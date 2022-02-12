Челси - Палмейрас онлайн трансляция матча

Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Челси не проигрывает в последних 4 играх.

Палмейрас не проигрывает в последних 10 играх.

Палмейрас забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Челси выигрывает первый тайм в 47% матчей, Палмейрас выигрывает в 45% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Палмейрас выигрывает в 45%.

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Палмейрас лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Палмейрас% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Палмейрас проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Палмейрас% своих матчей.

Недавнее выступление команды Челси в "Клубный Кубок Мира" лучше, чем у команды Палмейрас.

Палмейрас's performance of the last 5 matches is better than Челси's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.