Ливерпуль - Интер онлайн трансляция матча

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 12 матчей.

Ливерпуль не проигрывает в последних 15 играх.

Ливерпуль выиграл 7 домашних матчей подряд.

Ливерпуль не проигрывает в последних 29 домашних матчах.

Интер без побед в последних 5 играх.

Интер не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Интер без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.

Результат первой игры Интер - Ливерпуль 0-2.

Интер не забивает в последних 4 матчах.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 53% матчей, Интер выигрывает в 46% матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Интер выигрывает в 46%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Интер's.

У команды Интер серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Интер (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Интер выиграла 0, 0 ничьи.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Интер.

Команда Интер выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Ливерпуль.

Ливерпуль забивает 1.67 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 0 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Интер - 1.67.

Ливерпуль забивает 2.28 гола, играя дома, а Интер забивает 1.64 гола, играя на выезде (в среднем).

Интер не пропускает в 3 матчах подряд.