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Барселона - Осасуна онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 13 марта 2022, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
3 - 0
Обновить
44'
Осасуна
Памплона
Ход матча
13' Начо Видаль 14' Ферран Торрес 15' Давид Гарсия 21' Ферран Торрес 27' Пьер-Эмерик Обамеянг
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
40%
Ничья
33%
Осасуна
27%
П1: 1.59 Х: 3.22 П2: 9.25
П1: 1.53 Х: 3.00 П2: 8.00
П1: 1.59 Х: 3.22 П2: 9.25
П1: 1.59 Х: 3.22 П2: 9.25
П1: 1.61 Х: 3.20 П2: 7.30
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Осасуна 3-0. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 19 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 14 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Осасуна. Разница голов 63-10 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 39 встреч, команда Барселона выиграла 23 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Осасуна выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-32 в пользу команды Барселона
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Осасуна (4-0 дома и 2-0 на выезде)
  • Барселона выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • В Ла Лига, Барселона одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Барселона забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 6% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Осасуна забил 31% голов между минутами 76-90?
  • Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Барселона не проигрывает в последних 9 играх.
  • Барселона не забивает в 1 из их 12 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Осасуна не забивает в 7 из их 13 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 10 голами. Kike Garcia забил 5 раз за Осасуна
  • Jordi Alba отдал больше всего передач в Барселона с 7 передачами. Jon Moncayola лучший распасовщик Осасуна (3 передач)
  • Gerard Pique получил больше всего желтых карточек (7) в Барселона. Lucas Torro получил 8 в Осасуна.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 36% матчей, Осасуна выигрывает в 22% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Осасуна выигрывает в 22%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Осасуна лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Осасуна проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Осасуна.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Осасуна's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Осасуна (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 2, команда Осасуна выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Осасуна.
  • Команда Осасуна выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Барселона забивает 2.2 гола за матч против команды Осасуна, а Осасуна забивает 1.2 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Осасуна - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Осасуна - 1.4.
  • Барселона забивает 1.93 гола, играя дома, а Осасуна забивает 1.28 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Барселона не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Барселона
7
Побед
12
Игр
2
Побед
Осасуна
Чемпионат Испании 2021/2022
12.12.2021 - 17:15 Осасуна 2 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
06.03.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
29.11.2020 - 15:15 Барселона 4 - 0 Завершен Осасуна
Чемпионат Испании 2019/2020
16.07.2020 - 23:00 Барселона 1 - 2 Завершен Осасуна
Последние матчи - Барселона
Лига Европы 2021/2022
10.03.2022 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Галатасарай Н
Чемпионат Испании 2021/2022
06.03.2022 - 17:15 Эльче 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
27.02.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершен Атлетик В
Лига Европы 2021/2022
24.02.2022 - 22:00 Наполи 2 - 4 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
20.02.2022 - 17:15 Валенсия 1 - 4 Завершен Барселона В
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Последние матчи - Осасуна
Чемпионат Испании 2021/2022
05.03.2022 - 15:00 Осасуна 1 - 0 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2021/2022
27.02.2022 - 19:30 Реал Сосьедад 1 - 0 Завершен Осасуна П
Чемпионат Испании 2021/2022
19.02.2022 - 17:15 Осасуна 0 - 3 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2021/2022
12.02.2022 - 19:30 Райо Вальекано 0 - 3 Завершен Осасуна В
Чемпионат Испании 2021/2022
05.02.2022 - 22:00 Осасуна 0 - 0 Завершен Севилья Н
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Главные события
ГООЛ! Пьер-Эмерик Обамеянг
27'
ГООЛ! Ферран Торрес
21'
15'
Давид Гарсия
ГООЛ! Ферран Торрес
14'
13'
Начо Видаль
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
40%
Ничья
33%
Осасуна
27%
П1: 1.59 Х: 3.22 П2: 9.25
П1: 1.53 Х: 3.00 П2: 8.00
П1: 1.59 Х: 3.22 П2: 9.25
П1: 1.59 Х: 3.22 П2: 9.25
П1: 1.61 Х: 3.20 П2: 7.30
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
24
Эрик Гарсия
3
Пике, Жерар
13
Даниэль Алвес
30
Whyte Gavin
5
Серхио Бускетс
16
Gonzalez, Pedro
19
Ферран Торрес
25
Пьер-Эмерик Обамеянг
7
Усман Дембеле
1
Серхио Эррера
2
Начо Видаль
5
Давид Гарсия
3
Хуан Круз Альваро Армада
16
Анхель, Жозе
16
Монкайола, Йон
24
Торро Марсет, Лукас
28
Кальво, Хавьер Мартинес
33
Benito, Iker
18
Кике
14
Гарсиа, Рубен
Стартовый состав
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
    21 14
  • 25
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    27
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 30
    Whyte Gavin
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 13
    Даниэль Алвес
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 33
    Benito, Iker
    Нападающий
  • 18
    Кике
    Нападающий
  • 14
    Гарсиа, Рубен
    Полузащитник
  • 16
    Монкайола, Йон
    Полузащитник
  • 24
    Торро Марсет, Лукас
    Полузащитник
  • 28
    Кальво, Хавьер Мартинес
    Полузащитник
  • 2
    Начо Видаль
    13
  • 5
    Давид Гарсия
    Защитник
    15
  • 3
    Хуан Круз Альваро Армада
    Защитник
  • 16
    Анхель, Жозе
    Защитник
  • 1
    Серхио Эррера
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Xavi
  • Ягоба Аррасате
Статистика матча
3
Блокировано ударов
2
Штрафные
3
2
Угловые
2
Фолы
1
ЖК
2
1
Удары мимо
5
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
1
Офсайды
1
Трансляция
41'
Ферран завершив пострілом кудись на трибуни зміщення з правого флангу атаки.
39'
Щось ці гравці Барселони все намагаються розрізати низом, а суперники вже ґав так жвало не ловлять, як раніше.
37'
Осасуна намагається хоч м'яча потримати до перерви, аби взагалі соромно не було.
35'
Дембеле цього разу знову подавав на ближню вже з глибини флангу, проте м'яч пролетів попереду Педрі.
33'
Дембеле не дістав закидання на правий фланг, проте й Коте не дав розгорнути контратаку.
31'
Ферран із лівого флангу теж намагався вирізати пас на хід Гаві на ближній кут воротарського, проте захисники вже читають такі спроби.
29'
Офсайд
Відаль опинився в офсайді під скидки партнера на правий фланг штрафного, після чого вже бив над воротами.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дембеле з правого флангу вирізав передачу на ближній кут воротарського, яку завершив у підкаті в дотик Обамеянг!
24'
Алвес запустив діагональ на лівий фланг штрафного, Ферран скидав у дотик, проте для кого?
23'
Уже в падінні перед чужим штрафним пробивав Ферран, проте захисник устиг перевести м'яча на кутовий повз праву стійку.
21'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тонка передача низом на лівий фланг штрафного з центральної зони від Дембеле знайшла Феррана, а той пробив під голкіпером!
19'
Сліпа подача з правого флангу від Кике пішла прямісінько до рук тер Штегена.
18'
Переведення м'яча з лівого флангу від Альби перехопив Еррера на ближньому виході.
16'
Алвес розіграв на Гаві, а той швидко накинув поруч із лівою стійкою, проте Ферран не встиг.
15'
Желтая карточка
Давид Гарсія збив Феррана на підступах до свого штрафного під час отримання м'яча.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ферран із пенальті пробив прямісінько під праву стійку!
12'
Желтая карточка
Пенальті! Арбітра атакують гравці Осасуни, проте він вже нагородив карткою за фол Відаля против Гаві, який відкрився під закидання в центр штрафного.
10'
Дембеле перехопив м'яча на правому фланзі атаки, а вже через три дотики сам завершував пострілом у ближній, проте не влучив у ворота.
9'
Мартінес мчав за передачею на лівий фланг атаки, проте Гарсія вправно його відтіснив.
7'
Ферран щось переоцінив швидкісні навички Альби, та запустив передачу на хід партнеру аж за лицьову на лівому фланзі.
5'
Наскрізний пас від Бускетса на правий фланг штрафного був перехвачений.
3'
Слалом від Феррана вздовж лицьової на лівому фданзі штрафного повз Коте завершився падінням. Арбітр мовчить.
1'
Барселона контролює м'яч уже від стартового свистка.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Барселона йде на п'ятому місці з 48 очками за 26 матчів, а Осасуна посідає 11 сходинку із 35 балами за 27 ігор.
Запасні: Х. Перес, У. Гарсія, Ойєр, Дарко, Р. Торрес, Кіке, Рамальо, Будімір, І. Перес, Арідане, Санчес.
Осасуна: Еррера — Відаль, Д. Гарсія, Круз, Коте — Мартінес, Торро, Монкайола — Беніто, К. Гарсія, Р. Гарсія.
Запасні: Нето, Тенас, Дест, Араухо, Пуч, Депай, Траоре, Брайтвейт, Ленгле, Л. де Йонг, Ф. де Йонг, Мінгеса.
Барселона: тер Штеген — Дані Алвес, Піке, Е. Гарсія, Альба — Гаві, Бускетс, Педрі — Дембеле, Обамеянг, Ферран.
Рікардо Де Бургос (Більбао, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 28-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Камп Ноу (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона и Осасуна.
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Анонс матча "Барселона" - Осасуна 13.03.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Осасуна (Памплона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 13.03.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Осасуна (Памплона):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Осасуна и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 12.12.2021 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Xavi и Ягоба Аррасате разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Осасуна можно посмотреть 13.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Осасуна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Галатасарай - 10.03.2022, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Осасуна (Памплона)
Год основания Осасуна (Памплона): 1920
Страна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Предыдущий матч команды Осасуна был сыгран против Вильярреал - 05.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Осасуна.

Следите за результатами матча "Барселона" - Осасуна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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