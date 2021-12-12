Барселона - Осасуна онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Барселона и Осасуна 3-0. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 19 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 14 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Осасуна. Разница голов 63-10 в пользу команды Барселона.

Во время последних 39 встреч, команда Барселона выиграла 23 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Осасуна выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-32 в пользу команды Барселона

В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Осасуна (4-0 дома и 2-0 на выезде)

Барселона выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.

В Ла Лига, Барселона одержала 3 домашних побед подряд.

Вы знали, что Барселона забил 27% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Барселона забил 6% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.

Вы знали, что Осасуна забил 31% голов между минутами 76-90?

Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Барселона не проигрывает в последних 9 играх.

Барселона не забивает в 1 из их 12 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Осасуна не забивает в 7 из их 13 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 10 голами. Kike Garcia забил 5 раз за Осасуна

Jordi Alba отдал больше всего передач в Барселона с 7 передачами. Jon Moncayola лучший распасовщик Осасуна (3 передач)

Gerard Pique получил больше всего желтых карточек (7) в Барселона. Lucas Torro получил 8 в Осасуна.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.

Барселона выигрывает первый тайм в 36% матчей, Осасуна выигрывает в 22% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Осасуна выигрывает в 22%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Осасуна лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Осасуна проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Осасуна.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Осасуна's.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Осасуна (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 2, команда Осасуна выиграла 1, 2 ничьи.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Осасуна.

Команда Осасуна выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Барселона забивает 2.2 гола за матч против команды Осасуна, а Осасуна забивает 1.2 гола против команды Барселона (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Осасуна - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Осасуна - 1.4.

Барселона забивает 1.93 гола, играя дома, а Осасуна забивает 1.28 гола, играя на выезде (в среднем).

Барселона не проигрывает в последних 5 домашних матчах.