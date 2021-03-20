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Верес - Полесье онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 04 февраля 2022, 15:00
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
1 - 1
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78'
Полесье
Житомир
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Верес
42%
Ничья
25%
Полесье
33%
Личные встречи
Верес
4
Побед
7
Игр
2
Побед
Полесье
Первая лига 2020/2021
20.03.2021 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен Полесье
Первая лига 2021
12.09.2020 - 16:00 Полесье 0 - 0 Завершен Верес
Вторая лига 2021
16.11.2019 - 13:00 Верес 2 - 1 Завершен Полесье
Вторая лига 2019/2020
18.09.2019 - 17:00 Полесье 2 - 0 Завершен Верес
Последние матчи - Верес
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
02.02.2022 - 17:00 Верес 4 - 0 Завершен Спартак В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
29.01.2022 - 15:00 Верес 3 - 4 Завершен Карвина П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
24.01.2022 - 15:00 Верес 1 - 1 Завершен Градец-Кралове Н
Премьер-лига 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2021/2022
04.12.2021 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершен Динамо П
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Последние матчи - Полесье
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
28.01.2022 - 10:00 Полесье 1 - 0 Завершен Узбекистан В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
26.01.2022 - 12:00 Полесье 0 - 1 Завершен Заглембе П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
23.01.2022 - 15:00 Полесье 1 - 0 Завершен Вождовац В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
20.01.2022 - 16:00 Полесье 2 - 1 Завершен Актобе В
Первая лига 2021/2022
27.11.2021 - 14:15 Полесье 1 - 2 Завершен Подолье П
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Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Верес
42%
Ничья
25%
Полесье
33%
Трансляция
64'
Козак намагався пройти правим флангом та прострілити у штрафний. Захист Вересу не дозволяє вінгерові це зробити.
60'
Желтая карточка
Гірчичник для Бабенка. Він пішов у дуже грубий підкат проти суперника.
58'
Слідує подача з кута поля від номінальних господарів. Голкіпер безпомилково грає на виході.
54'
Полісся починає пресингувати. Житомирянам не подобається такий хід гри, і вони хочуть розпочати свою атаку.
50'
Верес продовжує атакувати. Клуб Вірта змінив тактику в перерві і почав йди вперед ще активніше.
46'
Замена
Також в складі Вересу заміна: Сергійчук замість Гайдучика.
46'
Замена
В складі Полісся дві заміни після перерви. Грицук і Шастал відпочиватимуть, а Денис Янаков та Сергій Кисленко виходять на поле.
46'
Свисток
Суддя дає свисток про початок другого тайму!
В першій половині зустрічі Верес однозначно домінував, проте зміг забити лише один гол. Ближче до перерви кілька шансів поспіль мав Будківський, але Пилипові не вдалося переграти досвідченого Когута. Цікаво, що для нас приготував другий тайм!
45+2'
Свисток
Суддя дає свисток! Поки що на табло зафіксована нічия 1:1.
45'
Дві хвилини додав арбітр до основого часу першого тайму.
42'
Опасный момент
Знову Будківський! Нападник пройшов правим флангом та зблизився з воротарем, але й цього разу не переграв Когута.
40'
Знову Верес заволодів м'ячем, але поки нічого небезпечного створити не вдалося.
36'
Опасный момент
Будківський вийшов один на один з воротарем після діагоналі Грицука, але не переграв Когута. Добивання Шастала не вдалося також.
32'
Гоооол!!!
Полісся зрівнює! Грицук навісив у штрафний, але Петько вибив прямо в ноги Василю. З другої спроби той подає прямо на голову Шасталу, а хавбек заносить круглого у ворота головою.
28'
Морозко на швидкості проходить флангом та прострілив у штрафний. Там нікого з гравців Полісся не опинилося.
25'
Петько виконував штрафний удар з 25 метрів. Півзахисник наважився на прямий постріл, проте вийшло зовсім невлучно.
22'
Верес знову перехоплює ініціативу і йде вперед великими силами. Команді треба бути обережнішою, аби не дати житомирянам шансу на контратаку.
18'
Опасный момент
Будківський мав шикарний момент після навісу з правого флангу! Пилип пробивав по воротах головою з кількох метрів, але не влучив.
14'
Верес виходить в чергову атаку, проте Полісся грає в захисті вже набагато обережніше і впевненіше, ніж у моменті з пенальті.
10'
Гоооол!!!
Гончаренко реалізовує удар з точки! Центральний півзахисник розвів м'яч і голкіпера по різних кутах!
9'
Опасный момент
Буде пенальті для Вересу! Нестеров грубо сфолив проти Петька в штрафному.
8'
Пасіч проходить сам лівим флангом та намагається зблизитися з воротарем. Проте під пресингом Генадій втратив контроль над м'ячем.
5'
Петько непогано навісив з кутового, проте ніхто не зміг дотягнутися до м'яча. Бубенцов виконає удар від воріт.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч щойно розпочався!
Инфо
Вже відомі склади команд. Полісся: Бубенцов, Батагов, Гітченко, Нестеров, Шаповал, Морозко, Бабенко, Козак, Шастал, Грицук, Будківський. Верес: Когут, Маргарян, Гончаренко, Мірошник, Солдат, Петько, Кучеров, Генадій Пасіч, Євген Пасіч, Дахновський, Гайдучик.
Доброго дня, шановні вболівальники! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Winter Cup 2022 Полісся - Верес.
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Комментарии(2)
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alex.belogubko (одесса)
03.02.2022 в 16:34
началось это уже не к добру --игра состаиться при любой погоде
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OctoberFest (Голая Пристань)
04.02.2022 в 14:53
да ты писать-то научись сначала прежде чем ныть под каждой новостью
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Анонс матча Верес - Полесье 04.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Верес (Ровно) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 04.02.2022
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Верес (Ровно) и командой Полесье (Житомир):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Верес, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение Верес и Полесье в предыдущем футбольном матче 20.03.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Полесье можно посмотреть 04.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Верес - Полесье, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Спартак - 02.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Узбекистан - 28.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.

Следите за результатами матча Верес - Полесье онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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