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Шахтер - Шахтер онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 12 февраля 2022, 16:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
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35'
Шахтер
Караганда
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
40%
Ничья
27%
Шахтер
33%
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
31.01.2022 - 16:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Црвена Звезда В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
28.01.2022 - 16:00 Шахтер 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
24.01.2022 - 15:30 Шахтер 4 - 1 Завершен Вольфсбергер В
Премьер-лига 2021/2022
11.12.2021 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Шериф Н
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Последние матчи - Шахтер
Лига конференций 2021/2022
26.08.2021 - 20:30 Маккаби 2 - 0 Завершен Шахтер П
Лига конференций 2021/2022
19.08.2021 - 16:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Маккаби П
Лига конференций 2021/2022
10.08.2021 - 17:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Колос Н
Лига конференций 2021/2022
05.08.2021 - 21:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Лига конференций 2021/2022
29.07.2021 - 16:00 Шахтер 2 - 1 Завершен ФКСБ В
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
40%
Ничья
27%
Шахтер
33%
Трансляция
34'
Опасный момент
Пенальти! Пенальти для дончан! Мудрик ворвался в штрафную и был сбит голкипером! Сомнительно, но судья ставит точку!
31'
Не прошел заброс на выход Маркоса. Вроде и задумка неплохая, но по точности пас не самый лучший.
28'
Исмаили прострелил с фланга, но мяч от Судакова отлетел не очень технично. Но тут вина не только принимающего, но и дающего, который очень уж сильно запустил.
26'
Исмаили, кстати, капитанит сегодня.
25'
Опасный момент
А вот хорош! Исмаили взял на себя, и из центральной зоны протянул и сам стрельнул – перекладина спасает Караганду!
23'
Вот Маркос Антонио на фланге обострил – накрутил двух соперников, прострелил, но Майкон метров с 25-ти дал выше рамки. Намного выше.
21'
Владение – владением, но остроты от команды Де Дзерби мы пока что не видим…
19'
Офсайд
В офсайд залез игрок казахстанской команды.
17'
Желтая карточка
Ковталюк подцепил Тобиаса – перовая желтая в матче.
16'
Уголовой
Угловой для дончан – снова навес без опасности.
14'
Опасный момент
А вот сейчас хорошо! Пошел навес с фланга от карагандинцев, но чуть не хватило атакерам замкнуть! Но было остро – пожалуй, первый момент в матче!
13'
Штрафной на фланге для казахской команды – разыграли не лучшим образом.
11'
Кто-то из игроков Караганды после стыка падает в штрафной, но судья пенальти не дает.
9'
Катают мяч донецкие горняки. Но все это в центре поля, без обострений.
7'
Неплохо украинцы разыграли мяч, но вот до удара дело все равно не дошло.
5'
Пытались что-то дончане организовать в атаке – не получилось
3'
Уголовой
Угловой для Шахтера – Мудрик навесил, но до толкового удара дело не дошло.
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят на поле команды.
Состав «Шахтераа»: Трубин, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос, Нерес, Судаков, Мудрик, Педриньо. Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Фарина, Степаненко, Тете, Бондаренко, Мораес.
Именно этот матч – Шахтер Донецк – Шахтер Караганда UA-Футбол и предлагает вашему вниманию в качестве текстового онлайна.
Добрый день всем любителям украинского футбола. Сегодня донецкий Шахтер на сборах в Турции проводит свой очередной спарринг. И соперником донеччан будут «одноклубники» из Казахстана – Шахтер (Караганда).
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Анонс матча Шахтер - Шахтер 12.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Шахтер (Караганда) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 12.02.2022
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Шахтер можно посмотреть 12.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Црвена Звезда - 31.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Шахтер (Караганда)
Страна: Казахстан
Тренер: Виктор Кумыков

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Маккаби - 26.08.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Маккаби.

Следите за результатами матча Шахтер - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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