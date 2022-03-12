Челси - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - Ньюкасл 13.03.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Ньюкасл (Ньюкасл) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 13.03.2022

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Ньюкасл (Ньюкасл):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение Ньюкасл и Челси в предыдущем футбольном матче 30.10.2021 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Эдди Хау разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Норвич Сити - 10.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)

Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892

Страна: Англия

Тренер: Эдди Хау



Прошедший матч команды Ньюкасл был сыгран против "Саутгемптон" - 10.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Ньюкасл.

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