Шахтер - Шахтер онлайн трансляция матча

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Шахтер (Караганда) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 12.02.2022
Время начала матча: 16:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Црвена Звезда - 31.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Шахтер (Караганда)
Страна: Казахстан
Тренер: Виктор Кумыков
Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Маккаби - 26.08.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Маккаби.
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