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Шахтер - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 15 февраля 2022, 16:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
20'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
33%
Ничья
33%
ФК Мариуполь
33%
Личные встречи
Шахтер
22
Побед
26
Игр
0
Побед
ФК Мариуполь
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
28.01.2022 - 16:00 Шахтер 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 0 - 5 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2020/2021
03.02.2021 - 10:05 Шахтер 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 16:00 Шахтер 2 - 1 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
31.01.2022 - 16:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Црвена Звезда В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
28.01.2022 - 16:00 Шахтер 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
24.01.2022 - 15:30 Шахтер 4 - 1 Завершен Вольфсбергер В
Премьер-лига 2021/2022
11.12.2021 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
14.02.2022 - 18:30 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Астана П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
06.02.2022 - 15:30 ФК Мариуполь 2 - 0 Завершен Силекс В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
29.01.2022 - 15:30 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен Вождовац Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
28.01.2022 - 16:00 Шахтер 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021/2022
10.12.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
33%
Ничья
33%
ФК Мариуполь
33%
Трансляция
16'
Опасный момент
Знову Антоніо! Півзахисник накрутив двох захисників та потужно пробив у ближній кут. Голкіпер парирував.
14'
Додо! Який же класний навіс від бразильця! Антоніо майже дотягнувся до круглого, але все ж вдарити не вдалося.
10'
Опасный момент
Мудрик на ривку обвів двох захисників та пройшов вперед бровкою. Простріл Михайла не знаходить жодного адресата в карному майданчику.
7'
Антоніо знайшов простір та покотив на Мораеса в штрафний майданчик. Гальчук впевнено грає на виході, вибиваючи м'яч в поле.
4'
Донечани комбінують на половині поля суперника. Мудрик переправив м'яч на Нереса, але в того не вийшло загострити.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч щойно розпочався!
Инфо
Стали відомі склади команд. Шахтар: Трубін, Додо, Майкон, Антоніо, Мораес, Нерес, Мудрик, Матвієнко, Ісмаїлі, Педріньо, Бондар. Маріуполь: Гальчук, Биков, Чоботенко, Драмбаєв, Меліченко, Чех, Топалов, Мишньов, Кащук, Гулько, Кулаков.
Доброго дня, шановні читачі сайту UA-Football! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію товариського матчу Шахтар - Маріуполь.
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Анонс матча Шахтер - ФК Мариуполь 15.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 15.02.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 28.01.2022 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - ФК Мариуполь можно посмотреть 15.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Шахтер - 12.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Астана - 14.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Астана.

Следите за результатами матча Шахтер - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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