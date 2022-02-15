Манчестер Сити - Спортинг онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Спортинг (Лиссабон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 09.03.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Спортинг (Лиссабон):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Спортинг осталась с поражением. Столкновение Спортинг и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 15.02.2022 закончилось с таким счетом: 0:5 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Рубен Аморим разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 06.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: Спортинг (Лиссабон)
Год основания Спортинг (Лиссабон): 1906
Страна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш
Предыдущий матч команды Спортинг был сыгран против Арока - 05.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Спортинг.
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