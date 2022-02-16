Бавария - Зальцбург онлайн трансляция матча

Во время последних 5 встреч, команда Бавария Мюнхен выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда РБ Зальцбург выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-7 в пользу команды Бавария Мюнхен

РБ Зальцбург не проигрывает в последних 10 играх.

Результат первой игры РБ Зальцбург - Бавария Мюнхен 1-1.

Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.

РБ Зальцбург забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 57% матчей, РБ Зальцбург выигрывает в 47% матчей.

Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 57% случаев, РБ Зальцбург выигрывает в 47%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда РБ Зальцбург лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в РБ Зальцбург% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда РБ Зальцбург проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в РБ Зальцбург% своих матчей.

Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды РБ Зальцбург.

РБ Зальцбург's performance of the last 5 matches is better than Бавария Мюнхен's.

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды РБ Зальцбург (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 2, команда РБ Зальцбург выиграла 1, 2 ничьи.

Бавария Мюнхен забивает 2 гола за матч против команды РБ Зальцбург, а РБ Зальцбург забивает 1.4 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и РБ Зальцбург - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и РБ Зальцбург - 1.6.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Бавария Мюнхен забивает 2.88 гола, играя дома, а РБ Зальцбург забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).

Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 4 играх.