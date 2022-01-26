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Черноморец - Металлист онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 04 февраля 2022, 19:00
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
2 - 1
Обновить
59'
Металлист
Харьков
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
31%
Ничья
25%
Металлист
44%
Последние матчи - Черноморец
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
26.01.2022 - 16:00 Черноморец 1 - 1 Завершен Шкупи Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Черноморец 1 - 1 Завершен Дрита Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
22.01.2022 - 16:00 Черноморец 4 - 0 Завершен Приштина В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
18.01.2022 - 16:00 Черноморец 2 - 0 Завершен Лехия В
Премьер-лига 2021/2022
12.12.2021 - 14:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Металлист 1925 В
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Последние матчи - Металлист
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
02.02.2022 - 10:00 Металлист 0 - 1 Завершен Колубара П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
27.01.2022 - 14:00 Металлист 0 - 0 Завершен Варта Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
26.01.2022 - 12:00 Металлист 1 - 1 Завершен Радомяк Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
24.01.2022 - 14:10 Металлист 1 - 0 Завершен Слован В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
22.01.2022 - 14:00 Металлист 5 - 0 Завершен Славия В
Показать больше
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
31%
Ничья
25%
Металлист
44%
Трансляция
52'
Ужасный удар нанёс Сарапий. А ведь позиция была очень перспективная…
48'
Опасный момент
Невероятно! Русин не забивает из убийственной позиции, к тому же лишает такой возможности двоих партнёров. Таких моментов может больше не возникнуть.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Замена
Балули заменил Касареса.
Замена
Пейшото вышел на поле вместо Траоре.
Черноморец имел игровое преимущество над соперником и сумел подкрепить это результатом.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлена 1 минута.
45'
Гоооол!!!
Юсов реализовал удар с одиннадцати метров!
44'
Опасный момент
Пенальти в ворота Металлиста назначает судья! Рыбка сбил Русина в своей штрафной.
40'
Касарес предпринял попытку забить с дальней дистанции. На этот раз Паст справился с ударом.
35'
Желтая карточка
Кравченко наступает на ногу Демченко. Заслуженная жёлтая карточка.
33'
Демченко грубо играет против соперника. Удивительно, что рефери оставил этот эпизод без внимания.
29'
Опасный момент
Чудом не забивает Черноморец! Ванцаш, а затем и Русин наносили удары в упор, но Рыбка сохранил ворота на замке.
27'
Рыбка неуверенно играет на выходе, но со второй попытки всё-таки фиксирует мяч в руках.
24'
Снизился темп игры, много фолов совершают игроки обеих команд.
20'
Гоооол!!!
Спустя 10 минут Черноморец сравнивает счёт! Цонев оказался первым на добивании и отправил мяч в пустые ворота.
15'
Команды обменялись затяжными позиционными атаками, пока без остроты.
11'
Гоооол!!!
Металлист открывает счёт в дебюте встречи! Харрис забивает ударом из-за пределов штрафной. Имело место ошибка Паста.
6'
Черноморец играет первым номером. Одесситы здорово контролируют мяч.
3'
Демченко пристреливается издали. Мяч проходит над перекладиной.
2'
Цитаишвили прошёл по левому флангу и навесил в штрафную площадь. Юсов до мяча не добрался.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Металлиста: Рыбка – Горбунов, Федорив (к), Мизюк, Романюк – Сарапий, Касарес, Демченко – Харрис, Риаскос, Траоре.
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Паст – Цитаишвили, Вандерсон, Мартинович, Брагару – Ванцаш, Кузик, Кравченко (к), Юсов – Цонев, Русин.
Напомним, что первый матч в рамках межсезонного турнира состоялся ранее сегодня: Полесье добыло волевую победу над Вересом (2:1).
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция второго матча первого игрового дня Winter Cup 2022 между харьковским Металлистом и одесским Черноморцем.
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Анонс матча Черноморец - Металлист 04.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Черноморец (Одесса) и командой Металлист (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 04.02.2022
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Металлист можно посмотреть 04.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Металлист, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Шкупи - 26.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Металлист был сыгран против Колубара - 02.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Колубара.

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