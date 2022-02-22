Ювентус - Вильярреал онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Альянц Стадиум.
Дата проведения матча: 16.03.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой Вильярреал (Вильярреаль):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Вильярреал и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 22.02.2022 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против Сампдория - 12.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери
Прошедший поединок команды Вильярреал был сыгран против Сельта - 12.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Вильярреал.
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