Верес - Полесье онлайн трансляция матча

Анонс матча Верес - Полесье 04.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Верес (Ровно) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 04.02.2022

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Верес (Ровно) и командой Полесье (Житомир):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Верес, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение Верес и Полесье в предыдущем футбольном матче 20.03.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)

Год основания Верес (Ровно): 2015

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Спартак - 02.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: Полесье (Житомир)

Год основания Полесье (Житомир): 2016

Страна: Украина

Тренер: Юрий Калитвинцев



Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Узбекистан - 28.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.

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