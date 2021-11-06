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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 06 марта 2022, 18:30 - Этихад
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
2 - 1
Обновить
51'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
5' Де Брeйне, Кевин 22' Джейдон Санчо 28' Де Брeйне, Кевин
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
36%
Ничья
29%
Манчестер Юнайтед
36%
П1: 1.80 Х: 3.13 П2: 5.75
П1: 1.67 Х: 3.00 П2: 5.00
П1: 1.80 Х: 3.13 П2: 5.75
П1: 1.80 Х: 3.13 П2: 5.75
П1: 1.72 Х: 3.10 П2: 6.00
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иМанчестер Юнайтед, когда Манчестер Сити играет дома, 0- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед 0-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 26 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 9 раз, 2 сыграла в ничью и 15 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 36-33 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Во время последних 58 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 20 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 86-76 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Игры прошлого года: 0-2 (Манчестер Сити дома) и 0-0 (Манчестер Юнайтед дома).
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 23% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 6 играх.
  • Манчестер Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 13 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Gabriel Jesus отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 7 передачами. Paul Pogba лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (8 передач)
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 24 матчах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 49% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 2 гол(а).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 2, команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, 1 ничьи.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Команда Манчестер Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Сити забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 0.8 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед - 1.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед - 0.8.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Манчестер Сити забивает 2.81 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.72 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Манчестер Сити
12
Побед
25
Игр
9
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
07.03.2021 - 18:30 Манчестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Кубок английской лиги 2020/2021
06.01.2021 - 21:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
12.12.2020 - 19:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок Англии 2021/2022
01.03.2022 - 21:15 Питерборо 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Эвертон 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.02.2022 - 19:30 Манчестер Сити 2 - 3 Завершен Тоттенхэм П
Лига Чемпионов 2021/2022
15.02.2022 - 22:00 Спортинг 0 - 5 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
12.02.2022 - 19:30 Норвич Сити 0 - 4 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
26.02.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Уотфорд Н
Лига Чемпионов 2021/2022
23.02.2022 - 22:00 Атлетико 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
20.02.2022 - 16:00 Лидс Юнайтед 2 - 4 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.02.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2021/2022
12.02.2022 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Саутгемптон Н
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Де Брeйне, Кевин
28'
22'
Джейдон Санчо ГООЛ!
ГООЛ! Де Брeйне, Кевин
5'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
36%
Ничья
29%
Манчестер Юнайтед
36%
П1: 1.80 Х: 3.13 П2: 5.75
П1: 1.67 Х: 3.00 П2: 5.00
П1: 1.80 Х: 3.13 П2: 5.75
П1: 1.80 Х: 3.13 П2: 5.75
П1: 1.72 Х: 3.10 П2: 6.00
Составы команд
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
15
Ляпорт, Эмерик
16
Джон Стоунз
15
Кайл Уокер
20
Силва, Бернардо
16
Родри
17
Де Брeйне, Кевин
14
Джек Грилиш
47
Филип Фоден
26
Махрез, Рияд
1
Де Хеа, Дэвид
29
Уан-Биссака, Аарон
3
Виктор Нильссон-Линделёф
5
Харри Магуайр
27
Теллеш, Алекс
39
Мактоминей, Скотт
17
Фред
25
Джейдон Санчо
18
Бруно Фернандес
6
Поль Погба
36
Elanga, Anthony
Стартовый состав
  • 14
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
    28 5
  • 27
    Жоао Кансело
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 16
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 15
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
    22
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Ральф Рангник
Статистика матча
4
Удары в створ
2
7
Штрафные
6
Офсайды
1
6
Фолы
6
57%
Владение мячом
43%
2
Блокировано ударов
1
1
Сейвы
2
2
Удары мимо
1
3
Угловые
2
Трансляция
Свисток
Другий тайм розпочався!
"Сіті" відчутно переважає "Юнайтед" - все іде за планом. Гості змогли одного разу скористатися не надто якісною обороною, проте на більше їх не вистачило. При пропущених голах підопічні Рангніка теж діяли незграбно, як і загалом упродовж всього тайму: і біля своїх, і біля чужих воріт від них толку немає ніякого. У гостей шанси є, але потрібно зібратися, бо вони якісь дуже розслаблені.
Свисток
Перерва!
45+3'
Спроба удару від Теллеса (Ман Юнайтед) була заблокована.
45'
Инфо
Три хвилини додав арбітр до першого тайму.
45'
Опасный момент
Де Хеа! Іспанець потягнув потужний удар Мареза лівою з правої частини штрафного майданчика.
43'
Уголовой
Кутовий від Фодена (Ман Сіті) дорівнює його діям в першому таймі загалом - невдало.
41'
Опасный момент
Мали можливість пробити гості і з кращої позиції в цій атаці, але завершувати її надали Санчо. Той з меж штрафного познайомив м'яч з горобцями.
40'
Опасный момент
Швидку контратаку провели господарі після обрізки опонента. На її вістрі опинився Фоден, але з меж штрафного майданчика пробив повз праву стійку.
38'
М'яч у "Сіті". Без просувань вперед.
35'
Пауза у грі від арбітра. Обидві команди п'ють воду і спілкуютсья з тренерами.
33'
Де Брюйне ефектно прокинув опонента на лівому фланзі, але вдало виконати навіс не зміг - м'яч вийшов за лицьову лінію.
31'
Инфо
62%-38% володіння м'ячем.
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Недовго раділи "манкуніанці". Де Брюйне оформлює дубль. Тричі розстрілювали "містяни" з меж штрафного майданчика ворота де Хеа, але лише бельгієць зміги пробити так, щоб уникнути всі перекшоди. 2:1 на табло.
25'
Спроба атаки від господарів завершилася неточним ударом головою від Фодена (Ман Сіті). Партнер йому просто влучив у маківку - було важко підлаштуватися.
Инфо
Санчо забив своїй рідній команді. Святкував, але стримано.
22'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Гості зрівнюють рахунок! Санчо після передачі Погба змістився в центр і з межі штрафного поцілив у правий нижній кут. Надто пасивно грали в обороні Вокер і Стоунс.
Инфо
На трибунах видно українські прапори.
18'
Де Хеа (Ман Юнайтед) парирував удар Де Брюйне, який летів низом по центру воріт.
16'
Кілька хвилин грубостей від обох команд, проте без жорстокості.
12'
Ман Сіті не поспішає розвивати атаки і більшість з них доводить до Едерсона, а вже потім починає наступ.
11'
"Манкуніанці" перехопили ініціативу у володінні м'ячем, але поки до штрафного майданчика просунутися не змогли.
8'
Теллес (Ман Юнайтед) невдало навісив з лівого флангу.
Инфо
Восьмий гол Де Брюйне у цьому чемпіонаті.
5'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Ман Сіті відкриває рахунок! Провалився правий фланг оборони гостей - дуже пасивний захист був. Сілва звідти зміг прострілити в центр штрафного майданчика, а Де Брюйне в дотик замкнув у лівий кут воріт. "Манкуніанці" ще не прокинулися.
3'
Старт поєдинку за господарями. Поки вони контролюють м'яч.
Свисток
Матч розпочався!
Запасні гостей: Хендерсон - Байї, Далот, Джонс, Лінгард, Мата, Матич, Меджбрі, Решфорд.
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Стоунс, Ляпорт, Канселу - Де Брюйне, Родрі, Гріліш - Марез, Сілва, Фоден.
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Стоунс, Ляпорт, Канселу - Де Брюйне, Родрі, Гріліш - Марез, Сілва, Фоден.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Теллес - Мактоміней, Фред - Санчо, Фернандеш, Погба - Еланга.
Запасні господарів: Карсон, Жезус, Гюндоган, Ділеп, Зінченко, Макеті, Мбете, Стерлінг, Фернандінью.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо усіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 28-го туру АПЛ, в якому Манчестер Сіті прийме Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 06.03.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 06.03.2022
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 06.11.2021 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 06.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Питерборо - 01.03.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Уотфорд - 26.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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