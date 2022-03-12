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Челси - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 13 марта 2022, 16:00 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Дэвид Кут
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
82'
Ньюкасл
Ньюкасл
Ход матча
39' Хавертц, Кай
50' Мерфи, Джакоб 58' Хаким Зиеш 63' Тимо Вернер Вышел: Ромелу Лукаку 64' Мэйсон Маунт Вышел: Матео Ковачич 69' Мигель Альмирон Вышел: Сен-Максимен, Аллан
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Челси
36%
Ничья
29%
Ньюкасл
36%
П1: 1.71 Х: 2.82 П2: 9.45
П1: 1.62 Х: 2.63 П2: 8.00
П1: 1.71 Х: 2.82 П2: 9.45
П1: 1.71 Х: 2.82 П2: 9.45
П1: 1.74 Х: 2.90 П2: 6.60
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иНьюкасл Юнайтед, когда Челси играет дома, 1- 0. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Челси и Ньюкасл Юнайтед 1-0. 10 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 29 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 21 раз, 6 сыграла в ничью и 2 победы команды Ньюкасл Юнайтед. Разница голов 58-17 в пользу команды Челси.
  • Во время последних 60 встреч, команда Челси выиграла 31 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 90-52 в пользу команды Челси
  • Последняя гостевая победа Ньюкасл Юнайтед над Челси была в 2012
  • В прошлом сезоне Челси выиграл обе игры против Ньюкасл Юнайтед (2-0 дома и 2-0 на выезде)
  • Челси выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Челси забил 21% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 34% голов между минутами 31-45?
  • Челси выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Челси не проигрывает в последних 16 домашних матчах.
  • Ньюкасл Юнайтед не проигрывает в последних 8 играх.
  • Ньюкасл Юнайтед без побед над Челси в последних 3 играх.
  • В домашних матчах Челси не проигрывает Ньюкасл Юнайтед в последних 9 встречах.
  • Челси не забивает в 1 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ньюкасл Юнайтед не забивает в 3 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Челси в сезоне 6-5-1
  • Mason Mount лучший бомбардир Челси с 8 голами. Callum Wilson забил 6 раз за Ньюкасл Юнайтед
  • Marcos Alonso получил больше всего желтых карточек (6) в Челси. Joelinton получил 6 в Ньюкасл Юнайтед.
  • Ньюкасл Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Челси выигрывает первый тайм в 46% матчей, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 29% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 29%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 3 гол(а).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ньюкасл Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.
  • Ньюкасл Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 4, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Челси забивает 1.6 гола за матч против команды Ньюкасл Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед забивает 0.2 гола против команды Челси (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Ньюкасл Юнайтед - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Ньюкасл Юнайтед - 0.6.
  • Челси забивает 1.86 гола, играя дома, а Ньюкасл Юнайтед забивает 1.23 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Ньюкасл Юнайтед выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Ньюкасл Юнайтед имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Ньюкасл Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
12
Побед
19
Игр
5
Побед
Ньюкасл
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ньюкасл 0 - 3 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
15.02.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2019/2020
21.11.2020 - 15:15 Ньюкасл 0 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
18.01.2020 - 19:30 Ньюкасл 0 - 0 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
10.03.2022 - 21:30 Норвич Сити 1 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
05.03.2022 - 17:00 Бернли 0 - 4 Завершен Челси В
Кубок Англии 2021/2022
02.03.2022 - 21:15 Лутон 2 - 3 Завершен Челси В
Кубок английской лиги 2021/2022
27.02.2022 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Ливерпуль Н
Лига Чемпионов 2021/2022
22.02.2022 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Лилль В
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Последние матчи - Ньюкасл
Чемпионат Англии 2021/2022
10.03.2022 - 21:30 Саутгемптон 1 - 2 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
05.03.2022 - 17:00 Ньюкасл 2 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2021/2022
26.02.2022 - 17:00 Брентфорд 0 - 2 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.02.2022 - 14:30 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен Ньюкасл Н
Чемпионат Англии 2021/2022
13.02.2022 - 16:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершен Астон Вилла В
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Новости команд
Главные события
69'
Мигель Альмирон
Вышел: Сен-Максимен, Аллан
Мэйсон Маунт
Вышел: Матео Ковачич
64'
Тимо Вернер
Вышел: Ромелу Лукаку
63'
Хаким Зиеш
58'
50'
Мерфи, Джакоб
Хавертц, Кай
39'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Челси
36%
Ничья
29%
Ньюкасл
36%
П1: 1.71 Х: 2.82 П2: 9.45
П1: 1.62 Х: 2.63 П2: 8.00
П1: 1.71 Х: 2.82 П2: 9.45
П1: 1.71 Х: 2.82 П2: 9.45
П1: 1.74 Х: 2.90 П2: 6.60
Составы команд
16
Эдуар Менди
2
Антонио Рюдигер
6
Андреас Кристенсен
14
Трево Чалоба
31
Маланг Сарр
8
Жоржиньо
13
Н'Голо Канте
22
Хаким Зиеш
11
Тимо Вернер
19
Мэйсон Маунт
29
Хавертц, Кай
1
Мартин Дубравка
19
Манкильо, Хави
22
Фабиан Шер
6
Ласкеллес, Джамаал
33
Дэниел Бёрн
13
Мэтт Таргетт
23
Мерфи, Джакоб
36
Шон Лонгстафф
39
Bruno Guimaraes
24
Мигель Альмирон
20
Крис Вуд
Стартовый состав
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    39
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
    63
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
    64
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 22
    Хаким Зиеш
    58
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 14
    Трево Чалоба
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
  • 20
    Крис Вуд
    Нападающий
  • 23
    Мерфи, Джакоб
    Полузащитник
    50
  • 36
    Шон Лонгстафф
  • 39
    Bruno Guimaraes
    Полузащитник
  • 24
    Мигель Альмирон
    Полузащитник
    69
  • 19
    Манкильо, Хави
    Защитник
  • 22
    Фабиан Шер
  • 6
    Ласкеллес, Джамаал
    Защитник
  • 33
    Дэниел Бёрн
    Защитник
  • 13
    Мэтт Таргетт
    Защитник
  • 1
    Мартин Дубравка
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Эдди Хау
Статистика матча
20
Штрафные
16
14
Фолы
14
69%
Владение мячом
31%
3
Удары мимо
5
2
Блокировано ударов
7
Угловые
2
2
Офсайды
6
1
Удары в створ
2
1
Сейвы
1
2
ЖК
2
Трансляция
80'
Желтая карточка
Ковачіч виконував просування на швидкості через правий фланг, проте підкат Гімараеша його зупинив.
78'
Замена
Сарра змінив Пулішич.
76'
Опасный момент
Зійєх з правого флангу м'яко накидав на ближній кут воротарського, де Гаверц замикав головою, проте Дубравка на лінії упіймав м'яч!
74'
Розкатує м'яча Челсі на чужій половині під тиском.
72'
Немає імпульсу наш поєдинок досі. Команди атакують беззмістовно.
71'
Подачу з правого флангу від Чалоби зі штрафного вибили захисники.
69'
Замена
Сен-Максімен вийшов замість Альмірона.
68'
Офсайд
Альмірон зіграв на правий фланг на Манкільо, а потім пішов замикати ближню, проте загнав до цього партнера до офсайда.
66'
Ньюкасл зараз розташувався біля чужих воріт.
64'
Бьорн із розбитою головою з фолом зупинив прохід Гаверца лівим флангом атаки.
64'
Замена
Замість Маунта вийшов Ковачіч.
64'
Замена
Вернера замінив Лукаку.
62'
Офсайд
Вернер міг заробити пенальті на лівому фланзі штрафного, коли його збив Дубравка, проте потрібно було обійтися без офсайду під час передачі Маунта на хід.
60'
Вернер відібрав м'яча у Таргетта на лівому фланзі атаки, потім вони помінялися ролями, потім знову помінялися, проте німець цього разу вже сфолив.
58'
Желтая карточка
Гімараеш на правому фланзі власного штрафного грав головою в м'яч, а Зійєх зіграв йому в голову ногою.
57'
Чалоба відтиснув Мьорфі на правому фланзі свого штрафного від м'яча, проте кутовий суперник усе одно заробив.
56'
Вернер залишився у правильному положенні під час закидання на правий фланг штрафного, проте обробити м'яча наодинці не зумів.
54'
Шер перехопив подачу з лівого флангу перед воротарським, після чого Дубравка забрав відскок.
53'
Бьорн блокував простріл від Зійєха з правого флангу контратаки.
51'
Маунт із Ласкельсом боролися біля технічної зони, утім Мейсон чомусь вирішив упасти та ще й взяти м'яча до рук без свистка арбітра.
50'
Желтая карточка
Мьорфі отримав жовту карту за смикання за руку Зійєха біля лівого кута власного штрафного.
48'
Гаверц упав на правому фланзі штрафного у боротьбі проти Ласкельса, проте арбитр на це не відреагував.
46'
Опасный момент
Гімараеш отримав м'яча на лівому фланзі штрафного, після вкидання з аута, проте пробив поруч із дальньою стійкою.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Нудним та безбарвним вийшов перший тайм нашого матчу, у якому кожна з команд була дуже далеко від того, аби забити у чужі ворота. Челсі намагався більше тримати м'яча, проте користі від цього було занадто мало. Ньюкасл трохи посунув власну лінію атаки вбік чужих воріт під перерву, але також загострював занадто мало.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Опасный момент
Рюдігер виніс зі штрафного першу подачу зі стандарту на правому фланзі, після чого Альмірон упіймав на ногу відскок м'яча, однак Менді парирував постріл у ближній кут.
45'
Инфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 2 мин.
45'
Уголовой
Мейсон потім знову подав на голову суперникам з чергового кутового на правому фланзі.
44'
Уголовой
Бьорн зняв в центрі штрафного першу подачу Маунта з кутового.
43'
Маунт виконав подачу на правий фланг штрафного, проте захисник зняв м'яча з голови Зійєха.
41'
Вуд у боротьбі на правому фланзі заробив аут, протиснувши захисника. Гаверц дали тільки жовту.
39'
У підсумку, можуть видалити німця, якщо VAR дасть відмашку.
38'
Бьорн отримав відмашку в обличчя від Гаверца біля власного штрафного.
36'
Зі штрафного в центральному колі Шер закидав на правий фланг, проте Ласкельс не мав шансів устигнути на цей м'яч.
34'
Опасный момент
Головою замикав Бьорн подачу з правого флангу в район дальньої стійки, проте в ворота не влучив.
33'
Фол від Жоржиньо в центральному колі.
31'
Опасный момент
Маунт зі штрафного під гострим кутом відносно воріт улучив у сітку з зовнішнього боку біля ближньої стійки.
30'
Альмірон невдало заїхав під коліно Зійєху на правому фланзі оборони, коли суперник уже майже втратив м'яча під тиском Манкільо.
29'
Вернер із правого флангу штрафного покотив у відтяжку, проте там нікого не було.
27'
Уголовой
Подача стандарту пішла у відтяжку на Маунта в зону перед штрафним, проте Мейсон зльоту пробив невдало.
27'
Простріл від Рюдігера з лівого флангу атаки в контратаці винесли захисники.
26'
Лонгстафф подав на правий фланг штрафного, Бьорн скидав, проте Ласкельс випередив на м'ячі Менді.
25'
Фол від Канте на правому півфланзі оборони. Може відбутися опасна подача.
24'
Инфо
Челсі набігав вже на 75% контролю м'яча.
22'
Зійєх у кармані на правому фланзі оборони пішов у дриблінг, заробивши фол від Альмірона.
20'
Жоржиньо пішов у дриблінг в центральній зоні на чужій половині, проте легко втратив м'яча у підсумку.
19'
Постріл із лівого флангу штрафного від Мьорфі, після перехоплення, звалився ноги та пішов на трибуни.
18'
Гаверц не зміг дістати потужний пас на хід до лівого флангу штрафного.
16'
Чалоба програв боротьбу корпусами біля лицьової на правому фланзі атаки.
14'
Подача з лівого флангу від Сарра була занадто сильною навіть для Зійєха в дальній стороні штрафного.
12'
Фолом в атаці від Рюдігера завершилася подача зі стандарту.
11'
Ще один фол від Ласкельса, проте вже проти Вернера, та ще й на правому фланзі.
10'
Ньюкасл зараз намагається втримати м'яча у себе, після порції контролю від суперників.
8'
Офсайд
Альмірона впіймали в офсайд на лівому фланзі атаки.
7'
Опасный момент
59% на перемогу Челсі дає комп'ютер. Подивимося.
5'
Рюдігер передачею від центрального гола до штрафного знайшов Гаверца, проте того від разу накрили.
3'
Вернер прострілом із лівого флангу заробив кутовий.
2'
Зіграли на лівий фланг штрафного на Канте, той подав, захисники винесли, а з відскоку в дальній частині поля Крістенсен пробив над воротами.
1'
Фол від Ласкельса в центрі поля против Гаверца.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Челсі за 27 ігор назбирав 56 очок та йде третім, а Ньюкасл за стільки ж матчів здобув лише 31 бал, тому розташувався на 14 позиції.
Запасні: Дарлоу, Гиллеспі, Дамметт, Крафт, Ричі, Фрейзер, Де Болл, Сен-Максімен, Гейл.
Ньюкасл: Дубравка — Манкільо, Шер, Ласкельс, Бьорн, Таргетт — Мьорфі, Лонгстафф, Гімараеш, Альмірон — Вуд.
Запасні: Аррісабалага, Алонсо, Тіаго Сілва, Барклі, Ковачіч, Пулішич, Лофтус-Чік, Сауль, Лукаку.
Челсі: Менді — Чалоба, Крістенсен, Рюдігер — Зійєх, Канте, Жоржиньо, Сарр — Маунт, Вернер — Гаверц.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Девід Кут (Ноттінгем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 29-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Брідж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Челсі и Ньюкасл.
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Анонс матча Челси - Ньюкасл 13.03.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Ньюкасл (Ньюкасл) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 13.03.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Ньюкасл (Ньюкасл):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение Ньюкасл и Челси в предыдущем футбольном матче 30.10.2021 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Эдди Хау разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Ньюкасл можно посмотреть 13.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Ньюкасл, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Норвич Сити - 10.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший матч команды Ньюкасл был сыгран против "Саутгемптон" - 10.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Ньюкасл.

Следите за результатами матча Челси - Ньюкасл онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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