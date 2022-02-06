  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Аль-Хиляль - Челси Смотреть онлайн
В тренде

Аль-Хиляль - Челси онлайн трансляция матча

Клубный чемпионат мира - 09 февраля 2022, 18:30
Рейтинг матча:
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0 - 1
Обновить
59'
Челси
Лондон
Ход матча
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Аль-Хиляль
20%
Ничья
20%
Челси
61%
Последние матчи - Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира 2021/2022
06.02.2022 - 18:30 Аль-Хиляль 6 - 1 Завершен Аль-Джазира В
Клубный чемпионат мира 2021
21.12.2019 - 16:30 Монтеррей 2 - 2 Завершен Аль-Хиляль Н
Клубный чемпионат мира 2021
17.12.2019 - 19:30 Фламенго 3 - 1 Завершен Аль-Хиляль П
Клубный чемпионат мира 2021
14.12.2019 - 16:00 Аль-Хиляль 1 - 0 Завершен Эсперанс В
Показать больше
Последние матчи - Челси
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 14:30 Челси 2 - 1 Завершен Плимут Аргайл В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.01.2022 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Челси П
Кубок английской лиги 2021/2022
12.01.2022 - 21:45 Тоттенхэм 0 - 1 Завершен Челси В
Показать больше
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Аль-Хиляль
20%
Ничья
20%
Челси
61%
Трансляция
56'
Навес Аль-Шахрани ушел в молоко, партнер не откликнулся на подачу с правого края "Аль-Хиляля".
54'
"Челси" подал угловой. Было опасно, Хавертц совсем немного не успел на отскок.
53'
Партнеры не поддержали Зиеша в рамках атаки "Челси". Хаким эффектно разобрался с тремя оппонентами, но дальше его одноклубники быль не столь эффективны.
51'
Замена
Канте, вышедший на замену в перерыве вместо Жоржиньо, не позволил сопернику проникнуть в штрафную.
50'
Лукаку попал в офсайд.
48'
Хавертц попал в штангу, пробивая под углом. Неплохо действовал Кай, но лучше было бы отдать передачу, а не стрелять самому.
48'
Мяч перешел к "Челси".
47'
"Аль-Хиляль" пытается построить позиционную атаку.
46'
Свисток
Поехали смотреть второй тайм.
Свисток
Свисток на перерыв. Отдохнем 15 минут и вернемся. "Челси" ведет в счете абсолютно по делу.
45+1'
Кристенсен сфолил на сопернике. Стандартное положение ничего "Аль-Хилялю" не принесло, Кепа не дрогнул.
45'
Залп Зиеша оказался слишком простым для голкипера "Аль-Хиляля".
44'
0:5 по угловым в пользу "Челси". Алонсо приложился на подборе и выстрелил намного выше перекладины.
43'
А теперь Аспиликуэта здорово оттеснил оппонента от сферы.
42'
Удар Зиеша заблокирован. Правда, это значения не имеет, ведь Лукаку в начале эпизода угодил в офсайд.
41'
Не, ну Кристенсен хорош. Не оставил шанса Аль-Досари на фланге.
39'
Марега перегнул с агрессией в атаке. Вместо мяча попал по ногам Жоржиньо.
37'
А теперь мяч у "Челси". Кружит лондонская команда вокруг "коробки" соперника.
35'
Темпы игры немного снизился. Аль-Досари, вот, прошел по левому флангу, сместился в центр и пробил - выше.
33'
Марега попер к воротам Кепы и был остановлен Рюдигером.
32'
Гоооол!!!
Гол! Лукаку! Ну тут откровенно сложно было все испортить. Мяч отскочил к Ромелу от защитника "Аль-Хиляля". Бельгиец расстрелял голкипера команды соперника.
31'
"Аль-Хиляль" очень плотно закрывается у своих ворот, пока "Челси" не удается пройти эту массированную оборону.
30'
Владение: 71% на 29%. В пользу "Челси".
29'
"Аль-Хиляль" заработал стандартное положение. Марега все запорол, мяч ушел за лицевую после его неточного удара.
28'
Здорово партнера снаряжают передачами Лукаку. Теперь бельгиец запорол передачу Зиеша.
27'
О, Лукаку наконец-то действительно неплохо пробил. Вратарь на месте. Позицию себе Ромелу отыскал классно под пас Ковачича.
26'
Небольшие паузы так или иначе возникают у нас регулярно. Команды заряжены на борьбу, арбитру приходится успокаивать футболистов.
24'
Гости отбились от позиционной атаки хозяев.
23'
"Челси" минуту контролировал снаряд и в итоге упустил его за боковую.
22'
Небольшое повреждение получил Кристенсен, но он сумеет продолжить матч.
20'
Лондонцы нависли над воротами оппонента, однако последнее действие в атаке, завершение как таковое, хромает на обе ноги.
19'
Вновь "Челси" легко нейтрализовал атаку "Аль-Хиляля".
18'
Вопрос: что еще вообще нужно Лукаку? Зачем-то Ромелу пытался замкнуть прострел Аспиликуэты пяткой. Не получилось. Нужно было бить проще.
17'
Гости отбились от редкой атаки хозяев. Не сказать, что подопечным Тухеля пришлось здесь непросто.
15'
Вратарь справляется с ударом Лукаку!
14'
Еще один угловой "Челси" разыграл без успеха.
13'
Удар Алонсо заблокирован.
13'
Фол от Ковачича в центре поля. Повод хозяевам повладеть сферой.
12'
В последний момент защитник "Аль-Хиляля" выбил снаряд из-под ног Лукаку на угловой. Корнер дивидендов "Челси" не принес.
11'
Опасный момент
Зиеш! Хорошо пробил марокканец, совсем немного не хватило его залпу точности.
9'
Фол на Зиеше в центре поля, "Челси" быстро продолжил атаковать, но мяч потерял.
8'
Опасный момент
Ух! Тьяго Силва приложился к мячу издали - рядом со штангой. Хлестко.
8'
Правый фланг у "Челси" поактивнее работает.
7'
Аспиликуэта попал в офсайд после паса от Жоржиньо из глубины.
5'
"Аль-Хиляль" старается цепляться за мяч, но слишком легко его теряет. Пытаются хозяева не проиграть дебют прям явно.
4'
Пока "Аль-Хиляль" удачно отбивается от выпадов "Челси.
3'
"Челси" попытался провести первую позиционную атаку - не вышло, Аспиликуэта отдал неточный пас.
2'
"Челси" зацепился за мяч на чужой половине поля, однако Хавертц угодил в офсайд. Неплохо задумывал передачу Лукаку на Кая.
1'
Сегодня "Челси" в желтых цветах, а их соперник - в синих. И такое бывает!
Свисток
Старт, поехали!
Инфо
Добрый вечер! Уже совсем скоро будет дан стартовый свисток полуфинала КЧМ.
Инфо
"Аль-Хиляль", 4-2-3-1: Маюф - Аль-Бурайк, Чжан, Аль-Булаихи, Аль-Шахрани - Куэльяр, Канно - Аль-Досари, Перейра, Марега - Игало
Инфо
"Челси", 3-4-2-1: Аррисабалага - Рюдигер, Силва, Кристенсен - Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо - Хавертц, Зиеш - Лукаку
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 17:00 - Сегодня Генк U19 Генк U19 5 Челси U19 Челси U19 1 Завершен 16:30 - Сегодня Заря Заря 2 Валмиера Валмиера 1 Завершен 16:30 - Сегодня Хатайспор Хатайспор 0 Антальяспор Антальяспор 1 Завершен 16:00 - Сегодня Металлист 1925 Металлист 1925 1 Железничар Железничар 2 Завершен 15:30 - Сегодня Монтеррей Монтеррей 3 Аль-Джазира Аль-Джазира 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Аль-Хиляль - Челси 09.02.2022, Клубный чемпионат мира

Поединок между командой Аль-Хиляль (Эр-Рияд) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Клубный чемпионат мира 2021/2022.

Дата проведения матча: 09.02.2022
Время начала матча: 18:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Аль-Хиляль - Челси можно посмотреть 09.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Клубный чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Аль-Хиляль - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Год основания Аль-Хиляль (Эр-Рияд): 1957
Страна: Саудовская Аравия

Предыдущий матч команды Аль-Хиляль был сыгран против Аль-Джазира - 06.02.2022, в рамках турнира Клубный чемпионат мира 2021/2022 и закончился победой команды Аль-Хиляль.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Плимут Аргайл - 05.02.2022, в рамках турнира Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча Аль-Хиляль - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Клубный чемпионат мира и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен