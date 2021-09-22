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Мальорка - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 14 марта 2022, 22:00 - Estadi de Son Moix
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0 - 0
Обновить
12'
Реал
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Мальорка
38%
Ничья
31%
Реал
31%
П1: 5.27 Х: 3.03 П2: 1.90
П1: 5.00 Х: 2.88 П2: 1.80
П1: 5.27 Х: 3.03 П2: 1.90
П1: 5.27 Х: 3.03 П2: 1.90
П1: 5.40 Х: 2.95 П2: 1.90
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Мальорка иРеал Мадрид, когда Мальорка играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • За последние 20 встреч когда команда Мальорка играла дома, команда Мальорка выиграла 7 раз, 4 сыграла в ничью и 9 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 32-21 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 41 встреч, команда Мальорка выиграла 12 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 80-47 в пользу команды Реал Мадрид
  • Мальорка проиграл последние 4 матчи в Ла Лига.
  • Реал Мадрид выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • Вы знали, что Мальорка забил 38% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Мальорка забил 4% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 32% голов между минутами 76-90?
  • Мальорка проиграл 4 матчей подряд.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Мальорка получил 6 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига
  • Мальорка не забивает в 6 из их 14 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 13 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Мальорка в сезоне 4-6-4
  • Salva Sevilla лучший бомбардир Мальорка с 4 голами. Karim Benzema забил 20 раз за Реал Мадрид
  • Jaume Costa отдал больше всего передач в Мальорка с 3 передачами. Karim Benzema лучший распасовщик Реал Мадрид (9 передач)
  • Iddrisu Baba получил больше всего желтых карточек (7) в Мальорка. Casemiro получил 9 в Реал Мадрид.
  • Мальорка пропускает в каждом из последних 13 матчах.
  • Мальорка выигрывает первый тайм в 34% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 41% матчей.
  • Мальорка выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 41%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 5 гол(а).
  • Когда Мальорка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Мальорка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Мальорка.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Мальорка's.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Мальорка (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Мальорка выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Мальорка.
  • Команда Мальорка выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Мальорка забивает 0.8 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 3.6 гола против команды Мальорка (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Мальорка и Реал Мадрид - 4.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мальорка и Реал Мадрид - 2.2.
  • Мальорка забивает 1.13 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Мальорка
1
Побед
7
Игр
6
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
22.09.2021 - 23:00 Реал 6 - 1 Завершен Мальорка
Чемпионат Испании 2019/2020
24.06.2020 - 23:00 Реал 2 - 0 Завершен Мальорка
Чемпионат Испании 2019/2020
19.10.2019 - 22:00 Мальорка 1 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2012/2013
16.03.2013 - 21:00 Реал 5 - 2 Завершен Мальорка
Последние матчи - Мальорка
Чемпионат Испании 2021/2022
06.03.2022 - 19:30 Сельта 4 - 3 Завершен Мальорка П
Чемпионат Испании 2021/2022
02.03.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 2 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2021/2022
26.02.2022 - 15:00 Мальорка 0 - 1 Завершен Валенсия П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.02.2022 - 19:30 Бетис 2 - 1 Завершен Мальорка П
Чемпионат Испании 2021/2022
14.02.2022 - 22:00 Мальорка 3 - 2 Завершен Атлетик В
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Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2021/2022
09.03.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Испании 2021/2022
05.03.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Райо Вальекано 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.02.2022 - 22:00 Реал 3 - 0 Завершен Алавес В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.02.2022 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 0 Завершен Реал П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Мальорка
38%
Ничья
31%
Реал
31%
П1: 5.27 Х: 3.03 П2: 1.90
П1: 5.00 Х: 2.88 П2: 1.80
П1: 5.27 Х: 3.03 П2: 1.90
П1: 5.27 Х: 3.03 П2: 1.90
П1: 5.40 Х: 2.95 П2: 1.90
Составы команд
25
Серхио Рико Гонсалес
3
Olivan, Brian
21
Антонио Хосе Райлло Аренас
24
Мартин Вальент
15
Пабло Маффео
14
Хосе Даниэль Октавио Герреро Родригес
21
Иддрису Баба Мохаммед
10
Санчес, Антониу
17
Кубо, Такефуса
18
Ведат Мурики
22
Родригез, Анхель
1
Тибо Куртуа
17
Лукас Васкес
6
Начо
8
Давид Алаба
23
Ферлан Менди
15
Федерико Вальверде
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
21
Родриго
19
Карим Бензема
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 18
    Ведат Мурики
    Нападающий
  • 22
    Родригез, Анхель
    Нападающий
  • 14
    Хосе Даниэль Октавио Герреро Родригес
  • 21
    Иддрису Баба Мохаммед
  • 10
    Санчес, Антониу
    Полузащитник
  • 17
    Кубо, Такефуса
    Полузащитник
  • 3
    Olivan, Brian
    Защитник
  • 21
    Антонио Хосе Райлло Аренас
  • 24
    Мартин Вальент
    Защитник
  • 15
    Пабло Маффео
    Защитник
  • 25
    Серхио Рико Гонсалес
    Вратарь
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Луис Гарсия
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
1
Штрафные
1
1
Фолы
1
43%
Владение мячом
57%
Угловые
2
Трансляция
6'
После розыгрыша углового Менди наносил удар по воротам соперника. Не хватило точности французу.
5'
Опасный момент
Момент у Реала! Бензема выскочил на свидание с голкипером, но не сумел переиграть Рико, поскольку угол был слишком острым.
4'
Родриго резким движением обошёл защитника, но затем отпустил мяч слишком далеко.
2'
Мадрид начинает поединок с установления контроля над мячом.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Мальорки: Рико – Оливан, Райльо (к), Вальент, Маффео – Родригес, Мохаммед, Санчес, Кубо – Мурики, Анхель.
Инфо
Стартовый состав Реала: Куртуа – Менди, Алаба, Начо, Васкес – Кроос, Каземиро, Вальверде – Винисиус, Бензема (к), Родриго.
«Сливочные» сегодня постараются увеличить отрыв от конкурентов в борьбе за титул чемпиона Испании. Задача подопечных Луиса Гарсии – оказать достойное сопротивление именитому сопернику.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Ла Лиги Мальорка – Реал Мадрид.
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Анонс матча Мальорка - Реал 14.03.2022, Чемпионат Испании

Матч между командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Estadi de Son Moix.

Дата проведения матча: 14.03.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Мальорка осталась с поражением. Столкновение Реал и Мальорка в предыдущем футбольном матче 22.09.2021 закончилось с такими результатами: 6:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Луис Гарсия и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Мальорка - Реал можно посмотреть 14.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Мальорка - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Страна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Предыдущий матч команды Мальорка был сыгран против Сельта - 06.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Сельта.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против "Пари Сен-Жермен" - 09.03.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

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