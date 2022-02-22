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Ювентус - Вильярреал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 16 марта 2022, 22:00 - Альянц Стадиум
Главный судья: Шимон Марчиняк
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
0 - 0
Обновить
39'
Вильярреал
Вильярреаль
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
47%
Ничья
32%
Вильярреал
21%
П1: 2.29 Х: 2.55 П2: 4.61
П1: 2.25 Х: 2.40 П2: 4.00
П1: 2.29 Х: 2.55 П2: 4.61
П1: 2.29 Х: 2.55 П2: 4.61
П1: 2.40 Х: 2.45 П2: 4.20
Интересные факты
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Ювентус не проигрывает в последних 12 играх.
  • Ювентус не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Результат первой игры Вильярреал - Ювентус 1-1.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 50% матчей, Вильярреал выигрывает в 43% матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Вильярреал выигрывает в 43%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Ювентус забивает 1.74 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Ювентус
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Вильярреал
Лига Чемпионов 2021/2022
22.02.2022 - 22:00 Вильярреал 1 - 1 Завершен Ювентус
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
12.03.2022 - 19:00 Сампдория 1 - 3 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.03.2022 - 19:00 Ювентус 1 - 0 Завершен Специя В
Кубок Италии 2021/2022
02.03.2022 - 22:00 Фиорентина 0 - 1 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
26.02.2022 - 19:05 Эмполи 2 - 3 Завершен Ювентус В
Лига Чемпионов 2021/2022
22.02.2022 - 22:00 Вильярреал 1 - 1 Завершен Ювентус Н
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Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2021/2022
12.03.2022 - 19:30 Вильярреал 1 - 0 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2021/2022
05.03.2022 - 15:00 Осасуна 1 - 0 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2021/2022
27.02.2022 - 15:00 Вильярреал 5 - 1 Завершен Эспаньол В
Лига Чемпионов 2021/2022
22.02.2022 - 22:00 Вильярреал 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Испании 2021/2022
19.02.2022 - 15:00 Гранада 1 - 4 Завершен Вильярреал В
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Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
47%
Ничья
32%
Вильярреал
21%
П1: 2.29 Х: 2.55 П2: 4.61
П1: 2.25 Х: 2.40 П2: 4.00
П1: 2.29 Х: 2.55 П2: 4.61
П1: 2.29 Х: 2.55 П2: 4.61
П1: 2.40 Х: 2.45 П2: 4.20
Составы команд
1
Войцех Щенсны
2
Маттиа Де Шильо
24
Даниеле Ругани
4
Маттейс де Лигт
6
Данило
25
Адриен Рабио
5
Артур
27
Мануэль Локателли
11
Хуан Куадрадо
9
Альваро Мората
18
Душан Влахович
13
Херонимо Рульи
25
Серж Орье
3
Рауль Альбиоль
4
Пау Торрес
12
Эступиньян, Первис
21
Santos, Yeremi
5
Даниэль Парехо
6
Этьен Капу
14
Мануэль Тригерос
20
Ло Сельсо, Джовани
15
Груневелд, Арнаут
Стартовый состав
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 18
    Душан Влахович
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 2
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 6
    Данило
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 15
    Груневелд, Арнаут
    Нападающий
  • 21
    Santos, Yeremi
    Нападающий
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 6
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
  • 25
    Серж Орье
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 12
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 13
    Херонимо Рульи
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Массимилиано Аллегри
  • Унаи Эмери
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
4
Удары в створ
2
Блокировано ударов
Сейвы
4
4
Угловые
1
1
Удары мимо
2
2
Штрафные
Фолы
2
Трансляция
37'
Офсайд
Мората був у офсайді під час передачу повітрям з лівого флангу від Рабіо.
35'
Опасный момент
Рульї закрив собою вільний дальній кут власних воріт, коли Влахович замикав подачу від кутового з правого флангу на дальню.
34'
Артур зі штрафного накинув на Морату, а той заробив кутовий.
32'
Влахович відігравав назад у пас на Куадрадо на правий фланг штрафного, проте того збив Еступіньян.
30'
Постріл Ор'є з відскоку перед чужим штрафним пройшов далеко повз ліву стійку.
28'
Трігерос із лівого флангу штрафного накидував, проте захисники Юве винесли в аут.
26'
Ор'є перевів на кутовий простріл із лівого флангу від Де Шильо.
24'
Навіс із лівого флангу від Рабіо пішов на ногу супернику.
22'
Опасный момент
Ло Чельсо виконав підкручений удар поруч із лівою стійкою чужих воріт із середньої дистанції!
21'
Опасный момент
Поперечина! Простріл із лівого флангу від Де Шильо на ближню стійку був завершений у дотик Влаховичем у верхній каркас воріт!
19'
Опасный момент
Влахович із-за меж штрафного пробивав в лівий нижній, проте голкіпер парирував!
17'
Локателлі з відскоку перед штрафним зі всього маху пробив у захисника.
15'
Еступіньян стріляв із лівого флангу, проте м'яч пішов позаду групи атакуючих гравців.
14'
Мората, Куадрадо та Влахович відмовилися бити по воротах під час паніки в центрі чужого штрафного.
13'
Недовго крутився з м'ячем на правому фланзі атаки Капу.
11'
Опасный момент
Куадрадо вирізав навіс із правого флангу на дальню стійку на Морату, проте удар того голово. парирував Рульї!
9'
Навіс із правого флангу від Ор'є захисники вибили зі штрафного.
8'
Не було шансів у Влаховича дотягнутися до подачі Рабіо з лівого флангу.
7'
Куадрадо в дальній позиції на правому фланзі атаки вирізав передачу в центр штрафного на Морату, проте той не дотягнувся до м'яча.
5'
Контроль із боку гостей на чужій половині.
3'
Пау зупинив Морату на лівому фланзі штрафного.
2'
Еступіньян розганявся лівим флангом контратаки, проте де Лігт його швидко накрив.
1'
Рабіо випустив м'яча за лицьову під час прокидання лівим флангом.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Асенхо, Гаспар, Ж. Морено, Фойт, Іборра, Чуквезе, Діа, Коклен, Пенья, Манді, Гомес, Педраса.
Вільярреал: Рульї — Ор'є, Альбіоль, Торрес, Еступіньян — Піно, Парехо, Капу, Трігерос — Ло Чельсо — Данжума.
Запасні: Пінсольо, Перін, К’єлліні, Дібала, Лука Пеллегріні, Кін, Бернардескі, Міретті.
Ювентус: Щесни — Даніло, де Лігт, Ругані, Де Шильо — Куадрадо, Локателлі, Артур, Рабіо — Влахович, Мората.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Инфо
У першому матчі команди зіграли внічию із раухнком 1:1.
Шимон Марциняк (Плоцьк, Польща) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Альянц Стедіум (Турин, Італія) зіграють туринський Ювентус и Вільярреал.
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Анонс матча "Ювентус" - Вильярреал 16.03.2022, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 16.03.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой Вильярреал (Вильярреаль):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Вильярреал и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 22.02.2022 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Вильярреал можно посмотреть 16.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Вильярреал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против Сампдория - 12.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Прошедший поединок команды Вильярреал был сыгран против Сельта - 12.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Вильярреал.

Следите за результатами матча "Ювентус" - Вильярреал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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