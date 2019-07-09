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Ингулец - Кривбасс онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 16 февраля 2022, 16:05
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
0 - 0
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перерыв
Кривбасс
Кривой Рог
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
31%
Ничья
38%
Кривбасс
31%
Личные встречи
Ингулец
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Кривбасс
Клубные товарищеские матчи 2019
09.07.2019 - 16:45 Ингулец 3 - 0 Завершен Кривбасс
Последние матчи - Ингулец
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
14.02.2022 - 16:00 Ингулец 1 - 2 Завершен Динамо П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
10.02.2022 - 14:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Медзь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 15:00 Ингулец 2 - 0 Завершен Дила В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
30.01.2022 - 15:00 Ингулец 1 - 2 Завершен ЦСКА 1948 П
Премьер-лига 2021/2022
10.12.2021 - 19:30 Ингулец 2 - 1 Завершен Десна В
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Последние матчи - Кривбасс
Первая лига 2021/2022
28.11.2021 - 15:30 Кривбасс 1 - 1 Завершен Агробизнес Н
Первая лига 2021/2022
21.11.2021 - 17:45 Кремень 0 - 5 Завершен Кривбасс В
Первая лига 2021/2022
14.11.2021 - 13:15 Кривбасс 0 - 0 Завершен Горняк-Спорт Н
Первая лига 2021/2022
05.11.2021 - 17:30 Нива 1 - 2 Завершен Кривбасс В
Первая лига 2021/2022
30.10.2021 - 13:15 Олимпик 0 - 2 Завершен Кривбасс В
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
31%
Ничья
38%
Кривбасс
31%
Трансляция
Значительное преимущество в первом тайме имели представители Петрово. Не хватило мастерства им, чтобы открыть счёт. Во второй половине встречи мы, скорее всего, увидим полностью обновлённые составы команд и совсем другой футбол.
45'
Свисток
Перерыв.
42'
Опасный момент
Снова везёт Кривбассу! Игрок Ингульца оказался перед пустыми воротами, но не наказал соперника за провал в обороне. Очередная упущенная возможность.
37'
Желтая карточка
97 номер Ингульца завёлся и толкнул оппонента после свистка арбитра. Заслуженная жёлтая.
32'
Желтая карточка
Пятов срубил соперника в центре поля, за что был предупреждён.
31'
Опасный момент
Сотрясает перекладину мощным ударом Васин! Несколько добивания выполнили его партнёры, а одно из них даже стало результативным. Вот только арбитр гол не засчитал, сославшись на положение вне игры.
30'
Кривбасс заработал право на штрафной из перспективной позиции. Васин подходит к мячу.
26'
Опасный момент
Мандриченко опасно пробивал по воротам соперника! Мяч, казалось бы, летел в самую девятку, но в последний момент скользнул мимо.
23'
Опасный момент
Стремительную атаку провёл Ингулец и едва не забил! Игрок на просмотре завершал наступление с линии штрафной, но пробил выше ворот.
21'
Пожар в штрафной Кривбасса удалось погасить одному из защитников. Парни Лавриненко были близки к тому, чтобы отличиться со стандарта.
18'
Здорово комбинировали на фланге криворожане, но до штрафной так и не добрались. Оборона Ингульца действовала внимательно.
16'
Игра немного успокоилась в последние несколько минут. Команды борются за центр поля, до ворот мяч доходит редко.
11'
Татарков прорвался по флангу и нанёс плотный удар в ближний угол. Кучер справился, переведя мяч на угловой.
10'
Неразбериха в штрафной площади Ингульца завершилась тем, что Семенихин получил мяч в хорошей позиции. Но завершить атаку голом не удалось, поскольку арбитр зафиксировал фол в атаке.
8'
Опасную подачу с правого фланга ударом головой замыкал Стивен. Неудачная попытка, Сарнавский введёт мяч в игру.
7'
Серия угловых в исполнении Кривбасса успехом не увенчалась.
4'
Ингулец сразу же забирает мяч под свой контроль. Кривбасс вынужден обороняться большими силами.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Ингульца: Кучер, Поспелов, Салем, Смоляков, Головкин, Коробенко, игрок на просмотре, Цуркан, Стивен, игрок на просмотре, Мандриченко.
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Сарнавский, Татарков, Семенихин, Бухал, Горват, Николашин, Рябов (к), Полонский, Пятов, Васин, Дебелко.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию контрольного матча Ингулец – Кривбасс.
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Анонс матча Ингулец - Кривбасс 16.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Ингулец (Петрово) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 16.02.2022
Время начала матча: 16:05

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 09.07.2019 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Динамо - 14.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Агробизнес - 28.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ингулец - Кривбасс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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