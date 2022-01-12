Реал - Барселона онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал - "Барселона" 20.03.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 20.03.2022

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Реал в предыдущем футбольном матче 12.01.2022 закончилось со счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший матч команды Реал был сыгран против Мальорка - 14.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Хави



Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Галатасарай - 17.03.2022, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

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