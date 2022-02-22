Лилль - Челси онлайн трансляция матча

Челси имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Челси не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Лилль без побед над Челси в последних 3 играх.

Результат первой игры Челси - Лилль 2-0.

Лилль выигрывает первый тайм в 40% матчей, Челси выигрывает в 45% матчей.

Лилль выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Челси выигрывает в 45%.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).

Когда Лилль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лилль% своих матчей.

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Лилль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лилль% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Лилль.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Лилль's.

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Лилль (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Лилль выиграла 0, команда Челси выиграла 3, 0 ничьи.

Лилль забивает 0.67 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 2 гола против команды Лилль (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Лилль и Челси - 2.67.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лилль и Челси - 1.67.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Лилль забивает 1.17 гола, играя дома, а Челси забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).

Челси имеет выигрышную серию из 4 матчей.