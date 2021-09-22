Мальорка - Реал онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Мальорка иРеал Мадрид, когда Мальорка играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом

За последние 20 встреч когда команда Мальорка играла дома, команда Мальорка выиграла 7 раз, 4 сыграла в ничью и 9 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 32-21 в пользу команды Реал Мадрид.

Во время последних 41 встреч, команда Мальорка выиграла 12 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 80-47 в пользу команды Реал Мадрид

Мальорка проиграл последние 4 матчи в Ла Лига.

Реал Мадрид выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.

Вы знали, что Мальорка забил 38% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Мальорка забил 4% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.

Вы знали, что Реал Мадрид забил 32% голов между минутами 76-90?

Мальорка проиграл 4 матчей подряд.

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Мальорка получил 6 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига

Мальорка не забивает в 6 из их 14 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Реал Мадрид не забивает в 2 из их 13 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Домашняя статистика Мальорка в сезоне 4-6-4

Salva Sevilla лучший бомбардир Мальорка с 4 голами. Karim Benzema забил 20 раз за Реал Мадрид

Jaume Costa отдал больше всего передач в Мальорка с 3 передачами. Karim Benzema лучший распасовщик Реал Мадрид (9 передач)

Iddrisu Baba получил больше всего желтых карточек (7) в Мальорка. Casemiro получил 9 в Реал Мадрид.

Мальорка пропускает в каждом из последних 13 матчах.

Мальорка выигрывает первый тайм в 34% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 41% матчей.

Мальорка выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 41%.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 5 гол(а).

Когда Мальорка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Мальорка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Мальорка.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Мальорка's.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Мальорка (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Мальорка выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Мальорка.

Команда Мальорка выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Мальорка забивает 0.8 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 3.6 гола против команды Мальорка (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Мальорка и Реал Мадрид - 4.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мальорка и Реал Мадрид - 2.2.