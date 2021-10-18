Верес - Черноморец онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 12.02.2022
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой Черноморец (Одесса):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Верес, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Верес в предыдущем футбольном матче 18.10.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Вележ - 10.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Вележ.
Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз
Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Полесье - 07.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.
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