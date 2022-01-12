  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Реал - Барселона Смотреть онлайн
В тренде

Реал - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 20 марта 2022, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 2
Обновить
перерыв
Барселона
Барселона
Ход матча
22' Тони Кроос 26' Френки де Йонг 29' Пьер-Эмерик Обамеянг 31' Серхио Бускетс 38' Араухо, Рональд
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Реал
29%
Ничья
26%
Барселона
44%
П1: 2.59 Х: 2.96 П2: 3.10
П1: 2.63 Х: 2.75 П2: 2.63
П1: 2.59 Х: 2.96 П2: 3.10
П1: 2.59 Х: 2.96 П2: 3.10
П1: 2.60 Х: 2.70 П2: 3.15
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иБарселона, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Барселона 1-1. 9 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 35 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 13 раз, 7 сыграла в ничью и 15 победы команды Барселона. Разница голов 59-57 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 75 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 22 раз, 21 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 132-104 в пользу команды Барселона
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Барселона (2-1 дома и 3-1 на выезде)
  • Реал Мадрид выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.
  • В Ла Лига, Реал Мадрид одержала 3 домашних побед подряд.
  • Барселона выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 34% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Барселона забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Реал Мадрид выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 14 домашних матчах.
  • Барселона не проигрывает в последних 11 играх.
  • Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Барселона не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Барселона без побед над Реал Мадрид в последних 5 играх.
  • Реал Мадрид не забивает в 3 из их 14 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 3 из их 14 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 10-4-0
  • Выездная статистика Барселона в сезоне 5-7-2
  • Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 22 голами. Memphis Depay забил 10 раз за Барселона
  • Karim Benzema отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 9 передачами. Jordi Alba лучший распасовщик Барселона (7 передач)
  • Casemiro получил больше всего желтых карточек (9) в Реал Мадрид. Gerard Pique получил 7 в Барселона.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 38% матчей, Барселона выигрывает в 36% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Барселона выигрывает в 36%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 5, команда Барселона выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Команда Барселона выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид забивает 2.4 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Барселона - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Барселона - 1.4.
  • Реал Мадрид забивает 2 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Реал
14
Побед
35
Игр
13
Побед
Барселона
Суперкубок Испании 2022
12.01.2022 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
24.10.2021 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
24.10.2020 - 17:00 Барселона 1 - 3 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 3 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2021/2022
09.03.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Испании 2021/2022
05.03.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Райо Вальекано 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.02.2022 - 22:00 Реал 3 - 0 Завершен Алавес В
Показать больше
Последние матчи - Барселона
Лига Европы 2021/2022
17.03.2022 - 19:45 Галатасарай 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
13.03.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершен Осасуна В
Лига Европы 2021/2022
10.03.2022 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Галатасарай Н
Чемпионат Испании 2021/2022
06.03.2022 - 17:15 Эльче 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
27.02.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершен Атлетик В
Показать больше
Новости команд
Главные события
38'
Араухо, Рональд ГООЛ!
31'
Серхио Бускетс
29'
Пьер-Эмерик Обамеянг ГООЛ!
26'
Френки де Йонг
Тони Кроос
22'
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Реал
29%
Ничья
26%
Барселона
44%
П1: 2.59 Х: 2.96 П2: 3.10
П1: 2.63 Х: 2.75 П2: 2.63
П1: 2.59 Х: 2.96 П2: 3.10
П1: 2.59 Х: 2.96 П2: 3.10
П1: 2.60 Х: 2.70 П2: 3.15
Составы команд
1
Тибо Куртуа
6
Начо
8
Давид Алаба
14
Милитан, Эдер
20
Даниэль Карвахаль
14
Карлос Каземиро
20
Винисиус Жуниор
8
Тони Кроос
10
Лука Модрич
15
Федерико Вальверде
21
Родриго
22
тер Стеген, Марк-Андре
19
Араухо, Рональд
3
Пике, Жерар
24
Эрик Гарсия
18
Альба, Жорди
21
Френки де Йонг
5
Серхио Бускетс
16
Gonzalez, Pedro
7
Усман Дембеле
25
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Ферран Торрес
Стартовый состав
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
    22
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 25
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    29
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
    26
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
    31
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
    38
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Xavi
Статистика матча
5
Штрафные
3
3
Фолы
5
36%
Владение мячом
64%
1
Удары мимо
3
2
Удары в створ
5
1
Угловые
2
3
Сейвы
2
1
ЖК
2
1
Блокировано ударов
2
Трансляция
Свисток
Ідемо на перерву. 0:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
43'
Педрі кинув на голову Альбі на лівий фланг, той скидав до воротарського, проте Обамеянг пролетів під м'ячем.
41'
Грає Барса з м'ячем на чужій половині та й хто б її ще намагався зупинити!
39'
Желтая карточка
Педрі отримав картку за зрив ривку Модріча під час атаки, що передувала голу.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дембеле подав кутовий з правого флангу на голову Араухо до центру штрафного!
37'
Вінісіус малював як невмілий майстер.
36'
Опасный момент
Немає пенальті в наслідку падіння на газон Вінісіуса, який пішов на зближення з тер Штегеном в центрі чужого штрафного.
35'
Опасный момент
Френкі зіграв на хід на лівий фланг штрафного для Обамеянга, проте той не зміг переграти Куртуа з гострого кута.
33'
Утримує м'яча на власній половині поля Реал, проте Барселона намагається підтиснути.
31'
Желтая карточка
Мілітао проскочив повз Бускетса в центрі поля, після чого суперник схопив його за комірець.
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Просування до лицьової на правому фланзі атаки від Дембеле завершилося навісом на ближню стійку, під який удало відкрився Обамеянг із ударом головою в дальній кут!
27'
Шукали Родріго передачею на правий фланг атаки на хід, проте зупинити м'яч він так і не зумів.
26'
Желтая карточка
Кроосу в ноги влетів підкатом Френкі де Йонг в центрі поля. Щодо картки можна навіть не питати.
24'
Ефектно підсік м'яча до лівого кута воротарського Педрі, проте суперники блокували спробу завершення від Обамеянга.
22'
Желтая карточка
Кроосу дали картку за невдалу гру на випередження Бускетса в центрі поля.
20'
Родріго просувався до центру чужого штрафного, проте вирішив пробити в захисника на завершення.
18'
Опасный момент
Ферран потужно на виконання бив за діагоналлю в дальній кут із лівого флангу, проте спрямував м'яча повз ворота.
16'
Навіть Реал під пресингом на власній половині може помилятися, що й демонструє зараз.
14'
Опасный момент
Тер Штеген упевнено упіймав м'яча, після пострілу Вінісіуса зі входу на лівий фланг штрафного в центр воріт.
13'
Опасный момент
Дембеле продовжував атаку пострілом із правого флангу штрафного під поперечину, однак і тут Куртуа був бездоганним.
12'
Опасный момент
Куртуа якимось дивом зреагував на постріл Обамеянга з центру штрафного на завершення прострілу з лівого флангу від Феррана!
11'
Обамеянг пішов у ризиковий підкат проти Крооса в центрі поля.
9'
Реал перебрав м'яч під власний контроль, не дивлячись на початкову агресію збоку суперників.
7'
Опасный момент
Вінісіус на лівому фланзі штрафного розхитав Араухо, після чого скинув м'яча на Вальверде, той бив у дотик у дальній, проте тер Штеген парирував!
5'
Опасный момент
Родріго завершив швидкий випад до правого флангу штрафного пострілом повз ближню стійку.
3'
Вінісіус виконував зміщення з лівого флангу до центральної зони, проте його атакували з відбором.
2'
Ферран отримав подачу з лівого флангу зі штрафного до центральної зони, проте пробив над воротами.
1'
Мілітао на повному ходу збив із ніг на правому фланзі захисту Феррана.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Реал посідає першу сходинку з 66 очками за 28 матчів, а Барселона набрала 51 пункт за 27 ігор, через що йде четвертою.
Запасні: Нето, Тенас, Пуч, Алвес, Депай, Траоре, Брайтвейт, Ніко, Ленгле, Л. де Йонг, Мінгеса, Гаві.
Барселона: тер Штеген — Араухо, Піке, Гарсія, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Педрі — Дембеле, Обамеянг, Ферран.
Запасні: Лунін, Пиньєйро, Вальєхо, Азар, Асенсіо, Марсело, Йовіч, Васкес, Себальос, Іско, Діас, Камавінга.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Начо — Модріч, Каземіро, Кроос — Вальверде, Родріго, Вінісіус.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Хуан Мартінес Мунуера (Валенсія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 29-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал и каталонська Барселона.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 20:30 - Сегодня Кёльн Кёльн 1 Боруссия Боруссия 1 Завершен 20:00 - Сегодня Ноттингем Форест Ноттингем Форест 0 Ливерпуль Ливерпуль 1 Завершен 20:00 - Сегодня Бенфика Бенфика 2 Эшторил Эшторил 0 Завершен 19:30 - Сегодня Гент Гент 1 Андерлехт Андерлехт 0 Завершен 19:30 - Сегодня Севилья Севилья 0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Реал - "Барселона" 20.03.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 20.03.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Реал в предыдущем футбольном матче 12.01.2022 закончилось со счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - "Барселона" можно посмотреть 20.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Мальорка - 14.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Галатасарай - 17.03.2022, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Реал - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен