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Ливерпуль - Интер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 08 марта 2022, 22:00 - Энфилд
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
29'
Интер
Милан
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
43%
Ничья
24%
Интер
33%
П1: 2.02 Х: 2.96 П2: 4.67
П1: 1.95 Х: 2.75 П2: 4.00
П1: 2.02 Х: 2.96 П2: 4.67
П1: 2.02 Х: 2.96 П2: 4.67
П1: 2.10 Х: 2.90 П2: 4.40
Интересные факты
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 12 матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 15 играх.
  • Ливерпуль выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 29 домашних матчах.
  • Интер без побед в последних 5 играх.
  • Интер не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Интер без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.
  • Результат первой игры Интер - Ливерпуль 0-2.
  • Интер не забивает в последних 4 матчах.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 53% матчей, Интер выигрывает в 46% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Интер выигрывает в 46%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Интер's.
  • У команды Интер серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Интер (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Интер выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Интер.
  • Команда Интер выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль забивает 1.67 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 0 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Интер - 1.67.
  • Ливерпуль забивает 2.28 гола, играя дома, а Интер забивает 1.64 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Интер не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Ливерпуль
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Интер
Лига Чемпионов 2021/2022
16.02.2022 - 22:00 Интер 0 - 2 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
05.03.2022 - 19:30 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Кубок Англии 2021/2022
02.03.2022 - 22:15 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Норвич Сити В
Кубок английской лиги 2021/2022
27.02.2022 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2021/2022
23.02.2022 - 21:45 Ливерпуль 6 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Норвич Сити В
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
04.03.2022 - 21:45 Интер 5 - 0 Завершен Салернитана В
Кубок Италии 2021/2022
01.03.2022 - 22:00 Милан 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2021/2022
25.02.2022 - 22:00 Дженоа 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2021/2022
20.02.2022 - 19:00 Интер 0 - 2 Завершен Сассуоло П
Лига Чемпионов 2021/2022
16.02.2022 - 22:00 Интер 0 - 2 Завершен Ливерпуль П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
43%
Ничья
24%
Интер
33%
П1: 2.02 Х: 2.96 П2: 4.67
П1: 1.95 Х: 2.75 П2: 4.00
П1: 2.02 Х: 2.96 П2: 4.67
П1: 2.02 Х: 2.96 П2: 4.67
П1: 2.10 Х: 2.90 П2: 4.40
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
4
Вирджил ван Дейк
32
Жоэль Матип
66
Александер-Арнолд, Трент
6
Тьяго Алькантара
3
Фабиньо
17
Кертис Джонс
10
Садио Мане
21
Диого Жота
11
Мохамед Салах
1
Самир Ханданович
37
Милан Шкриниар
6
Де Ври, Стефан
95
Алессандро Бастони
22
Дензел Думфрис
22
Артуро Видаль
77
Марцело Брозович
20
Хакан Чалханоглу
14
Иван Перишич
22
Лаутаро Мартинес
7
Алексис Санчес
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 21
    Диого Жота
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
3
Штрафные
4
4
Фолы
2
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
2
Угловые
Офсайды
1
55%
Владение мячом
45%
Трансляция
29'
Инфо
Матч відновлено.
Инфо
Клопп вказував арбітру, що щось трапилося на трибунах. Можливо, комусь з вболівальників стало погано.
25'
Инфо
Матч перервано. Футболісти підійшли до тренерів. Поки невідомо через що.
24'
Підопічні Клоппа окупували підступ до штрафного майданчика суперника, але зрештою Фабінью через свій жахливий прийом втратив м'яч.
22'
Проривався Лаутаро (Інтер) до штрафного майданчика, але наткнувся відразу на двох гравців.
21'
"Мерсісайдці" грають грубо, а іспанський арбітр фіксує фоли на користь гостей. Стадіон англійський, але футбол не англійський.
18'
Санчес (Інтер) намагався розрізати оборону передачею на забігання у штрафний майданчик Перішичу, але Трент вчасно вставив свою ногу.
16'
Уголовой
Ван Дейк (Ліверпуль) головою пробив після навісу Александера-Арнольда від кута поля. Вийшло м'яко і у руки голкіперу.
14'
Інтер створює більше атак, задіючи в основному фланги. Ліверпуль поки без загострень.
13'
Чергова спроба Перішича прострілити, але цього разу ну дуже невдало: м'яч вилетів за лицьову лінію.
9'
Робертсон (Ліверпуль) забіг лівим флангом і намагався загострити прострільною передачею, але влучив у ногу Де Врею.
7'
Після навісу Перішича (Інтер) з лівого флангу з лету пробив Думфріс, але цей удар по центру воріт без проблем забрав Аліссон.
3'
Спроба Салаха (Ліверпуль) пройти крізь захисників завершилася втратою м'яча.
Свисток
Матч розпочався!
Інтер: Ханданович - Шкріняр, Де Врей, Бастоні - Думфріс, Відаль, Брозович, Чалханоглу, Перішич - Мартінес, Санчес.
Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон - Джонс, Фабінью, Тьяго - Салах, Жота, Мане.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Инфо
У першому поєдинку "мерсісайдці" взяли верх у Мілані з рахунком 2:0.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться англійський Ліверпуль та італійський Інтер.
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Анонс матча "Ливерпуль" - "Интер" 08.03.2022, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 08.03.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Интер" (Милан):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда "Интер" осталась с поражением. Столкновение "Интер" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 16.02.2022 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Интер" можно посмотреть 08.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Интер", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 05.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команды "Интер" был сыгран против "Салернитана" - 04.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - "Интер" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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