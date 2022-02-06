Аль-Хиляль - Челси онлайн трансляция матча

Поединок между командой Аль-Хиляль (Эр-Рияд) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Клубный чемпионат мира 2021/2022.
Дата проведения матча: 09.02.2022
Время начала матча: 18:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Год основания Аль-Хиляль (Эр-Рияд): 1957
Страна: Саудовская Аравия
Предыдущий матч команды Аль-Хиляль был сыгран против Аль-Джазира - 06.02.2022, в рамках турнира Клубный чемпионат мира 2021/2022 и закончился победой команды Аль-Хиляль.
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Плимут Аргайл - 05.02.2022, в рамках турнира Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
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