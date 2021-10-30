Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иТоттенхэм Хотспур, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 0. 7 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур 1-0. 11 игры закончились с этим результатом.

За последние 31 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 24 раз, 3 сыграла в ничью и 4 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 57-24 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Во время последних 63 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 41 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 107-59 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Игры прошлого года: 1-6 (Манчестер Юнайтед дома) и 1-3 (Тоттенхэм Хотспур дома).

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 24% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 4% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.

Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 20% голов между минутами 0-15?

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 6 играх.

Манчестер Юнайтед не забивает в 5 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Тоттенхэм Хотспур не забивает в 5 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 9 передачами. Son Heung-min лучший распасовщик Тоттенхэм Хотспур (5 передач)

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 32% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 38% матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 38%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 3 гол(а).

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 1, 1 ничьи.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.

Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед забивает 2 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.8 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур - 3.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур - 2.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Манчестер Юнайтед забивает 1.77 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды проиграли их последние матчи.

Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.