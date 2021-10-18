Верес - Черноморец онлайн трансляция матча

Равная, абсолютно равная игра была в первом тайме. Команды попеременно владели инициативой в центре поля, однако вот с обострениями было не густо. Моментов практически не было, но Верес вот под занавес тайма взял и забил после углового. 1:0 пока что в пользу ровенчан.