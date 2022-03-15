Аякс - Бенфика онлайн трансляция матча

Во время последних 5 встреч, Аякс выиграла 2 раз. также было 2 ничей, и Бенфика выиграла 1 раза.

Аякс выиграл 7 домашних матчей подряд.

Бенфика не проигрывает в последних 7 играх.

Бенфика не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Результат первой игры Бенфика - Аякс 2-2.

Аякс забивал хотя бы раз в последних 21 матчах.

Бенфика забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Аякс выигрывает первый тайм в 71% матчей, Бенфика выигрывает в 54% матчей.

Аякс выигрывает первую половину матча в 71% случаев, Бенфика выигрывает в 54%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Когда Аякс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аякс% своих матчей.

Когда Бенфика лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Когда Аякс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аякс% своих матчей.

Когда Бенфика проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Недавнее выступление команды Аякс в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.

Бенфика's performance of the last 5 matches is better than Аякс's.

Команда Аякс проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бенфика (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Аякс выиграла 2, команда Бенфика выиграла 1, 2 ничьи.

Аякс забивает 1.4 гола за матч против команды Бенфика, а Бенфика забивает 1.2 гола против команды Аякс (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Аякс и Бенфика - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аякс и Бенфика - 1.6.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Аякс забивает 3.47 гола, играя дома, а Бенфика забивает 2.29 гола, играя на выезде (в среднем).

Аякс имеет выигрышную серию из 3 матчей.