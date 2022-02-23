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Манчестер Юнайтед - Атлетико онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 15 марта 2022, 22:00 - Олд Траффорд
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Обновить
41'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
55%
Ничья
28%
Атлетико
17%
П1: 2.32 Х: 2.39 П2: 5.07
П1: 2.25 Х: 2.25 П2: 4.50
П1: 2.32 Х: 2.39 П2: 5.07
П1: 2.32 Х: 2.39 П2: 5.07
П1: 2.40 Х: 2.37 П2: 4.50
Интересные факты
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 5 играх.
  • Результат первой игры Атлетико Мадрид - Манчестер Юнайтед 1-1.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 33% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 27% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 27%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.83 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.53 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Атлетико Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Атлетико Мадрид забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Атлетико
Лига Чемпионов 2021/2022
23.02.2022 - 22:00 Атлетико 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
12.03.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.03.2022 - 18:30 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
26.02.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Уотфорд Н
Лига Чемпионов 2021/2022
23.02.2022 - 22:00 Атлетико 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
20.02.2022 - 16:00 Лидс Юнайтед 2 - 4 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
11.03.2022 - 22:00 Атлетико 2 - 1 Завершен Кадис В
Чемпионат Испании 2021/2022
06.03.2022 - 22:00 Бетис 1 - 3 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
26.02.2022 - 22:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Сельта В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.02.2022 - 22:00 Атлетико 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Испании 2021/2022
19.02.2022 - 17:15 Осасуна 0 - 3 Завершен Атлетико В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
55%
Ничья
28%
Атлетико
17%
П1: 2.32 Х: 2.39 П2: 5.07
П1: 2.25 Х: 2.25 П2: 4.50
П1: 2.32 Х: 2.39 П2: 5.07
П1: 2.32 Х: 2.39 П2: 5.07
П1: 2.40 Х: 2.37 П2: 4.50
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
27
Теллеш, Алекс
5
Харри Магуайр
19
Рафаэль Варан
20
Диогу Далот
17
Фред
39
Мактоминей, Скотт
36
Elanga, Anthony
18
Бруно Фернандес
25
Джейдон Санчо
7
Криштиану Роналду
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
2
Хосе Мария Хименес
15
Стефан Савич
23
Мандава, Рейнилдо
16
Ренан Лоди дос Сантос
7
Родриго де Пауль
16
Эктор Эррера
8
Коке
23
Феликс, Жоао
8
Антуан Гризманн
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 8
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 7
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 23
    Мандава, Рейнилдо
    Защитник
  • 16
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Ральф Рангник
  • Диего Симеоне
Статистика матча
3
Штрафные
5
5
Фолы
2
2
Угловые
1
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
1
Удары мимо
1
Блокировано ударов
60%
Владение мячом
40%
Офсайды
1
Трансляция
37'
Роналду у прекрасному підкаті на чужій половині поля зупинив контратаку гостей правим флангом.
34'
Офсайд
Фелікс (Атлетіко) замкнув простріл партнера у порожні ворота, проте у Еррери був зафіксований офсайд. Трохи поспішив мексиканець.
28'
Стандарт МЮ з центральної зони завершився фолом в атаці від Магвайра.
32'
Дуже високо подав Лоді (Атлетіко) з лівого флангу - м'яч м'яко долетів до рук де Хеа.
26'
Щільно пробив Далот з метрів 20-ти, але Облак (Ман Юнайтед) намертво заблокував м'яч.
30'
Уголовой
Тепер і під час кутового порушили правила господарі. І знову Магвайр - цього разу постраждав Хіменес від ліктя англійця.
25'
Инфо
60% на 40% володіння м'ячем.
24'
Продовжується все та ж ініціатива господарів. Але поки облога підступів до штрафного - далі нічого.
21'
Фернандеш (Ман Юнайтед) був перший на м'ячі у штрафному майданчику, а Рейнілдо досить грубо зіграв ззаду, збивши португальця. Арбітри після перегляду VAR нічого кримінального не побачили.
20'
Фред, це ти?! Який ж фінт п'яточкою від бразильця Ман Юнайтед, завдяки якому він пройшов суперника у чужому штрафному, але потім колишній гравець Шахтаря віддав неточну передачу.
19'
Далот (Ман Юнайтед) двічі намагався пробити з меж штрафного, але спочатку Рейнілдо заблокував удар, а потім португалець з лівої пробиу ну дуже вже кострубато.
16'
Опасный момент
Краса від де Хеа! Де Поль дуже класно приклався до м'яча, з метрів 25-ти пробивши у ліву дев'ятку, але іспанець витягнув!
13'
Опасный момент
Еланга! Швед повинен був забивати. З правого флангу прострілив Далот, але нападник пробив в голову Облаку!
13'
І, звісно ж, всі дії іспанців під дуже гучний гул трибун.
12'
Льоренте (Атлетіко) прострілив у центр з правого флангу, проте в тій зоні був лише Мактоміней.
11'
Як тільки "матрацники" намагаються вийти вперед, то підопічні Рангніка відразу ж перекривають усі підступи до штрафного. Атлетіко мусить грати назад.
6'
Роналду вкотре опинився на лівому фланзі: цього разу подав, але влучив у першого ж захисника.
5'
Юнайтед контролює м'яч на старті. Атлетіко одного разу побіг в контратаку, проте Варан зупинив намагання гостей.
3'
Далот (Ман Юнайтед) закинув у штрафний на Елангу, котрий за допомогою фолу виграв верхову боротьбу в Облака. Словенцю боляче.
Свисток
Матч розпочався!
Кадри гостей: Лекомт, Вела, Камара, Мартін, Гонсалес, Ермосо, Кондогбія, Корреа, Морено, Серрано, Суарес, Феліпе.
Атлетіко: Облак - Льоренте, Хіменес, Савіч, Мандава, Лоді - де Пауль, Еррера, Коке - Фелікс, Грізманн.
Запасні господарів: Хендерсон, Хітон, Байї, Ван-Біссака, Джонс, Кавані, Лінгард, Лінделеф, Мата, Матич, Погба, Рашфорд.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Варан, Магвайр, Теллес - Мактоміней, Фред - Санчо, Фернандеш, Еланга - Роналду.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Инфо
У першому поєдинку в Іспанії команди сильнішого не виявили, зігравши з рахунком 1:1.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Манчестер Юнайтед зустрінеться з Атлетіко.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Атлетико" 15.03.2022, Лига Чемпионов

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 15.03.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 23.02.2022 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Рангник и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Атлетико" можно посмотреть 15.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Тоттенхэм" - 12.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против Кадис - 11.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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