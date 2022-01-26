Черноморец - Металлист онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Черноморец (Одесса) и командой Металлист (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 04.02.2022
Время начала матча: 19:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз
Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Шкупи - 26.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина
Предыдущий поединок команды Металлист был сыгран против Колубара - 02.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Колубара.
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