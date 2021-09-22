Мальорка - Реал онлайн трансляция матча

Матч между командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Estadi de Son Moix.
Дата проведения матча: 14.03.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой Реал (Мадрид):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Мальорка осталась с поражением. Столкновение Реал и Мальорка в предыдущем футбольном матче 22.09.2021 закончилось с такими результатами: 6:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Луис Гарсия и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Страна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа
Предыдущий матч команды Мальорка был сыгран против Сельта - 06.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Сельта.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команды Реал был сыгран против "Пари Сен-Жермен" - 09.03.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
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