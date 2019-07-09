Ингулец - Кривбасс онлайн трансляция матча

Анонс матча Ингулец - Кривбасс 16.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Ингулец (Петрово) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 16.02.2022

Время начала матча: 16:05

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 09.07.2019 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Динамо - 14.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)

Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Страна: Украина

Тренер: Александр Бабич



Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Агробизнес - 28.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.

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