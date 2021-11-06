Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иМанчестер Юнайтед, когда Манчестер Сити играет дома, 0- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед 0-1. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 26 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 9 раз, 2 сыграла в ничью и 15 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 36-33 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Во время последних 58 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 20 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 86-76 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Игры прошлого года: 0-2 (Манчестер Сити дома) и 0-0 (Манчестер Юнайтед дома).

Вы знали, что Манчестер Сити забил 23% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 25% голов между минутами 76-90?

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 6 играх.

Манчестер Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

Манчестер Сити не забивает в 2 из их 13 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Gabriel Jesus отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 7 передачами. Paul Pogba лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (8 передач)

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 24 матчах.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 49% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33% матчей.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 2 гол(а).

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 2, команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, 1 ничьи.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Команда Манчестер Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сити забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 0.8 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед - 1.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед - 0.8.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.