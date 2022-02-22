Лилль - Челси онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Лилль" (Лилль) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Пьер Моруа.
Дата проведения матча: 16.03.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Лилль" (Лилль) и командой Челси (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Лилль" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Лилль" в предыдущем футбольном матче 22.02.2022 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Жослен Гурвеннек и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Лилль" (Лилль)
Год основания "Лилль" (Лилль): 1944
Страна: Франция
Тренер: Жослен Гурвеннек
Прошедший поединок команды "Лилль" был сыгран против Сент-Этьен - 11.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Ньюкасл - 13.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
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