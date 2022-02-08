  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - Динамо Смотреть онлайн
В тренде

Динамо - Динамо онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 08 февраля 2022, 16:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
7'
Динамо
Тбилиси
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
44%
Ничья
25%
Динамо
31%
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2020/2021
01.02.2021 - 16:15 Динамо 1 - 0 Завершен Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021
15.02.2020 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершен Рудар В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Левски Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
02.02.2022 - 17:00 Динамо 3 - 2 Завершен Чукарички В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
31.01.2022 - 17:00 Динамо 4 - 1 Завершен Лудогорец В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
27.01.2022 - 12:00 Динамо 1 - 1 Завершен Будё-Глимт Н
Показать больше
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
26.01.2022 - 16:00 ФК Львов 0 - 0 Завершен Динамо Н
Лига конференций 2021/2022
29.07.2021 - 20:00 Маккаби 5 - 1 Завершен Динамо П
Лига конференций 2021/2022
22.07.2021 - 19:30 Динамо 1 - 2 Завершен Маккаби П
Лига Чемпионов 2021/2022
14.07.2021 - 20:00 Нефтчи 2 - 1 Завершен Динамо П
Лига Чемпионов 2021/2022
07.07.2021 - 19:00 Динамо 1 - 2 Завершен Нефтчи П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
44%
Ничья
25%
Динамо
31%
Трансляция
2'
Дубинчак неплохо навесил с фланга, только Шкурин не сумел обработать мяч. Неудачное первое касание для белоруса.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Динамо Тбилиси:
Инфо
Стартовый состав Динамо Киев: Бущан – Дубинчак, Боль, Бурда, Кенджора – Сидорчук (к), Гармаш, Буяльский – Витиньо, Шкурин, Кулач.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция пятого контрольного матча киевского Динамо на турецком сборе. Соперник – Динамо из Тбилиси.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 13:30 - Сегодня Касимпаша Касимпаша 1 ФК Газиантеп ФК Газиантеп 2 Завершен 10:30 - Сегодня Металлист Металлист 1 Петролул Петролул 1 Завершен 23:15 - Вчера Морейренсе Морейренсе 4 Белененсеш Белененсеш 1 Завершен 22:00 - Вчера Атлетик Атлетик 2 Эспаньол Эспаньол 1 Завершен 21:45 - Вчера Салернитана Салернитана 2 Специя Специя 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Динамо - Динамо 08.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Динамо (Тбилиси) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 08.02.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой Динамо (Тбилиси):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Динамо в предыдущем футбольном матче 01.02.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Динамо можно посмотреть 08.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Рудар - 07.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Динамо (Тбилиси)
Страна: Грузия

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против ФК Львов - 26.01.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен