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Верес - Черноморец онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 12 февраля 2022, 19:00
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
1 - 2
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84'
Черноморец
Одесса
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Верес
33%
Ничья
27%
Черноморец
40%
Личные встречи
Верес
4
Побед
5
Игр
1
Побед
Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
18.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Верес
Первая лига 2020/2021
31.03.2021 - 14:00 Верес 4 - 0 Завершен Черноморец
Первая лига 2021
26.09.2020 - 17:00 Черноморец 1 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2017/2018
26.11.2017 - 14:00 Верес 3 - 1 Завершен Черноморец
Последние матчи - Верес
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
10.02.2022 - 14:00 Верес 2 - 3 Завершен Вележ П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 19:20 Металлист 2 - 1 Завершен Верес П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 12:00 Верес 1 - 2 Завершен Левски П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершен Полесье П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
02.02.2022 - 17:00 Верес 4 - 0 Завершен Спартак В
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Последние матчи - Черноморец
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 19:00 Полесье 2 - 1 Завершен Черноморец П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 19:00 Черноморец 3 - 4 Завершен Металлист П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
26.01.2022 - 16:00 Черноморец 1 - 1 Завершен Шкупи Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Черноморец 1 - 1 Завершен Дрита Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
22.01.2022 - 16:00 Черноморец 4 - 0 Завершен Приштина В
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Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Верес
33%
Ничья
27%
Черноморец
40%
Трансляция
75'
Гоооол!!!
Цонев с пенальти – 2:1!
74'
Был контакт, но и падал Ванцуш картинно...
74'
Опасный момент
Пенальти! Для Черноморца! Полулях фолит на Ванцуше!
72'
Штрафной для Вереса на фланге – но прострел со стандарта не прошел.
70'
Офсайд
Ох, возник ситуативный момент у Черноморца – после пары рикошетов мяч прискакал к Бобко, но тот не смог проткнуть его мимо вратаря. Хотя нет, судья все равно там зажег офсайд.
67'
А Григорчук нервничает. Чем-то недоволен тренер моряков.
63'
Замена
Сразу четыре замены у Вереса: Шестаков, Полулях, Петько и Ечев вышли вместо Панасенко, Пасича, Крейды и Кучерова
61'
Цитаишвили пытался выпросить штрафной прорываясь с фланга – судья не купился.
58'
10:11 по фолам у нас, паритет и здесь.
57'
Штрафной для Вереса – пошел навес во вратарскую, но Паст кулаками вынес.
54'
Гоооол!!!
Гооол! Морозюк! После углового вторым темпом Николай зарядил метров с 25-ти на силу и прямо в точку! Красивейший гол, 1:1!
53'
Опасный момент
Ой ой ой, после обрезки Кучерова Бобко вывалился один на один, но не переиграл Когута!
52'
Желтая карточка
А вот да, Панасенко ответил Мартиновичу ударом по ногам. Судья выписал желтую, скорее за излишние эмоции после фола.
50'
Пара стыков в центре поля. Борьбы больше, чем игры.
48'
Активно начали моряки. Ну, относительно активно. Оно и понятно.
46'
Свисток
Начался второй тайм.
46'
Замена
Бобко вместо Петкова вышел у Черноморца.
46'
Замена
Гайдучик вместо Сергийчука вышел у Вереса в перерыве.
Равная, абсолютно равная игра была в первом тайме. Команды попеременно владели инициативой в центре поля, однако вот с обострениями было не густо. Моментов практически не было, но Верес вот под занавес тайма взял и забил после углового. 1:0 пока что в пользу ровенчан.
45+1'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв, 1:0 в пользу вереса на данный момент!
45'
Гоооол!!!
Гооол! Верес! Все просто – навес с углового и Мирошник в борьбе головой пробил точно под штангу! 1:0 для ровенчан!
44'
И Остап Маркевич с представителями Мариуполя тоже на матче.
42'
Навес со штрафного пошел, но Паст, хоть и не с первого раза, но накрыл мяч.
41'
Снова Морозюк фолит. Аккуратнее нужно быть Николаю.
38'
Кухзыка отправили в прорыв в свободную зону, но Когут вовремя сыграл на выходе.
37'
Желтая карточка
А вот и первая желтая – Морозюк неаккуратно подкатился под соперника.
34'
Морозюк метров с 30 ударил – намного выше денег.
32'
А вот и Олег Дулуб на трибунах. И Александр Рябоконь тоже здесь.
29'
Опасный момент
А вот хороший удар Маргаряна метров с 20-ти. Неплохо приложился защитник Вереса, но чуть мимо.
27'
Вот и Вереса отрезок. Контроля в центре поля.
24'
Уголовой
Угловой для моряков – и подача неплохая, и снова без удара.
23'
Гио подыграл себе рукой. Судья боковой это заметил.
21'
Не спешат особо команды. Спокойный темп игры.
19'
Сейчас больше контролирует мяч Черноморец. Но тоже без особых обострений.
17'
Кравченко вторым темпом метров с 25-ти приложился. Сильно, но неточно.
15'
Морозюк активничает на правом фланге. Уже пару раз пробовал обострять в штрафную, правда пока что безуспешно..
13'
И Александрия тоже на трибунах. Много команд в Турции сейчас.
12'
А на трибунах игроки Оболони с семками.
10'
Уголовой
Угловой для Черноморца – Цитаишвили навесил на Кравченко, тот пробил головой, но удар получился не сильный, и прямо в руки вратарю.
7'
Панасен7ко издалека стрельнул – неплохой удар, но Паст на месте.
6'
Гио на газоне фола не было – украинский грузин сам неудачно ударил соперника.
5'
Уголовой
Угловой для Черноморца – ничего опасного не создали моряки со стандарта.
4'
Спокойное начало у нас. Верес больше контролирует мяч в центре поля.
1'
Свисток
Матч начался, Верес разыграл с центра поля!
На поле уже команды.
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Паст, Цитаишвили, Мартинович, Вандерсон, Морозюк, Ванцаш, Кузык, Цонев, Кравченко, Брагару, Петков
Инфо
Стартовый состав Вереса: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Маргарян, Крейда, Кучеров, Пасич, Панасенко, Дахгновский, Сергийчук
Поединок начнется в 19:00.
Отметим, что матч за первое место состоялся вчера (Кубок взяло Полесье), поэтому сегодня команды в максимально товарищеском режиме разыграют 3-4 места.
Добрый вечер всем любителям украинского футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн товарищеского турнира Winter Сup, в котором Верес сыграет с Черноморцем.
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Анонс матча Верес - Черноморец 12.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 12.02.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Верес, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Верес в предыдущем футбольном матче 18.10.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Черноморец можно посмотреть 12.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Верес - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Вележ - 10.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Вележ.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Полесье - 07.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.

Следите за результатами матча Верес - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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