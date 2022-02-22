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Лилль - Челси онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 16 марта 2022, 22:00 - Пьер Моруа
Главный судья: Давиде Масса
Рейтинг матча:
Лилль
Лилль
1 - 0
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39'
Челси
Лондон
Ход матча
33' Андреас Кристенсен Вышел: Трево Чалоба
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Лилль
26%
Ничья
26%
Челси
47%
П1: 5.53 Х: 2.33 П2: 2.28
П1: 4.75 Х: 2.20 П2: 2.30
П1: 5.53 Х: 2.33 П2: 2.28
П1: 5.53 Х: 2.33 П2: 2.28
П1: 5.10 Х: 2.25 П2: 2.45
Интересные факты
  • Челси имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Челси не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Лилль без побед над Челси в последних 3 играх.
  • Результат первой игры Челси - Лилль 2-0.
  • Лилль выигрывает первый тайм в 40% матчей, Челси выигрывает в 45% матчей.
  • Лилль выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Челси выигрывает в 45%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).
  • Когда Лилль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лилль% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Лилль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лилль% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Лилль.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Лилль's.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Лилль (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Лилль выиграла 0, команда Челси выиграла 3, 0 ничьи.
  • Лилль забивает 0.67 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 2 гола против команды Лилль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лилль и Челси - 2.67.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лилль и Челси - 1.67.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Лилль забивает 1.17 гола, играя дома, а Челси забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Челси имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Лилль не пропускает в 3 матчах подряд.
Личные встречи
Лилль
0
Побед
4
Игр
3
Побед
Челси
Лига Чемпионов 2021/2022
22.02.2022 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Лилль
Лига Чемпионов 2019/2020
10.12.2019 - 22:00 Челси 2 - 1 Завершен Лилль
Лига Чемпионов 2019/2020
02.10.2019 - 22:15 Лилль 1 - 2 Завершен Челси
Лига Чемпионов 2019/2020
02.10.2019 - 22:00 Лилль 0 - 0 Завершен Челси
Последние матчи - Лилль
Чемпионат Франции 2021/2022
11.03.2022 - 22:00 Лилль 0 - 0 Завершен Сент-Этьен Н
Чемпионат Франции 2021/2022
06.03.2022 - 18:05 Лилль 4 - 0 Завершен Клермон В
Чемпионат Франции 2021/2022
27.02.2022 - 21:45 Лион 0 - 1 Завершен Лилль В
Лига Чемпионов 2021/2022
22.02.2022 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Лилль П
Чемпионат Франции 2021/2022
18.02.2022 - 22:00 Лилль 0 - 0 Завершен Метц Н
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Челси 1 - 0 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
10.03.2022 - 21:30 Норвич Сити 1 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
05.03.2022 - 17:00 Бернли 0 - 4 Завершен Челси В
Кубок Англии 2021/2022
02.03.2022 - 21:15 Лутон 2 - 3 Завершен Челси В
Кубок английской лиги 2021/2022
27.02.2022 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Ливерпуль Н
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Новости команд
Главные события
33'
Андреас Кристенсен
Вышел: Трево Чалоба
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Лилль
26%
Ничья
26%
Челси
47%
П1: 5.53 Х: 2.33 П2: 2.28
П1: 4.75 Х: 2.20 П2: 2.30
П1: 5.53 Х: 2.33 П2: 2.28
П1: 5.53 Х: 2.33 П2: 2.28
П1: 5.10 Х: 2.25 П2: 2.45
Составы команд
30
Леонарду Жардим
15
Джало, Тиагу
14
Свен Ботман
6
Жозе Фонте
5
Гудмундссон, Габриэл
21
Бенжамин Андре
8
Шека
7
Бомба, Жонатан
2
Celik Zeki
20
David, Jonathan
17
Бурак Йылмаз
16
Эдуар Менди
28
Сезар Аспиликуета
6
Андреас Кристенсен
6
Тьяго Силва
2
Антонио Рюдигер
3
Маркос Алонсо
13
Н'Голо Канте
8
Жоржиньо
8
Матео Ковачич
29
Хавертц, Кай
10
Кристиан Пулишич
Стартовый состав
  • 20
    David, Jonathan
    Нападающий
  • 17
    Бурак Йылмаз
    Нападающий
  • 5
    Гудмундссон, Габриэл
    Нападающий
  • 21
    Бенжамин Андре
    Полузащитник
  • 8
    Шека
    Полузащитник
  • 7
    Бомба, Жонатан
    Нападающий
  • 2
    Celik Zeki
  • 15
    Джало, Тиагу
    Защитник
  • 14
    Свен Ботман
  • 6
    Жозе Фонте
    Защитник
  • 30
    Леонарду Жардим
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 28
    Сезар Аспиликуета
  • 6
    Андреас Кристенсен
    33
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Жослен Гурвеннек
  • Томас Тухель
Статистика матча
2
Блокировано ударов
9
Штрафные
11
2
Угловые
8
Фолы
9
3
Офсайды
1
Удары мимо
ЖК
1
1
Удары в створ
Трансляция
38'
Гоооол!!!
Йылмаз великолепным ударом прошивает Менди! Интрига в противостоянии оживает!
37'
Опасный момент
Пенальти в ворота Челси назначает арбитр! Жоржиньо сыграл рукой в своей штрафной.
34'
Желтая карточка
В метре от штрафной площади Чалоба сбивает соперника с ног.
33'
Замена
Чалоба появился на поле вместо травмированного Кристенсена.
30'
Кристенсен получил повреждение. Вполне возможно, что ему понадобится замена.
24'
Быструю атаку провели «пенсионеры», но довести её до удара не удалось. Хаверц не понял замысел партнёра.
18'
После резвого начала темп игры заметно снизился. Такое развитие событий, конечно же, на пользу Челси.
13'
Офсайд
Активный Йылмаз оказался в положении вне игры.
11'
Прямым ударом со штрафного хотел поразить ворота соперника Йылмаз. Мяч опустился на сетку сверху.
7'
Мощно пробивал по воротам Йылмаз. Силва самоотверженно принял удар на себя.
6'
Пытаются взять ситуацию под свой контроль гости, чтобы успокоить мотивированного соперника.
3'
Лилль активно начинает встречу, настроены на борьбу сегодня «доги».
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Лилля: Жардим – Джало, Ботман, Фонте (к) – Гудмундссон, Андре, Шека, Бамба, Челик – Дэвид, Йылмаз.
Инфо
Стартовый состав Челси: Менди – Алонсо, Рюдигер, Силва, Кристенсен, Аспиликуэта (к) – Ковачич, Жоржиньо, Канте – Пулишич, Хаверц.
После выездного поражения со счётом 0:2 Лилль попытается совершить камбэк в противостоянии с Челси. На кону путёвка в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Лилль – Челси.
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Анонс матча "Лилль" - Челси 16.03.2022, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Лилль" (Лилль) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Пьер Моруа.

Дата проведения матча: 16.03.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Лилль" (Лилль) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Лилль" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Лилль" в предыдущем футбольном матче 22.02.2022 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Жослен Гурвеннек и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Лилль" - Челси можно посмотреть 16.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Лилль" - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Лилль" (Лилль)
Год основания "Лилль" (Лилль): 1944
Страна: Франция
Тренер: Жослен Гурвеннек

Прошедший поединок команды "Лилль" был сыгран против Сент-Этьен - 11.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Ньюкасл - 13.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча "Лилль" - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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