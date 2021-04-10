Полесье - Черноморец онлайн трансляция матча

Поединок между командой Полесье (Житомир) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 07.02.2022
Время начала матча: 19:00
История противостояний между Полесье (Житомир) и командой Черноморец (Одесса):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Черноморец, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Полесье в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Прошедший поединок команды Полесье был сыгран против Верес - 04.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.
Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз
Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Металлист - 04.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.
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