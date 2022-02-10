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Полесье - Металлист онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 11 февраля 2022, 19:00
Рейтинг матча:
Полесье
Житомир
0 - 0
Обновить
30'
Металлист
Харьков
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
26%
Ничья
21%
Металлист
53%
Прогноз на матч
Личные встречи
Полесье
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Металлист
Первая лига 2021/2022
17.09.2021 - 18:30 Металлист 1 - 1 Завершен Полесье
Последние матчи - Полесье
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 19:00 Полесье 2 - 1 Завершен Черноморец В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершен Полесье В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
28.01.2022 - 10:00 Полесье 1 - 0 Завершен Узбекистан В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
26.01.2022 - 12:00 Полесье 0 - 1 Завершен Заглембе П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
23.01.2022 - 15:00 Полесье 1 - 0 Завершен Вождовац В
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Последние матчи - Металлист
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
11.02.2022 - 14:00 Металлист 1 - 0 Завершен Акжайык В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 19:20 Металлист 2 - 1 Завершен Верес В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 10:30 Металлист 1 - 1 Завершен Петролул Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
05.02.2022 - 14:00 Металлист 1 - 2 Завершен Металлург П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 19:00 Черноморец 3 - 4 Завершен Металлист В
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
26%
Ничья
21%
Металлист
53%
Трансляция
29'
Козак решил пробить с дальней дистанции. Нельзя сказать, что этот удар нёс серьёзную угрозу воротам Металлиста, но Рыбак коснулся мяча и перевёл мяч на угловой.
27'
Прямой удар Балули со штрафного пришёлся в стенку.
25'
Совсем не идут наступательные действия у харьковчан. Оборона Полесья действует надёжно.
21'
Опасный момент
На этот раз Будковский уже пробивает по воротам и довольно-таки опасно. Рыбаку пришлось потрудиться, чтобы защитить ближний угол.
20'
Янаков находит Будковского на ближней, но Филиппу помешал пробить защитник. Полесье выполнит угловой.
15'
Подопечные Калитвинцева неплохо контролируют мяч, не хватает лишь продвижения к воротам соперника.
10'
Танчик заметил рывок Давида и отдавал на ход бразильцу. Не рассчитал силу передачи Владимир, перспективная атака оборвалась.
8'
Морозко выполнил хорошую передачу в штрафную площадь соперника, но Будковский до мяча не добрался.
4'
Балули жестко приземлился на газон после единоборства с Янаковым. Потребуется медицинская помощь капитану Металлиста.
3'
Офсайд
Выскакивал на свидание с голкипером Будковский, но лайнсмен зафиксировал положение вне игры.
1'
Свисток
Матч начался.
2'
Первый удар в матче наносит Полесье, хотя попытку Будковского опасной точно не назвать.
Инфо
Стартовый состав Полесья: Кудрик – Батагов, Гитченко, Власюк – Шаповал, Козак, Огиря, Янаков, Морозко – Грицук (к), Будковский.
Инфо
Стартовый состав Металлиста: Рыбак – Горбунов, Порох, Сарапий, Танчик – Танковский, Балули (к), Касарес – Харрис, Давид, Риаскос.
В преддверии поединка команды имеют одинаковое количество очков и возглавляют турнирную таблицу. Сегодня Полесье и Металлист определят судьбу трофея.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию решающего матча Winter Cup 2022 Полесье – Металлист.
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Последние матчи
Завершен 14:00 - Сегодня Металлист Металлист 1 Акжайык Акжайык 0 Завершен 22:30 - Вчера Атлетик Атлетик 1 Валенсия Валенсия 1 Завершен 22:00 - Вчера Нант Нант 2 Бастия Бастия 0 Завершен 22:00 - Вчера Ювентус Ювентус 2 Сассуоло Сассуоло 1 Завершен 21:45 - Вчера Ливерпуль Ливерпуль 2 Лестер Сити Лестер Сити 0

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Анонс матча Полесье - Металлист 11.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Полесье (Житомир) и командой Металлист (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 11.02.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Полесье (Житомир) и командой Металлист (Харьков):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Металлист и Полесье в предыдущем футбольном матче 17.09.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Полесье - Металлист можно посмотреть 11.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Полесье - Металлист, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Предыдущий поединок команды Полесье был сыгран против Черноморец - 07.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Прошедший матч команды Металлист был сыгран против Акжайык - 11.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Следите за результатами матча Полесье - Металлист онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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