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Челси - Палмейрас онлайн трансляция матча

Клубный чемпионат мира - 12 февраля 2022, 18:30 - Мохаммед бин Зайед Стэдиум
Главный судья: Крис Бит
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
12'
Палмейрас
Сан-Паулу
Ход матча
Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Челси
36%
Ничья
36%
Палмейрас
29%
П1: 2.05 Х: 2.47 П2: 6.45
П1: 1.53 Х: 4.20 П2: 6.00
П1: 2.05 Х: 2.47 П2: 6.45
П1: 2.05 Х: 2.47 П2: 6.45
П1: 1.94 Х: 2.50 П2: 6.30
Интересные факты
  • Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Челси не проигрывает в последних 4 играх.
  • Палмейрас не проигрывает в последних 10 играх.
  • Палмейрас забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Челси выигрывает первый тайм в 47% матчей, Палмейрас выигрывает в 45% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Палмейрас выигрывает в 45%.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Палмейрас лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Палмейрас% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Палмейрас проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Палмейрас% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Клубный Кубок Мира" лучше, чем у команды Палмейрас.
  • Палмейрас's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Челси забивает 1.86 гола, играя дома, а Палмейрас забивает 1.3 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Последние матчи - Челси
Клубный чемпионат мира 2021/2022
09.02.2022 - 18:30 Аль-Хиляль 0 - 1 Завершен Челси В
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 14:30 Челси 2 - 1 Завершен Плимут Аргайл В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.01.2022 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Челси П
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Последние матчи - Палмейрас
Клубный чемпионат мира 2022
08.02.2022 - 18:30 Палмейрас 2 - 0 Завершен Аль-Ахли В
Кубок Либертадорес 2021
27.11.2021 - 22:00 Палмейрас 2 - 1 Завершен Фламенго В
Кубок Либертадорес 2021
29.09.2021 - 03:30 Атлетико Минейро 1 - 1 Завершен Палмейрас Н
Кубок Либертадорес 2021/2022
23.09.2021 - 01:00 Палмейрас 0 - 0 Завершен Атлетико Минейро Н
Кубок Либертадорес 2021
22.09.2021 - 03:30 Палмейрас 0 - 0 Завершен Атлетико Минейро Н
Показать больше
Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Челси
36%
Ничья
36%
Палмейрас
29%
П1: 2.05 Х: 2.47 П2: 6.45
П1: 1.53 Х: 4.20 П2: 6.00
П1: 2.05 Х: 2.47 П2: 6.45
П1: 2.05 Х: 2.47 П2: 6.45
П1: 1.94 Х: 2.50 П2: 6.30
Составы команд
16
Эдуар Менди
2
Антонио Рюдигер
6
Андреас Кристенсен
6
Тьяго Силва
13
Н'Голо Канте
8
Матео Ковачич
20
Каллум Хадсон-Одой
28
Сезар Аспиликуета
9
Ромелу Лукаку
19
Мэйсон Маунт
29
Хавертц, Кай
21
Weverton
22
Piquerez, Joaquin
15
Густаво Гомес
13
Garcia, Luan
2
Роча, Маркос
35
Danilo S.
23
Veiga, Raphael
14
Scarpa, Gustavo
8
Ze Rafael
7
Дуду
10
Huhtala Rony
Стартовый состав
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одой
  • 28
    Сезар Аспиликуета
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
  • 10
    Huhtala Rony
  • 35
    Danilo S.
  • 23
    Veiga, Raphael
    Полузащитник
  • 14
    Scarpa, Gustavo
    Полузащитник
  • 8
    Ze Rafael
    Полузащитник
  • 7
    Дуду
    Нападающий
  • 22
    Piquerez, Joaquin
    Полузащитник
  • 15
    Густаво Гомес
    Защитник
  • 13
    Garcia, Luan
    Защитник
  • 2
    Роча, Маркос
    Защитник
  • 21
    Weverton
    Вратарь
Запасные игроки
  • 22
    Хаким Зиеш
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 23
    Роберт Кенеди
    Полузащитник
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 13
    Маркус Беттинелли
    Вратарь
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 29
    Rafael Jesús Navarro Mazuelos
    Защитник
  • 26
    Серкейра, Мурило
    Защитник
  • 20
    Атуеста, Эдуард
    Полузащитник
  • 19
    Breno
    Нападающий
  • 16
    Дейверсон
  • 12
    Mayke
    Защитник
  • 11
    Wesley
    Полузащитник
  • 6
    Жорже
    Защитник
  • 15
    Kuscevic Benjamin
  • 42
    Марсело Ломба
  • 31
    Mateus Tetê
  • 30
    Жаилсон
    Защитник
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Абель Феррейра
Статистика матча
1
Штрафные
2
2
Фолы
1
62%
Владение мячом
38%
Угловые
1
Трансляция
8'
Челсі намагається протиснути суперника в центрі поля. Бразильці повністю сіли в оборону.
5'
Данило б'є по воротах, перебуваючи за межами штрафного майданчика. Захисник заблокував цей удар. Суддя вказує на кутовий прапорець.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч щойно розпочався!
Инфо
Вже відомі склади команд. Челсі: Менді, Сілва, Кірстенсен, Рюдігер, Аспілікуета, Канте, Ковачіч, Хадсон-Одої, Маунт, Лукаку, Хаверц. Палмейрас: Вевертон, Дуду, Роша, Рафаель, Роні, Жуан, Скарпа, Гомес, Пікерес, Вейга, Даніло.
Доброго вечора, шановні любителі футболу. Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу фіналу Клубного чемпіонату Світу Челсі - Палмейрас.
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Анонс матча Челси - Палмейрас 12.02.2022, Клубный чемпионат мира

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Палмейрас (Сан-Паулу) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Клубный чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Мохаммед бин Зайед Стэдиум.

Дата проведения матча: 12.02.2022
Время начала матча: 18:30

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Абель Феррейра разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Палмейрас можно посмотреть 12.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Клубный чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Челси - Палмейрас, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший матч команды Челси был сыгран против Аль-Хиляль - 09.02.2022, в рамках чемпионата Клубный чемпионат мира 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Палмейрас (Сан-Паулу)
Страна: Бразилия

Предыдущий поединок команды Палмейрас был сыгран против Аль-Ахли - 08.02.2022, в рамках чемпионата Клубный чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Палмейрас.

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