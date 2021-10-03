Пари Сен-Жермен - Ренн онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Ренн (Ренн) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч начнется на стадионе Парк-де-Пренс.
Дата проведения матча: 11.02.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Ренн (Ренн):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ренн, тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение Ренн и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 03.10.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Бруно Генезио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино
Предыдущий матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против "Лилль" - 06.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".
Название: Ренн (Ренн)
Год основания Ренн (Ренн): 1901
Страна: Франция
Тренер: Бруно Женезио
Предыдущий матч команды Ренн был сыгран против Брест - 06.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Ренн.
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