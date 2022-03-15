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Аякс - Бенфика онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 15 марта 2022, 22:00 - Йохан Кройф Арена
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Аякс
Амстердам
0 - 0
Обновить
41'
Бенфика
Лиссабон
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Аякс
38%
Ничья
44%
Бенфика
19%
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.47
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 7.50
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.47
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.47
П1: 1.55 Х: 3.75 П2: 7.20
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, Аякс выиграла 2 раз. также было 2 ничей, и Бенфика выиграла 1 раза.
  • Аякс выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Бенфика не проигрывает в последних 7 играх.
  • Бенфика не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Результат первой игры Бенфика - Аякс 2-2.
  • Аякс забивал хотя бы раз в последних 21 матчах.
  • Бенфика забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Аякс выигрывает первый тайм в 71% матчей, Бенфика выигрывает в 54% матчей.
  • Аякс выигрывает первую половину матча в 71% случаев, Бенфика выигрывает в 54%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Аякс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аякс% своих матчей.
  • Когда Бенфика лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Когда Аякс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аякс% своих матчей.
  • Когда Бенфика проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Аякс в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.
  • Бенфика's performance of the last 5 matches is better than Аякс's.
  • Команда Аякс проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бенфика (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Аякс выиграла 2, команда Бенфика выиграла 1, 2 ничьи.
  • Аякс забивает 1.4 гола за матч против команды Бенфика, а Бенфика забивает 1.2 гола против команды Аякс (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аякс и Бенфика - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аякс и Бенфика - 1.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Аякс забивает 3.47 гола, играя дома, а Бенфика забивает 2.29 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Аякс имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Аякс's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Аякс
1
Побед
3
Игр
0
Побед
Бенфика
Лига Чемпионов 2021/2022
23.02.2022 - 22:00 Бенфика 2 - 2 Завершен Аякс
Лига Чемпионов 2018
07.11.2018 - 22:00 Бенфика 1 - 1 Завершен Аякс
Лига Чемпионов 2018
23.10.2018 - 22:00 Аякс 1 - 0 Завершен Бенфика
Последние матчи - Аякс
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
11.03.2022 - 21:00 Камбюр 2 - 3 Завершен Аякс В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
06.03.2022 - 17:45 Аякс 3 - 2 Завершен Валвейк В
Кубок Нидерландов 2021/2022
03.03.2022 - 21:00 АЗ 0 - 2 Завершен Аякс В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
27.02.2022 - 17:45 Гоу Эхед Иглс 2 - 1 Завершен Аякс П
Лига Чемпионов 2021/2022
23.02.2022 - 22:00 Бенфика 2 - 2 Завершен Аякс Н
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Последние матчи - Бенфика
Чемпионат Португалии 2021/2022
11.03.2022 - 22:15 Бенфика 1 - 1 Завершен Визела Н
Чемпионат Португалии 2021/2022
05.03.2022 - 20:00 Портимоненсе 1 - 2 Завершен Бенфика В
Чемпионат Португалии 2021/2022
27.02.2022 - 20:00 Бенфика 3 - 0 Завершен Витория В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.02.2022 - 22:00 Бенфика 2 - 2 Завершен Аякс Н
Чемпионат Португалии 2021/2022
18.02.2022 - 22:15 Боавишта 2 - 2 Завершен Бенфика Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Аякс
38%
Ничья
44%
Бенфика
19%
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.47
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 7.50
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.47
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.47
П1: 1.55 Х: 3.75 П2: 7.20
Составы команд
24
Андре Онана
17
Блинд Дэйли
21
Мартинес, Лисандро
2
Тимбер, Юррин
12
Мазраури, Нуссер
16
Гравенберч, Райан
23
Бергуис, Стевен
4
Эдсон Альварес
10
Тадич, Дусан
22
Халлер, Себастиан
18
Santos, Antony
99
Одиссеас Влаходимос
2
Жилберто
30
Николас Отаменди
5
Ян Вертонген
3
Грималдо, Алехандро
7
Эвертон
28
Юлиан Вайгль
49
Адель Таарабт
27
Рафаэл Силва
18
Нунез, Дарвин
88
Ramos, Goncalo
Стартовый состав
  • 10
    Тадич, Дусан
    Нападающий
  • 22
    Халлер, Себастиан
    Нападающий
  • 18
    Santos, Antony
    Нападающий
  • 16
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 23
    Бергуис, Стевен
    Нападающий
  • 4
    Эдсон Альварес
    Защитник
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 21
    Мартинес, Лисандро
    Защитник
  • 2
    Тимбер, Юррин
    Защитник
  • 12
    Мазраури, Нуссер
    Защитник
  • 24
    Андре Онана
    Вратарь
  • 27
    Рафаэл Силва
    Нападающий
  • 18
    Нунез, Дарвин
    Нападающий
  • 88
    Ramos, Goncalo
    Нападающий
  • 7
    Эвертон
    Нападающий
  • 28
    Юлиан Вайгль
    Полузащитник
  • 49
    Адель Таарабт
    Полузащитник
  • 2
    Жилберто
    Нападающий
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 3
    Грималдо, Алехандро
    Защитник
  • 99
    Одиссеас Влаходимос
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Эрик тен Хаг
  • Вериссимо
Статистика матча
5
Удары мимо
7
Штрафные
5
7
Угловые
3
3
Фолы
5
2
Офсайды
2
3
Удары в створ
Сейвы
3
64%
Владение мячом
36%
1
Блокировано ударов
Трансляция
36'
Гравенберх взял игру на себя и у него здорово получилось! Плотный удар издали в красивом прыжке перевёл на угловой Влаходимос.
35'
Энтони продемонстрировал мастерство, резко сместившись с фланга в центр и выполнив обводящий удар. Влаходимосу пришлось попотеть, чтобы поймать этот мяч.
33'
Просто на отбой играют лиссабонцы. Не удаётся им наладить контригру под таким сумасшедшим давлением.
30'
Тимбер наносил удар по воротам Влаходимоса и снова мимо. Реализация хозяев оставляет желать лучшего.
25'
Бергёйс мощно выстрелил с дальней дистанции. Неточно.
24'
Опасную атаку провёл Аякс, но Вертонген в последний момент нивелировал угрозу воротам своей команды, выбив мяч за пределы поля.
23'
Несколько угловых подряд выполнила Бенфика. Безуспешно.
19'
Снова Альварес угрожает воротам соперника из воздуха. Если продолжат амстердамцы в том же духе, то в скором времени откроют счёт.
15'
Игровая инициатива принадлежит сейчас Аяксу. Хозяева действуют в атаке остро, а в отборе агрессивно.
10'
Альварес избавился от опеки на угловом, но нанёс неточный удар по воротам.
7'
Офсайд
Алле забивает, но гол засчитан не будет. Тадич, отдававший последний пас, находился в офсайде.
6'
Офсайд
Эвертон оказался в положении вне игры.
2'
Тадич заметил партнёра на дальней штанге и выполнил точную передачу. Ударить акцентированно Энтони не сумел.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Аякса: Онана – Блинд, Мартинес, Тимбер, Мазрауи – Гравенберх, Бергёйс, Альварес – Тадич (к), Алле, Энтони.
Инфо
Стартовый состав Бенфики: Влаходимос – Гримальдо, Вертонген, Отаменди (к), Жилберту – Эвертон, Таарабт, Вайгль, Силва – Нуньез, Рамос.
Сегодня решится судьба путёвки в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы. Напомним, что в первой встрече на Эштадиу да Луш команды расписали результативную мировую (2:2).
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 Лиги чемпионов между Аяксом и Бенфикой.
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Анонс матча Аякс - Бенфика 15.03.2022, Лига Чемпионов

Матч между командой Аякс (Амстердам) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Йохан Кройф Арена.

Дата проведения матча: 15.03.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Аякс (Амстердам) и командой Бенфика (Лиссабон):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Бенфика и Аякс в предыдущем футбольном матче 23.02.2022 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Эрик тен Хаг и Вериссимо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Аякс - Бенфика можно посмотреть 15.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Аякс - Бенфика, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Аякс (Амстердам)
Год основания Аякс (Амстердам): 1900
Страна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош

Предыдущий матч команды Аякс был сыгран против Камбюр - 11.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды Аякс.

Команда гостей

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший матч команды Бенфика был сыгран против Визела - 11.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Аякс - Бенфика онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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