    Нападающий
  • 9
    Серу Гирасси
    Нападающий
  • 22
    Sulemana, Kamal-Deen
    Полузащитник
Тренеры
  • Маурисио Почеттино
  • Бруно Генезио
Трансляция
2'
Агуэрд вынес из штрафной прострел с левого фланга от Берната.
1'
ПСЖ в спокойном контроле мяча у центральной линии.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Боне, Ассиньон, Труффер, Баде, Диуф, Тчаоуна, Тель, Сулемана, Гирасси.
Ренн: Алемдар — Траоре, Омари, Агуэрд, Мелинг — Сантамария, Мартин, Майер — Бурежо, Лаборд, Терье.
Запасные: Доннарумма, Дагба, Керер, Мендеш, Батшиабу, Вейналдум, Эбимбе, Икарди, Ди Мария.
ПСЖ: Навас — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Бернат — Паредес, Верратти, Дракслер — Месси, Мбаппе, Симонс.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Инфо
ПСЖ идет на первой строчке с 56 очками после 23 туров, а Ренн набрал 37 баллов за этот же отрезок.
Бенуа Бастьен (Эпиналь, Франция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка тура французской Лиги 1. На поле стадиона "Парк де Пренс" (Париж, Франция) сыграют ПСЖ и Ренн.
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Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - Ренн 11.02.2022, Чемпионат Франции

Противостояние между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Ренн (Ренн) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч начнется на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 11.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Ренн (Ренн):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ренн, тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение Ренн и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 03.10.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Бруно Генезио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Ренн можно посмотреть 11.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Ренн, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против "Лилль" - 06.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: Ренн (Ренн)
Год основания Ренн (Ренн): 1901
Страна: Франция
Тренер: Бруно Женезио

Предыдущий матч команды Ренн был сыгран против Брест - 06.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Ренн.

Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - Ренн онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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