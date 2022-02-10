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Динамо - Широки Бриег онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 10 февраля 2022, 10:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
3 - 0
Обновить
64'
Широки Бриег
Широки Бриег
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
55%
Ничья
25%
Широки Бриег
20%
Прогноз на матч
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершен Рудар В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Левски Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
02.02.2022 - 17:00 Динамо 3 - 2 Завершен Чукарички В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
31.01.2022 - 17:00 Динамо 4 - 1 Завершен Лудогорец В
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Последние матчи - Широки Бриег
Лига конференций 2021/2022
15.07.2021 - 22:00 Влазния 3 - 0 Завершен Широки Бриег П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.02.2020 - 15:00 Шибеник 1 - 1 Завершен Широки Бриег Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
01.02.2020 - 16:00 Хайдук II 3 - 1 Завершен Широки Бриег П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.11.2019 - 16:00 Grude (Бос)(Stat) 1 - 4 Завершен Широки Бриег В
Лига Европы 2019/2020
18.07.2019 - 17:30 Кайрат 0 - 0 Завершен Широки Бриег Н
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Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
55%
Ничья
25%
Широки Бриег
20%
Трансляция
56'
Динамівці розіграють в захисті та намагаються переміститися до центру поля. Досить високо зараз грає суперник.
53'
Широкі Бріег атакував центром поля та майже дістався до штрафного Динамо. Боль блокує в останній момент!
48'
Гоооол!!!
Забиває третій м'яч Динамо! Циганков обіграв двох захисників на межі штрафного та пробив у дальній кут. Голкіпер відбив прямо в ноги Ванату, і той добив у порожні ворота.
46'
Замена
Заміни в перерві в складі Динамо: виходять Бражко, Ванат, Циганков, Боль, Кендзьора, Сидорчук, Вітіньо та Караваєв.
46'
Свисток
Розпочинається другий тайм!
В першій половині поєдинку українська команда однозначно домінувала. Підопічні Луческу змогли провести кілька небезпечних атак, результатом яких стали два забиті м'ячі. Чекаємо, що для нас підготувала друга 45-хвилинка!
45'
Свисток
Лунає свисток про завершення першого тайму! Динамо перемагає з рахунком 2:0!
43'
Опасный момент
Вербіч падає в штрафному! Здається, був удар ззаду. Проте суддя не да свистка - гра триває.
39'
Де Пена класно розігнався на фланзі. На межі штрафного уругвайця зупиняє захиск Широкі Бріега.
35'
Гоооол!!!
Гармааааш! Який же гол від Дениса! Півзахисник Динамо з 15 метрів відправляє круглого в дальній кут з льоту після навісу Вербіча. Без шансів для голкіпера!
31'
Кияни володіють м'ячем в центрі поля. Клуб Луческу намагається знайти вільні зони для просування вперед.
27'
Антюх непогано покотив на Кулача в штрафний майданчик. Владислав не зміг якісно прийняти.
24'
Дубінчак завантажив на Де Пену по флангу. Уругваєць намагався обробити м'яч та зміститися в центр, але техніка підвела.
20'
Київський клуб продовжує притискати суперника до їхніх воріт. Захисник боснійської команди ледь не дарує м'яч Динамо на межі штрафного.
16'
Гоооол!!!
Шапаренко бездоганно реалізовує 11-метровий! Микола відправляє круглого в правий кут, а голкіпер завалився вліво. 1:0 на табло!
15'
Опасный момент
Порушення правил в штрафному! Буде пенальті для Динамо!
13'
Досить непогано справляється з пресингом українців Широкі Бріег. Гравці намагаюься розпасовуватися короткими передачами.
9'
Поки що ніякої небезпеки ми не бачимо. Воротар боснійського клубу виконає вільний удар після невдалого проходу флангом Кулача.
5'
Динамо комбінує в центрі поля, проте поки що без просування вперед. Шапаренко розіграє з Гармашем та Антюхом.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочався!
Инфо
Вже відомі стартові склади. Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Забарний, Тимчик, Шапаренко, Гармаш, Де Пена, Антюх, Вербіч, Кулач. Широкі Бріег: Мішкіч, Чуляк, Ікіч, Юріч, Лукіч, Медіч, Муджан, Муса, Обсівач, Вукоя, Чавар.
Доброго ранку, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову транслцію товариського матчу Динамо Київ - Широкі Бріег.
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Анонс матча Динамо - Широки Бриег 10.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Широки Бриег (Широки Бриег) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 10.02.2022
Время начала матча: 10:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Динамо - 08.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Широки Бриег (Широки Бриег)
Страна: Босния и Герцеговина

Прошедший матч команды Широки Бриег был сыгран против Влазния - 15.07.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Влазния.

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