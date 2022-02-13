Динамо - Инджия онлайн трансляция матча

Динамо пока что без особых усилий, на классе обыгрывает Инджию, забив два сухих гола. Однако стоит отметить что и у сербов было 2-3 отличных моментов, когда спасал Бойко – тут нужно предать привет защите киевлян. В целом же Динамо пока что выглядит предпочтительнее и без сверхскоростей.