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Динамо - Кайрат онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 15 февраля 2022, 16:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 0
Обновить
20'
Кайрат
Алма-Аты
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
44%
Ничья
25%
Кайрат
31%
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Кайрат
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021
28.01.2020 - 11:00 Динамо 2 - 0 Завершен Кайрат
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
13.02.2022 - 17:00 Динамо 4 - 0 Завершен Инджия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
10.02.2022 - 10:00 Динамо 4 - 1 Завершен Широки Бриег В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершен Рудар В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Левски Н
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Последние матчи - Кайрат
Лига конференций 2021/2022
09.12.2021 - 22:00 Омония 0 - 0 Завершен Кайрат Н
Лига конференций 2021/2022
25.11.2021 - 17:30 Кайрат 2 - 3 Завершен Базель П
Лига конференций 2021/2022
04.11.2021 - 17:30 Кайрат 1 - 2 Завершен Карабах П
Лига конференций 2021/2022
21.10.2021 - 19:45 Карабах 2 - 1 Завершен Кайрат П
Лига конференций 2021/2022
30.09.2021 - 22:00 Базель 4 - 2 Завершен Кайрат П
Показать больше
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
44%
Ничья
25%
Кайрат
31%
Трансляция
15'
Кайрат сейчас вновь принялся контролировать мяч, а Динамо наматывает километры.
13'
Офсайд
Пас на ход Буяльскому на правый фланг застал Виталия в офсайде.
11'
Кендзера без труда убрал корпусом от мяча на левом фланге атаки Кайрата Алыкулова.
9'
Ванат отправил на газон в центре штрафной при контракте с соперником, но до этого сам же его и толкнул в спину.
7'
Гоооол!!!
Автогол! Нелепым образом Касабулат умудрился на дальней штанге срезать мяч в свои ворота, после прострела Ваната с левого фланга штрафной!
6'
Андриевский блокировал прострел с правого фланга, но мяч за лицевую ушел как раз от Сейдахмета, который его и исполнял.
4'
Динамо старается контролировать мяч на своей половине, но прессинг соперников очень сильный.
2'
Гуральский на левом фланге обороны сбил с ног Цыганкова неосторожной попыткой отбора.
1'
Фол в атаке от Швырёва на правом фланге.
1'
Кайрат начинает с агрессивного контроля на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Стартовый состав Кайрата: Устименко – Астанов, Буранчиев, Баньяк, Касабулат - Гуральский (к), Крачковский, Сейдахмет – Алыкулов, Усенов, Швырёв.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан – Караваев, Сирота, Забарный, Кенджора – Андриевский, Гармаш, Буяльский – Витиньо, Ванат, Цыганков (к).
Киевляне начали третий этап подготовки к возобновлению сезона. Первым соперником на третьем тренировочном сборе стала сербская Инджия, которая была повержена со счётом 4:0.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию контрольного матча Динамо – Кайрат.
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Анонс матча Динамо - Кайрат 15.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Кайрат (Алма-Аты) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 15.02.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Кайрат (Алма-Аты):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Кайрат осталась с поражением. Столкновение Динамо и Кайрат в предыдущем футбольном матче 28.01.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Кайрат можно посмотреть 15.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Кайрат, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Инджия - 13.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Кайрат (Алма-Аты)
Страна: Казахстан

Предыдущий матч команды Кайрат был сыгран против Омония - 09.12.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Кайрат онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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