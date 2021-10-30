  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Смотреть онлайн
В тренде

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 12 марта 2022, 19:30 - Олд Траффорд
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
Обновить
16'
Тоттенхэм
Лондон
Ход матча
12' Криштиану Роналду
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
44%
Ничья
31%
Тоттенхэм
25%
П1: 2.81 Х: 2.85 П2: 2.93
П1: 2.63 Х: 2.50 П2: 2.88
П1: 2.81 Х: 2.85 П2: 2.93
П1: 2.81 Х: 2.85 П2: 2.93
П1: 2.95 Х: 2.60 П2: 3.05
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иТоттенхэм Хотспур, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 0. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур 1-0. 11 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 31 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 24 раз, 3 сыграла в ничью и 4 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 57-24 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Во время последних 63 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 41 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 107-59 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Игры прошлого года: 1-6 (Манчестер Юнайтед дома) и 1-3 (Тоттенхэм Хотспур дома).
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 4% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 20% голов между минутами 0-15?
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 6 играх.
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 5 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 5 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 9 передачами. Son Heung-min лучший распасовщик Тоттенхэм Хотспур (5 передач)
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 32% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 38% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 38%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 3 гол(а).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.8 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур - 3.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур - 2.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.77 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Scott McTominay получил больше всего желтых карточек (8) в Манчестер Юнайтед. Cristian Romero получил 7 в Тоттенхэм Хотспур.
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
10
Побед
21
Игр
7
Побед
Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Тоттенхэм 0 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
04.10.2020 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 6 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021
19.06.2020 - 22:15 Тоттенхэм 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
06.03.2022 - 18:30 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
26.02.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Уотфорд Н
Лига Чемпионов 2021/2022
23.02.2022 - 22:00 Атлетико 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
20.02.2022 - 16:00 Лидс Юнайтед 2 - 4 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.02.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Показать больше
Последние матчи - Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021/2022
07.03.2022 - 22:00 Тоттенхэм 5 - 0 Завершен Эвертон В
Кубок Англии 2021/2022
01.03.2022 - 21:55 Мидлсбро 1 - 0 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2021/2022
26.02.2022 - 14:30 Лидс Юнайтед 0 - 4 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.02.2022 - 21:30 Бернли 1 - 0 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2021/2022
19.02.2022 - 19:30 Манчестер Сити 2 - 3 Завершен Тоттенхэм В
Показать больше
Главные события
ГООЛ! Криштиану Роналду
12'
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
44%
Ничья
31%
Тоттенхэм
25%
П1: 2.81 Х: 2.85 П2: 2.93
П1: 2.63 Х: 2.50 П2: 2.88
П1: 2.81 Х: 2.85 П2: 2.93
П1: 2.81 Х: 2.85 П2: 2.93
П1: 2.95 Х: 2.60 П2: 3.05
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
27
Теллеш, Алекс
5
Харри Магуайр
19
Рафаэль Варан
20
Диогу Далот
17
Фред
31
Неманья Матич
25
Джейдон Санчо
6
Поль Погба
11
Рэшфорд, Маркус
7
Криштиану Роналду
1
Уго Льорис
4
Ромеро,Кристиан
15
Эрик Дайер
33
Бен Дэвис
10
Доэрти, Матт
30
Родриго Бентанкур
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
3
Регилон, Серхио
21
Деян Кулусевски
7
Сон Хын-Мин
10
0Гарри Кейн
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
    12
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 21
    Деян Кулусевски
  • 7
    Сон Хын-Мин
  • 10
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 3
    Регилон, Серхио
    Защитник
  • 4
    Ромеро,Кристиан
    Защитник
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Ральф Рангник
  • Конте, Антонио
Трансляция
16'
Фред заблокував спробу удару Сона (Тоттенгем) з меж штрафного майданчика.
15'
Уголовой
Льоріс забрав до рук високий навіс від кута поля.
Инфо
Перший гол Роналду за шість матчів.
12'
Гоооол!!!
РОНАЛДУ!!! Він відповідає і без пенальті! Португалець прийняв передачу на підступах до штрафного майданчика і поклав м'яч у ліву дев'ятку! Краса!
11'
Хоча потвор показує, що апеляції Роналду не безпідставні. Арбітри помилилися, продовживши гру.
9'
Магвайр (МЮ) дуже класною діагоналлю знайшов Санчо за спинами захисників на лівому фланзі. Вінгер змістився в центр і прострілив на Роналду, котрий своїм ударом в дотик влучив у захисників. Дуже бурхливо португалець почав реагувати на потенційну гру рукою і вимагав призначення пенальті, проте краще б дограв момент до кінця і поборовся за м'яч.
7'
Роналду намагався навісити з меж штрафного майданчика, але м'яч полетів за ворота.
4'
Де Хеа перехопив простріл Сона (Тоттенгем) з лівого флангу.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Обидві команди борються за топ-4 АПЛ. Тоттенгем наразі розташувався на сьомому місці, поступаючись п'ятому МЮ двома очками при двох поєдинках у запасі.
Запасні гостей: Голліні, Емерсон, Моура, Бергвейн, Вайт, Вінкс, Родон, Санчес, Скаплетт.
Тоттенгем: Льоріс - Ромеро, Даєр, Девіс - Догерті, Бентанкур, Хойб'єрг, Регілон - Кулусевскі, Сон - Кейн.
Запасні господарів: Хендерсон, Еланга, Байї, Ван-Біссака, Джонс, Кавані, Лінгард, Лінделеф, Мата.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Варан, Магвайр, Теллес - Матич, Фред - Рашфорд, Погба, Санчо - Роналду.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 29-го туру АПЛ, в якому Манчестер Юнайтед прийме Тоттенгем.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 17:30 - Сегодня Эшторил Эшторил 2 Портимоненсе Портимоненсе 0 Завершен 17:30 - Сегодня Фамаликан Фамаликан 0 Санта-Клара Санта-Клара 0 Завершен 17:30 - Сегодня Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0 Завершен 17:15 - Сегодня Гранада Гранада 0 Эльче Эльче 1 Завершен 17:15 - Сегодня Мехелен Мехелен 2 Шарлеруа Шарлеруа 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 12.03.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 12.03.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 30.10.2021 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Рангник и Конте, Антонио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" можно посмотреть 12.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Манчестер Сити" - 06.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Эвертон - 07.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен