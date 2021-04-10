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Полесье - Черноморец онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 07 февраля 2022, 19:00
Рейтинг матча:
Полесье
Житомир
0 - 0
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78'
Черноморец
Одесса
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
26%
Ничья
26%
Черноморец
47%
Личные встречи
Полесье
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Черноморец
Первая лига 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Полесье
Первая лига 2021
11.10.2020 - 14:00 Полесье 1 - 1 Завершен Черноморец
Последние матчи - Полесье
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершен Полесье В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
28.01.2022 - 10:00 Полесье 1 - 0 Завершен Узбекистан В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
26.01.2022 - 12:00 Полесье 0 - 1 Завершен Заглембе П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
23.01.2022 - 15:00 Полесье 1 - 0 Завершен Вождовац В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
20.01.2022 - 16:00 Полесье 2 - 1 Завершен Актобе В
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Последние матчи - Черноморец
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 19:00 Черноморец 3 - 4 Завершен Металлист П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
26.01.2022 - 16:00 Черноморец 1 - 1 Завершен Шкупи Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Черноморец 1 - 1 Завершен Дрита Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
22.01.2022 - 16:00 Черноморец 4 - 0 Завершен Приштина В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
18.01.2022 - 16:00 Черноморец 2 - 0 Завершен Лехия В
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
26%
Ничья
26%
Черноморец
47%
Трансляция
72'
Грицук (Полісся) з метрів 22-х пробив - м'яч пролетів вище воріт.
71'
Уголовой
Двічі поспіль подавали підопічні Калітвінцева від кута поля, проте одесити двічі відвели загрозу від своїх воріт.
70'
Заблокували одесити удар Козака з меж штрафного майданчика.
68'
Замена
Ернандес замінив Цонєва (Чорноморець), а Бабенко поміняв Огірю (Полісся).
65'
Полісся після пропущеного м'яча підтиснули Чорноморець на їхній частині поля, проте поки без небезпеки.
64'
Морозко (Полісся) навісив з правого флангу на дільню ліву стійку, але Шаповал не дотягнувся до м'яча, щоб якісно пробити з гострого кута.
61'
Тепер вже Паст був змушений відбивати потужний удар Козака (Полісся) з-за меж штрафного майданчика.
60'
Паст намертво забрав до рук подачу Янакова (Полісся) зі стандарту з лівого флангу.
57'
Пожег (Чорноморець) намагався обігратися в стіночку з Штогріним, але нападник не зміг повернути точно м'яч.
Инфо
Перший тайм Цітаїшвілі провів на лівому фланзі захисту, а ось після перерви вийшов на більш звичну для себе позицію - правого вінгера.
54'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Цітаїшвілі відкриває рахунок! Морозко втратив м'яч поблизу свого штрафного майданчика, Пожег забрав круглий снаряд до своїх ніг і віддав на Гіо. Грузин на кроці змістився ліворуч і пробив точно в ліву дев'ятку.
54'
Пожег Ванцаш (Чорноморець) віддав передачу в хід Сухоцькому, але занадто сильно - м'яч вийшов за лицьову лінію.
50'
Перші хвилини другого таймі проходять без моментів біля обох воріт.
46'
Замена
У Полісся три зміни відбулися у перерві: Шастал, Нестеров і Кисленко пішли, Козак, Власюк і Будківський вийшли.
46'
Замена
У Чорноморця дві заміни: замість Морозюка і Пєткова вийшли Сухоцький і Штогрін.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Активно себе показують обидві команди. На старті більше виділялося Полісся, проте потім перевагу до своїх ніг взяв Чорноморець, котрий загалом і створив більше небезпечних моментів. До забитих голів не вистачило зовсім трохи - команди їх залишили на другий тайм.
Свисток
Перший тайм завершено!
45'
Инфо
Одну хвилину додав турецький арбітр.
45'
Житомиряни відбилися від подачі Кравченка зі стандарту з правого флангу.
41'
Паст (Чорноморець) забрав до рук високу подачу з лівого флангу.
40'
Цонєв (Чорноморець) зі стандарту з 20-ти метрів перекинув стінку і влучив у площину, але Яшков перевів м'яч на кутовий. Не вистачило сили цьому удару.
38'
Опасный момент
Цітаїшвілі (Чорноморець) завозився на своїй частині поля і втратив м'яч. Відразу ж Шастал підібрав круглий снаряд і пробтив - Паст виручив. На добиванні був Шаповал, але він не влучив у порожні ворота!
35'
Ось і перший удар від Полісся. Шастал головою замкнув подачу Шаповала, але пробив повз ворота.
34'
Опасный момент
Ще один небезпечний момент від "моряків"! Цітаїшвілі знову ж таки правою закинув у штрафний майданчик, Брагару скинув на порожні ворота Мартіновичу, а той не зміг пробити по порожніх воротах!
32'
Опасный момент
Шанс! Цітаїшвілі (Чорноморець) опинився у штрафному майданчику з м'ячем після діагоналі від Вандерсона, грузин змістився в центр і з правою ноги влучив у праву стійку!
30'
Опасный момент
Кузик (Чорноморець) з лівого флангу подав на дальню стійку, Батагов махнув повз м'яч, а Цонєв не зміг зорієнтуватися і замкнути пас.
29'
Пожег (Чорноморець) закинув до штрафного майданчика в напрямку забігаючого Морозюка, але той був вже надто далеко від фінальної точки передачі, яку перехопив голкіпер.
26'
Тепер вже більше атакують саме одесити. Полісся трохи натиснуло на гальма.
23'
Вандерсон (Чорноморець) взяв приклад зі свого капітана і пробив з дальньої відстані - теж повз ворота.
21'
Инфо
0:5 за ударами.
21'
Кравченко (Чорноморець) з метрів 20-ти низом пробив - м'яч пролетів трохи ліворуч від стійки воріт.
17'
Паст (Чорноморець) кулаком виніс подачу Янакова зі стандарту з правого флангу.
14'
Кравченко (Чорноморець) намагався загострити вертикальною передачею вперед, але м'яч лише дійшов до Яшкова.
13'
Офсайд
І одесити забивають з офсайду: Пожег не витримав лінію.
12'
Уголовой
Подачу кутового від Цітаїшвілі (Чорноморець) переводив в сторону воріт Петков, але це вийшло в нього дуже невділо - м'яч полетів вище. Хоча арбітр посилився і знову вказав на кутовий.
8'
Спроба дальнього удару від Кравченка вийшла невдалою.
8'
Пожег (Чорноморець) змістився з лівого флангу в центр і з лінії штрафного майданчика пробив верхом у правий кут, але Яшков перевів м'яч подалі від воріт.
6'
Опасный момент
Янаков (Полісся) небезпечно пробив з 18-ти метрів зі стандарту, Паст парирував цей постріл, а Батагов добив у порожні ворота. Проте арбітри зафіксували офсайд.
4'
Продовжують атакувати житомиряни. Поки підопічні Григорчука відбиваються.
2'
Грицук (Полісся) намагався загострити поблизу штрафного майданчика суперників, але зрештою втратив м'яч і сфолив.
Свисток
Матч розпочався!
Чорноморець: 44. Паст, 7. Цитаїшвілі, 5. Мартінович, 15. Вандерсон, 45. Брагару, 14. Кравченко, 20. Цонев, 77. Кузик, 3. Морозюк, 10. Пожег, 79. Петков.
Полісся: 13. Яшков, 4. Гітченко, 44. Батагов, 5. Нестеров, 8. Огіря, 10. Янаков, 23. Шастал, 11. Шаповал, 9. Морозко, 7. Кисленко, 22. Грицук.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу Winter Cup, у якому зустрінуться житомирське Полісся та одеський Чорноморець.
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Комментарии(1)
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Morphyk7 (Черновцы)
07.02.2022 в 18:40
А видео?
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Анонс матча Полесье - Черноморец 07.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Полесье (Житомир) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 07.02.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Полесье (Житомир) и командой Черноморец (Одесса):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Черноморец, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Полесье в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Полесье - Черноморец можно посмотреть 07.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Полесье - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший поединок команды Полесье был сыгран против Верес - 04.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Металлист - 04.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Следите за результатами матча Полесье - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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