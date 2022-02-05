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Металлист - Петролул онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 08 февраля 2022, 10:30
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
1 - 1
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75'
Петролул
Плоешти
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
33%
Ничья
40%
Петролул
27%
Последние матчи - Металлист
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
05.02.2022 - 14:00 Металлист 1 - 2 Завершен Металлург П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 19:00 Черноморец 3 - 4 Завершен Металлист В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
02.02.2022 - 10:00 Металлист 0 - 1 Завершен Колубара П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
27.01.2022 - 14:00 Металлист 0 - 0 Завершен Варта Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
26.01.2022 - 12:00 Металлист 1 - 1 Завершен Радомяк Н
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Последние матчи - Петролул
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
11.02.2020 - 16:15 Авангард Курск 0 - 0 Завершен Петролул Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
31.01.2020 - 12:45 Петролул 5 - 0 Завершен Брашов В
Клубные товарищеские матчи 2019
04.07.2019 - 19:45 Брашов 0 - 1 Завершен Петролул В
Лига Европы 2014/2015
28.08.2014 - 22:00 Динамо 2 - 1 Завершен Петролул П
Лига Европы 2014/2015
21.08.2014 - 20:15 Петролул 1 - 3 Завершен Динамо П
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Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
33%
Ничья
40%
Петролул
27%
Трансляция
77'
Чеботару не нашёл лучшего варианта продолжения атаки, чем дальний удар. Это сыграло на руку Металлисту, ведь румынский футболист пробил крайне неудачно.
74'
Опасный момент
Ярович в упор расстреливал голкипера, но Бубенцов в очередной раз оказался сильнее своего визави!
69'
Много пауз в игре. Футболисты часто вступают в борьбу, арбитр постоянно фиксирует нарушения.
62'
Подачу, предназначенную одному из рослых игроков Петролула, перехватывает Фомин.
55'
Серию угловых выполнили румыны и каждый из них завершали ударом по воротам. Много работы у Бубенцова в начале второго тайма и голкипер достойно с ней справляется.
52'
Опасный момент
Ярович выскакивал один на один, но Бубенцов здорово прочитал эпизод и выйдя из ворот помешал сопернику забить.
50'
Тудор нанёс неточный удар со штрафного.
46'
Замена
В перерыве на поле вышли Дегтярь, Зинчук и Шамич.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Харьковчане быстро пропустили, но достойно отреагировали на развитие ситуации и заслуженно сравняли счёт. Во втором тайме Металлист постарается развить успех и добыть победу.
45+1'
Свисток
Арбитр не добавлял времени к первому тайму. Перерыв.
42'
Под занавес тайма Металлист активизировался ещё сильнее и создаёт серьёзные проблемы сопернику. Только вот стандарты у харьковчан не идут.
41'
Танковский пытался поразить дальний угол ударом из-за пределов штрафной. Голкипер в красивом прыжке перевёл мяч на угловой.
37'
Замена
Кайдалов вышел на поле вместо Рязанцева, который совершал слишком много ошибок.
34'
Гоооол!!!
Чидомере реализовал удар с точки и сравнял счёт!
33'
Опасный момент
Арбитр назначает пенальти в ворота Петролула! Подлепенец прошёл по флангу и выполнил прострел в центр. Мяч угодил в руку защитнику и рефери указал на точку.
29'
Металлист продолжает атаковать и нагнетать обстановку у ворот соперника. Кажется, гол назревает.
23'
Подлепенец самостоятельно вошёл в штрафную и пробивал в дальний угол. Неточно.
20'
Опасный момент
Ещё один момент у Петролула! Фомин снова провалил фланг и позволил сопернику выйти на ударную позицию. Не лучшим образом пробил нападающий, так что Бубуенцов отвёл угрозу.
16'
Опасный момент
Могли удваивать своё преимущество румынские футболисты! Бубенцов выручил Металлист, выиграв дуэль у нападающего.
15'
Желтая карточка
Фомин проиграл позицию своему оппоненту и вынужден был останавливать того при помощи фола.
11'
Порох заметил ускорение Рязанцева и выполнил длинную передачу в финальную треть. Не рассчитал силу защитник, поэтому голкипер без особого труда забрал мяч.
8'
Пропустив мяч, Металлист ринулся в атаку. Удалось ненадолго закрыть соперника своей половине поля, но создать голевой момент пока не получается.
2'
Гоооол!!!
Петролул забивает уже на второй минуте матча! Игрок румынской команды решился на дальний удар и не прогадал. В самый уголок попал Тудор, у Бубенцова не было шансов.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Металлиста: Бубенцов – Траоре, Ралюченко, Порох, Фомин (к) – Чидомере, Танковский, Цвиренко – Рязанцев, Мурза, Подлепенец.
В рамках второго турецкого сбора Металлист, к сожалению, ещё не побеждал. Харьковчане уступили Колубаре (0:1) и Металлургу из Бекабада (1:2). Зато на Winter Cup подопечные Кучера стартовали с виктории, одолев в серии послематчевых пенальти одесский Черноморец.
Доброе утро, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию контрольного матча Металлист – Петролул.
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Анонс матча Металлист - Петролул 08.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Металлист (Харьков) и командой Петролул (Плоешти) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 08.02.2022
Время начала матча: 10:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Прошедший матч команды Металлист был сыгран против Металлург - 05.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлург.

Команда гостей

Название: Петролул (Плоешти)
Страна: Румыния

Предыдущий матч команды Петролул был сыгран против Авангард Курск - 11.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

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