Полесье - Металлист онлайн трансляция матча

Матч между командой Полесье (Житомир) и командой Металлист (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 11.02.2022
Время начала матча: 19:00
История противостояний между командами Полесье (Житомир) и командой Металлист (Харьков):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Металлист и Полесье в предыдущем футбольном матче 17.09.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Предыдущий поединок команды Полесье был сыгран против Черноморец - 07.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.
Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина
Прошедший матч команды Металлист был сыгран против Акжайык - 11.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.
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