Металлист - Петролул онлайн трансляция матча

Поединок между командой Металлист (Харьков) и командой Петролул (Плоешти) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 08.02.2022
Время начала матча: 10:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина
Прошедший матч команды Металлист был сыгран против Металлург - 05.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлург.
Название: Петролул (Плоешти)
Страна: Румыния
Предыдущий матч команды Петролул был сыгран против Авангард Курск - 11.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.
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