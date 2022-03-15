Аякс - Бенфика онлайн трансляция матча

Матч между командой Аякс (Амстердам) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Йохан Кройф Арена.
Дата проведения матча: 15.03.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Аякс (Амстердам) и командой Бенфика (Лиссабон):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Бенфика и Аякс в предыдущем футбольном матче 23.02.2022 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Эрик тен Хаг и Вериссимо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Аякс (Амстердам)
Год основания Аякс (Амстердам): 1900
Страна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош
Предыдущий матч команды Аякс был сыгран против Камбюр - 11.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды Аякс.
Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Прошедший матч команды Бенфика был сыгран против Визела - 11.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился ничьей.
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