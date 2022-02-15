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Манчестер Сити - Спортинг онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 09 марта 2022, 22:00 - Этихад
Главный судья: Meler, Halil Umut
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
0 - 0
Обновить
41'
Спортинг
Лиссабон
Ход матча
15' Жозе Паулиньо 39' Жезус, Габриэль 40' Ислам Слимани
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
50%
Ничья
28%
Спортинг
22%
П1: 1.45 Х: 3.69 П2: 11.20
П1: 1.40 Х: 3.40 П2: 9.00
П1: 1.45 Х: 3.69 П2: 11.20
П1: 1.45 Х: 3.69 П2: 11.20
П1: 1.45 Х: 3.75 П2: 10.50
Интересные факты
  • Спортинг Лиссабон не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Результат первой игры Спортинг Лиссабон - Манчестер Сити 0-5.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 25 матчах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 50% матчей, Спортинг Лиссабон выигрывает в 51% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Спортинг Лиссабон выигрывает в 51%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 5 гол(а).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Спортинг Лиссабон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Спортинг Лиссабон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Спортинг Лиссабон.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Спортинг Лиссабон's.
  • Из последних 4 встреч команда Манчестер Сити выиграла 2, команда Спортинг Лиссабон выиграла 2, 0 ничьи.
  • Манчестер Сити забивает 2 гола за матч против команды Спортинг Лиссабон, а Спортинг Лиссабон забивает 1.25 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Спортинг Лиссабон - 3.25.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Спортинг Лиссабон - 2.
  • Манчестер Сити забивает 2.94 гола, играя дома, а Спортинг Лиссабон забивает 2.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Личные встречи
Манчестер Сити
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Спортинг
Лига Чемпионов 2021/2022
15.02.2022 - 22:00 Спортинг 0 - 5 Завершен Манчестер Сити
Лига Европы 2011/2012
15.03.2012 - 22:05 Манчестер Сити 3 - 2 Завершен Спортинг
Лига Европы 2011/2012
08.03.2012 - 20:00 Спортинг 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
06.03.2022 - 18:30 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Кубок Англии 2021/2022
01.03.2022 - 21:15 Питерборо 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Эвертон 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.02.2022 - 19:30 Манчестер Сити 2 - 3 Завершен Тоттенхэм П
Лига Чемпионов 2021/2022
15.02.2022 - 22:00 Спортинг 0 - 5 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Спортинг
Чемпионат Португалии 2021/2022
05.03.2022 - 22:30 Спортинг 2 - 0 Завершен Арока В
Кубок Португалии 2021/2022
02.03.2022 - 22:45 Спортинг 1 - 2 Завершен Порту П
Чемпионат Португалии 2021/2022
26.02.2022 - 20:00 Маритиму 1 - 1 Завершен Спортинг Н
Чемпионат Португалии 2021/2022
20.02.2022 - 20:00 Спортинг 3 - 0 Завершен Эшторил В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.02.2022 - 22:00 Спортинг 0 - 5 Завершен Манчестер Сити П
Показать больше
Новости команд
Главные события
40'
Ислам Слимани
Жезус, Габриэль
39'
15'
Жозе Паулиньо
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
50%
Ничья
28%
Спортинг
22%
П1: 1.45 Х: 3.69 П2: 11.20
П1: 1.40 Х: 3.40 П2: 9.00
П1: 1.45 Х: 3.69 П2: 11.20
П1: 1.45 Х: 3.69 П2: 11.20
П1: 1.45 Х: 3.75 П2: 10.50
Составы команд
31
Эдерсон
17
Александр Зинченко
15
Ляпорт, Эмерик
16
Джон Стоунз
56
Riley, Conrad Egan
20
Силва, Бернардо
25
Фернандиньо
21
Илкай Гюндоган
10
Рахим Стерлинг
9
Жезус, Габриэль
47
Филип Фоден
1
Антонио Адан
25
Inacio, Goncalo
19
Себастьян Коатес
13
Луиш Нету
24
Порро, Педро
15
Ugarte, Manuel
7
Табата
2
Матеус Рейс де Лима
22
Пабло Сарабия
21
Жозе Паулиньо
13
Ислам Слимани
Стартовый состав
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 16
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 56
    Riley, Conrad Egan
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 22
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 21
    Жозе Паулиньо
    Полузащитник
    15
  • 13
    Ислам Слимани
    Нападающий
  • 24
    Порро, Педро
    Защитник
  • 15
    Ugarte, Manuel
    Полузащитник
  • 7
    Табата
  • 2
    Матеус Рейс де Лима
  • 25
    Inacio, Goncalo
    Защитник
  • 19
    Себастьян Коатес
    Защитник
  • 13
    Луиш Нету
    Защитник
  • 1
    Антонио Адан
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Рубен Аморим
Статистика матча
5
Штрафные
6
5
Фолы
5
1
ЖК
1
2
Угловые
1
Офсайды
1
Удары в створ
Сейвы
1
Трансляция
40'
Желтая карточка
Слімані дали картку за атаку проти Едерсона на верховому м'ячі в чужому штрафному.
39'
Желтая карточка
Ризикована гра від Жезуса проти Рейса на правому фланзі атаки на верховому м'ячі.
38'
Адан, стоячи майже на колінах, усе одно перехопив передачу з правого флангу.
36'
Не дали зробити простріл із лівого флангу атаки Рейсу.
34'
Спортінг спробував вискочити в контратаку, проте вдвох це буде майже неможливо зробити.
32'
Спортінг намагається потримати м'яча в ногах, проте за першої ж передачі на чужу половину його втрачає.
30'
Простріл Бернарлу з правого флангу штрафного було блоковано.
28'
Подача від Стерлінга з лівого флангу штрафного буда перехоплена голкіпером.
26'
Подача від Фернандіньо з лівого флангу була перехвачена захисником.
24'
Опасный момент
Фоден вистрілив із лівого напівфлангу в центр воріт, проте Адан парирував на кутовий.
23'
Простріл Жезуса з правого флангу штрафного так і пролетів уздовж воротарського.
22'
Слімані відкрився під передачу на правий фланг штрафного з глибини своєї половини, проте Ляпорт не дав зробити простріл.
21'
Фоден не зміг віддати точний пас на правий фланг штрафного з-під захисника.
20'
Уперто не хоче Сіті віддавати м'яча суперникам. Де моменти?
18'
Бернарду не зміг на швидкості пройти до правого флангу штрафного.
17'
Табата зустрів Фодена фолом на центральній лінії поля на правому фланзі оборону.
16'
Фоден збив Угарте біля правого кутового прапорця на чужій половині.
14'
Желтая карточка
Пауліньо відмахнувся від Ляпорта в центрі поля.
12'
Розхитує контролем м'яча оборону суперників Сіті. Зінченко вже майже замістив Стерлінга за позицією.
10'
Поштовх Сарабії у спину від Стерлінга на лівому фланзі атаки.
8'
Инфо
59% контролю м'яча від Сіті, хоча у цей показник важко повірити.
6'
Сіті не віддає м'яча суперникам, проте не заходить до чужого штрафного.
4'
Жезус випустив м'яча на правому фланзі атаки під час спроби обробити передачу партнера.
3'
Інасіу перехопив дальнє закидання з лівого фланга в напрямку Жезуса з лівого флангу.
2'
Подачу Стерлінга з лівого фланга винесли зі штрафного захисники.
1'
Сіті забрав м'яча під свій контроль із перших хвилин.
Свисток
Арбітр дав стартовий свисток. Матч розпочався!
Запасні: Паулу, Віржиніа, Феддал, Сантуш, Вінагре, Едвардс, Есгаю, Ессугу, Рібейру, Вейга.
Спортінг: Адан — Інасіу, Коатес, Нету — Порро, Угарте, Табата, Рейс — Сарабія, Пауліньо, Слімані.
Запасні: Карсон, Сликер, Гріліш, Родрі, де Брюйне, Марез, Кайкі, Делап, Едозі, Мбете, Макейті.
Манчестер Сіті: Едерсон — Еган-Райлі, Стоунз, Ляпорт, Зінченко — Гюндоган, Фернандіньо, Сілва — Фоден, Жезус, Стерлінг.
Инфо
Сталі відомі стартові склади:
Инфо
Першу гру розромно виграли чемпіони Англії — 5:0.
Халіл Мелер (Туреччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Добрий вечір, шановні любителі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону "Етіхад" (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Сіті та Лісабонський Спортінг.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Спортинг 09.03.2022, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Спортинг (Лиссабон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 09.03.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Спортинг (Лиссабон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Спортинг осталась с поражением. Столкновение Спортинг и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 15.02.2022 закончилось с таким счетом: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Рубен Аморим разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Спортинг можно посмотреть 09.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Спортинг, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 06.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Спортинг (Лиссабон)
Год основания Спортинг (Лиссабон): 1906
Страна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш

Предыдущий матч команды Спортинг был сыгран против Арока - 05.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Спортинг.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Спортинг онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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