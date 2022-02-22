Ювентус - Вильярреал онлайн трансляция матча

Ювентус имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Ювентус не проигрывает в последних 12 играх.

Ювентус не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Результат первой игры Вильярреал - Ювентус 1-1.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Ювентус выигрывает первый тайм в 50% матчей, Вильярреал выигрывает в 43% матчей.

Ювентус выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Вильярреал выигрывает в 43%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".