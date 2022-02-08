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Металлист - Верес онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 08 февраля 2022, 19:20
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
0 - 0
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29'
Верес
Ровно
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
33%
Ничья
27%
Верес
40%
Последние матчи - Металлист
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 10:30 Металлист 1 - 1 Завершен Петролул Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
05.02.2022 - 14:00 Металлист 1 - 2 Завершен Металлург П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 19:00 Черноморец 3 - 4 Завершен Металлист В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
02.02.2022 - 10:00 Металлист 0 - 1 Завершен Колубара П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
27.01.2022 - 14:00 Металлист 0 - 0 Завершен Варта Н
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Последние матчи - Верес
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 12:00 Верес 1 - 2 Завершен Левски П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершен Полесье П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
02.02.2022 - 17:00 Верес 4 - 0 Завершен Спартак В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
29.01.2022 - 15:00 Верес 3 - 4 Завершен Карвина П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
24.01.2022 - 15:00 Верес 1 - 1 Завершен Градец-Кралове Н
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
33%
Ничья
27%
Верес
40%
Трансляция
Инфо
В количестве фолов равенство: по 5 у каждой из команд.
23'
Демченко подобрал нейтральный мяч в штрафной соперника и с разворота пробил по воротам. Удар был непростым, с отскоком от газона, тем не менее, Кичак справился.
20'
Размашистую комбинацию довели до удара игроки Вереса. Солдат стрелял из-под Федорива, но проблем Рыбаку не доставил.
17'
Пасич пристреливается с дальней дистанции. Учитывая тот факт, что у Вереса до этого не было ударов по воротам, попытка неплохая.
16'
Балули проигнорировал забегание Горбунова, потому что хотел сам решить исход эпизода. К сожалению для француза, удар у него совсем не получился.
11'
Опасный момент
Пейшото упустил отличную возможность забить! Кичак оставил ворота пустыми, но бразильский форвард не попал в створ. Стоит отметить, что удар наносился с внушительного расстояния.
10'
Харрис, который сегодня выступает на позиции правого защитника, сместился в центр, чтобы подстраховать партнёров и заблокировал удар Дахновского.
8'
Офсайд
Федорив затянул с передачей и Горбунов получил мяч уже в положении вне игры.
3'
Темп игры пока невысокий. Втягиваются в матч футболисты обеих команд.
1'
Свисток
Матч начался.
За полчаса до начала встречи на стадионе пропало электричество. В связи с этим поединок был перенесён на 20 минут.
Инфо
Стартовый состав Металлиста: Рыбак – Горбунов, Федорив, Мизюк, Харрис – Сарапий, Демченко, Касарес – Балули (к), Пейшото, Риаскос.
Инфо
Стартовый состав Вереса: Кичак – Солдат, Мирошник, Гончаренко, Маргарян – Крейда, Кучеров, Панасенко – Дахновский, Шестаков (к), Пасич.
Верес стартовал в турнире с поражения. Ровенский клуб уступил Полесью (2:1). У Металлиста дела лучше: харьковчане в серии послематчевых пенальти одолели Черноморец.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го раунда Winter Cup 2022 Металлист – Верес.
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Анонс матча Металлист - Верес 08.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Металлист (Харьков) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 08.02.2022
Время начала матча: 19:20

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Петролул - 08.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший матч команды Верес был сыгран против Левски - 07.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Левски.

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