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Бавария - Зальцбург онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 08 марта 2022, 22:00 - Альянц Арена
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
3 - 0
Обновить
29'
Зальцбург
Зальцбург
Ход матча
12' Роберт Левандовски 21' Роберт Левандовски 23' Роберт Левандовски
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
45%
Ничья
20%
Зальцбург
35%
П1: 1.49 Х: 3.95 П2: 8.10
П1: 1.44 Х: 4.00 П2: 6.50
П1: 1.49 Х: 3.95 П2: 8.10
П1: 1.49 Х: 3.95 П2: 8.10
П1: 1.55 Х: 3.90 П2: 6.80
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда Бавария Мюнхен выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда РБ Зальцбург выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-7 в пользу команды Бавария Мюнхен
  • РБ Зальцбург не проигрывает в последних 10 играх.
  • Результат первой игры РБ Зальцбург - Бавария Мюнхен 1-1.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.
  • РБ Зальцбург забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 57% матчей, РБ Зальцбург выигрывает в 47% матчей.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 57% случаев, РБ Зальцбург выигрывает в 47%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда РБ Зальцбург лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в РБ Зальцбург% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда РБ Зальцбург проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в РБ Зальцбург% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды РБ Зальцбург.
  • РБ Зальцбург's performance of the last 5 matches is better than Бавария Мюнхен's.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды РБ Зальцбург (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 2, команда РБ Зальцбург выиграла 1, 2 ничьи.
  • Бавария Мюнхен забивает 2 гола за матч против команды РБ Зальцбург, а РБ Зальцбург забивает 1.4 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и РБ Зальцбург - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и РБ Зальцбург - 1.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Бавария Мюнхен забивает 2.88 гола, играя дома, а РБ Зальцбург забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 4 играх.
  • РБ Зальцбург не пропускает в 3 матчах подряд.
Личные встречи
Бавария
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Зальцбург
Лига Чемпионов 2021/2022
16.02.2022 - 22:00 Зальцбург 1 - 1 Завершен Бавария
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 22:00 Бавария 3 - 1 Завершен Зальцбург
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 Зальцбург 2 - 6 Завершен Бавария
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
05.03.2022 - 16:30 Бавария 1 - 1 Завершен Байер Н
Чемпионат Германии 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Айнтрахт 0 - 1 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021/2022
20.02.2022 - 16:30 Бавария 4 - 1 Завершен Гройтер Фюрт В
Лига Чемпионов 2021/2022
16.02.2022 - 22:00 Зальцбург 1 - 1 Завершен Бавария Н
Чемпионат Германии 2021/2022
12.02.2022 - 16:30 Бохум 4 - 2 Завершен Бавария П
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Последние матчи - Зальцбург
Лига Чемпионов 2021/2022
16.02.2022 - 22:00 Зальцбург 1 - 1 Завершен Бавария Н
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Зальцбург 1 - 0 Завершен Севилья В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Лилль 1 - 0 Завершен Зальцбург П
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 19:45 Вольфсбург 2 - 1 Завершен Зальцбург П
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 19:45 Зальцбург 3 - 1 Завершен Вольфсбург В
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Главные события
ГООЛ! Роберт Левандовски
23'
ГООЛ! Роберт Левандовски
21'
ГООЛ! Роберт Левандовски
12'
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
45%
Ничья
20%
Зальцбург
35%
П1: 1.49 Х: 3.95 П2: 8.10
П1: 1.44 Х: 4.00 П2: 6.50
П1: 1.49 Х: 3.95 П2: 8.10
П1: 1.49 Х: 3.95 П2: 8.10
П1: 1.55 Х: 3.90 П2: 6.80
Составы команд
1
Мануэль Нойер
21
Лукас-Франсуа Эрнандес
15
Никлас Зюле
5
Бенжамен Павар
11
Кингсли Коман
42
Musiala, Jamal
6
Киммих, Йосуа
10
Гнабри, Серже
19
Лерой Сане
25
Томас Мюллер
9
Роберт Левандовски
21
Кён, Филипп
43
Кристенсен, Расмус
22
Оумар Солет
39
Вобер, Максимилиан
17
Андреас Улмер
26
Мохамед Камара
7
Capaldo, Nicolas
20
Seiwald, Nicolas
11
Ааронсон, Брендан
23
Adamu, Chikwubuike
27
Адейеми, Карим
Стартовый состав
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    23 21 12
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 11
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 10
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 23
    Adamu, Chikwubuike
    Нападающий
  • 27
    Адейеми, Карим
    Нападающий
  • 11
    Ааронсон, Брендан
    Полузащитник
  • 7
    Capaldo, Nicolas
    Полузащитник
  • 20
    Seiwald, Nicolas
    Защитник
  • 26
    Мохамед Камара
    Нападающий
  • 43
    Кристенсен, Расмус
    Защитник
  • 22
    Оумар Солет
  • 39
    Вобер, Максимилиан
    Защитник
  • 17
    Андреас Улмер
    Защитник
  • 21
    Кён, Филипп
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Юлиан Нагельсманн
  • Jaissle, Matthias
Статистика матча
70%
Владение мячом
30%
4
Удары в створ
1
Блокировано ударов
2
Сейвы
1
4
Штрафные
2
1
Угловые
2
2
Фолы
4
1
Удары мимо
Трансляция
28'
Фол від Ульмера проти Сане на чужій половині поля.
25'
Баварія втримує темп гри під своїм контролем.
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! І миттєво Левандовські робить рахунок уже 3:0, скориставшись помилкою голкіпера, який ударив по ньому м'ячем, коли перехоплював закидання Мюллера від центру поля!
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Знов у лівий кут, знову низом, знову Левандовські.
21'
Опасный момент
VAR! Пенальті!
19'
Левандовські на оберті отримував передачу з лівого флангу, проте Вебер його збив.
18'
Коман зумів із боротьби против Крістенсена на лівому фланзі заробити аут.
16'
Наближення Сане до штрафного з правого флангу було перехоплено захисником.
15'
Опасный момент
Нойєру довелося із ближньої дев'ятки доставати потужний постріл Зайвальда з лівого флангу штрафного.
14'
Чергову порцію контролю м'яча спостерігаємо від господарів.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Левандовські без шансів пробив у лівий кут із пенальті!
11'
Опасный момент
Пенальті! Левандовські тільки почав розвертатися у центрі штрафного, після подачі Комана з лівого флангу, як його збив Вебер.
9'
Капальдо агресивним фолом біля чужого кутового прапорця на правому фланзі відправив на газон Ернандеса.
7'
Вистріл Сане з лівого флангу з-за меж штрафного відправив м'яча вбік від дальньої стійки.
7'
Уголовой
Кімміх невдало виконав навіс зі стандарту.
6'
Капальдо на кутовий перевів подачу Комана з лівого флангу.
5'
Простріл із правого флангу від Адаму винесли зі штрафного.
3'
Опасный момент
Крістенсен замкнув подачу з кутового на лівому фланзі пострілом головою поруч із дальнюю стійкою.
2'
Опасный момент
Капальдо завершував передачу з лівого флангу в дотик у центрі штрафного, проте пробив поруч із ближньою стійкою!
1'
Опасный момент
Левандовські другим дотиком бив із центру штрафного, після передачі з глибини, проте голкіпер парирував!
Свисток
Арбітр дав стартовий свисток. Матч розпочався!
Запасные: Мантль, Вальке, ван дер Бремпт, Пентковські, Бернеде, Кьєргор, Юнузович, Сучич, Шешко, Гіндо, Тиджані, Бернардо.
РБ Зальцбург: Кен — Крістенсен, Соле, Вебер, Ульмер — Камара — Капальдо, Зайвальд — Ааронсон — Адаму, Адейємі.
Запасные: Ульрайх, Упамекано, Річардс, Чупо-Мотінг, Ваннер, Забітцер, Сарр, Рока, Куассі, Відович, Тілльман, Станішич.
Баварія: Нойєр — Павар, Зюле, Ернандес — Гнабрі, Кімміх, Мусіала, Коман — Мюллер, Сане — Левандовські.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Инфо
Першу гру команди завершили нічиєю — 1:1.
Клеман Тюрпен (Уллен, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Здрастуйте, шановні любителі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону "Альянц Арена" (Мюнхен, Німеччина) зіграють мюнхенська Баварія та австрійський РБ Зальцбург.
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Анонс матча "Бавария" - Зальцбург 08.03.2022, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой Зальцбург (Зальцбург) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 08.03.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Бавария" (Мюнхен) и командой Зальцбург (Зальцбург):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Зальцбург и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 16.02.2022 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Юлиан Нагельсманн и Jaissle, Matthias разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - Зальцбург можно посмотреть 08.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - Зальцбург, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Байер - 05.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Зальцбург (Зальцбург)
Год основания Зальцбург (Зальцбург): 1933
Страна: Австрия
Тренер: Роджер Шмидт

Предыдущий матч команды Зальцбург был сыгран против "Бавария" - 16.02.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Бавария" - Зальцбург онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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