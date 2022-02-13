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Динамо - Инджия онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 13 февраля 2022, 17:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
2 - 0
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перерыв
Инджия
Инджия
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
31%
Ничья
31%
Инджия
38%
Прогноз на матч
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
10.02.2022 - 10:00 Динамо 4 - 1 Завершен Широки Бриег В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершен Рудар В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Левски Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
02.02.2022 - 17:00 Динамо 3 - 2 Завершен Чукарички В
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Последние матчи - Инджия
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.07.2020 - 20:30 Инджия 0 - 0 Завершен Бачка Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.07.2020 - 19:00 Младость 0 - 0 Завершен Инджия Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
20.05.2020 - 12:00 Инджия 0 - 0 Завершен Вождовац Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
05.02.2020 - 13:00 Мачва 1 - 1 Завершен Инджия Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
29.01.2020 - 16:45 Рудар 0 - 1 Завершен Инджия В
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Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
31%
Ничья
31%
Инджия
38%
Трансляция
Динамо пока что без особых усилий, на классе обыгрывает Инджию, забив два сухих гола. Однако стоит отметить что и у сербов было 2-3 отличных моментов, когда спасал Бойко – тут нужно предать привет защите киевлян. В целом же Динамо пока что выглядит предпочтительнее и без сверхскоростей.
45+2'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв. 2:0 у нас в пользу Динамо после первого тайма!
45+1'
Опасный момент
А вот уже Бойко спасает – тянет удар из под самой штанги! Кипер Динамо тоже работает!
45'
Опасный момент
Ох, Антюх дальним ударом неплохо приложился – чуть мимо идет мяч!
44'
Гоооол!!!
Гол! Де Пена принял пас от Дубинчака на линии штрафной, развернулся и дал точн7о под дальнюю штангу! 2:0!
41'
Опасный момент
Ой как хорошо Гармаш дал метров с 25-ти! Штанга играет за Инджию! Очень красивый момент!
40'
Антюх не успел на заброс. Да и пас был не самым удобным, если честно
37'
Ванат ворвался в зону, решил пробить, но мимо – а можно ведь было отдать пас на партнера.
35'
Опасный момент
Ой ой, наварили защитник киевлян – обрезались у своих ворот и сербы пробивали из убойной позиции, и только Бойко спасает!
34'
Опасный момент
Гармаш пробил! Положил корпус, но угол все-таки очень острый – мяч пошел мимо!
33'
Гоооол!!!
Гооол! Вербич! Прошел отличный разрезной пас от Сидорчука на Вербича, тот вывалился фактически один на один и пробил мимо вратаря! 1:0!
31'
И снова неспешный темп у нас, без обострений.
28'
Сидорчук попробовал ударить издалека – свалился мяч с ноги у капитана Динамо.
26'
Желтая карточка
Де Пена получил желтую. Многовато фолят команды, как для спарринга.
25'
Опасный момент
А вот сербы ответили хорошей контрой – почти один на один получился выход, который завершился ударом метров с 20-ти, но выше ворот!
23'
Ракскатали киевляне неплохо комбинацию – Ванат с фланга, потом де Пена продлил под удар Сидорчуку, но капитан зарядил куда-то выше ворот.
22'
Вербич фолит на фланге – судья ограничился устным предупреждением.
21'
Опасный момент
Ой как! Катали катали мяч киевляне, пока Вербич не отважился на удар метров с 25-ти! Перекладина пришла на помощь киперу сербов!
17'
Опасный момент
Охохо! После удара Дубинчака метров с 20-ти пошел рикошет и мяч чуть не залетел под перекладину! Хороший момент!
16'
Сербы разогнали контру, которая завершилась ударом по воротам – но прямо по центру, в руки Бойко.
15'
Штрафной для Инджии на подходах – пошел навес, но киевляне снимают верх.
13'
Темп игры, в принципе, невысок. Команды не форсируют.
10'
Желтая карточка
Дубинчаку желтая – откровенно он прихватил за футболку соперника.
7'
Опасный момент
Антюх с фланга остро вырезал в штрафную на Ваната, но Владислав чуть н7е успел замкнуть эту подачу!
6'
Штрафной для сербов – пошел навес с фланга, но без обострения.
2'
Желтая карточка
На Сидорчуке фолят в центре поля. Первая желтая в матче.
1'
Свисток
Матч начался!
На поле уже команды.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бойко, Дубинчак, Боль, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Гармаш, Де Пена, Антюх, Вербич, Ванат
Инфо
Матч перенесен на час – начнется поединок в 17:00!
Инджия - лидер первого дивизиона (второго по рангу) чемпионата Сербии. По итогам первой части сезона в первом дивизионе Сербии Инджия лидирует, набрав после 21-го тура 46 очков (14 побед, 4 ничьих, 3 поражения, разница мячей – 38:18).
Инфо
Игра начнется в 17:00!
Добрый день всем! Украинские клубы продолжают свои сборы в Турции и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн контрольного матча, в котором Динамо сыграет с сербским клубом Инджия.
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Анонс матча Динамо - Инджия 13.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Инджия (Инджия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 13.02.2022
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Инджия можно посмотреть 13.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Инджия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Широки Бриег - 10.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Инджия (Инджия)
Страна: Сербия

Прошедший матч команды Инджия был сыгран против Бачка - 25.07.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Инджия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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