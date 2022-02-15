Манчестер Сити - Спортинг онлайн трансляция матча

Спортинг Лиссабон не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Результат первой игры Спортинг Лиссабон - Манчестер Сити 0-5.

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 25 матчах.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 50% матчей, Спортинг Лиссабон выигрывает в 51% матчей.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Спортинг Лиссабон выигрывает в 51%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 5 гол(а).

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Спортинг Лиссабон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Спортинг Лиссабон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Спортинг Лиссабон.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Спортинг Лиссабон's.

Из последних 4 встреч команда Манчестер Сити выиграла 2, команда Спортинг Лиссабон выиграла 2, 0 ничьи.

Манчестер Сити забивает 2 гола за матч против команды Спортинг Лиссабон, а Спортинг Лиссабон забивает 1.25 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Спортинг Лиссабон - 3.25.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Спортинг Лиссабон - 2.

Манчестер Сити забивает 2.94 гола, играя дома, а Спортинг Лиссабон забивает 2.04 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.