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Шахтер - Астана онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 18 февраля 2022, 16:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
1 - 0
Обновить
30'
Астана
Астана
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
40%
Ничья
33%
Астана
27%
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
15.02.2022 - 16:00 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 16:00 Шахтер 2 - 1 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
31.01.2022 - 16:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Црвена Звезда В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
28.01.2022 - 16:00 Шахтер 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
24.01.2022 - 15:30 Шахтер 4 - 1 Завершен Вольфсбергер В
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Последние матчи - Астана
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
14.02.2022 - 18:30 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Астана В
Лига конференций 2021/2022
29.07.2021 - 21:30 Арис 2 - 1 Завершен Астана П
Лига конференций 2021/2022
22.07.2021 - 16:00 Астана 2 - 0 Завершен Арис В
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 17:00 Астана 0 - 1 Завершен Будучность Подгорица П
Лига Чемпионов 2019/2020
18.08.2020 - 21:00 Динамо-Брест 6 - 3 Завершен Астана П
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
40%
Ничья
33%
Астана
27%
Трансляция
26'
Офсайд
Еуженіо скинув на Аймбетова, і той на швидкості рухався до воріт Шахтаря. Проте лайнсмен підіймає прапорець і фіксує офсайд!
22'
Шахтар продовжує домінувати. Мудрик небезпечно підходив до штрафного майданчика суперника, але захист Астани дуже вчасно реагує.
18'
Опасный момент
Голкіпер Астани досить невдало грає на виході, а Степаненко підхоплює м'яч і стріляє в дальню дев'ятку. Буквально кілька сантиметрів не вистачило Тарасові!
14'
Офсайд
Мораес отримав пас від Мудрика на межі воротарського майданчика та якісно перекинув воротаря. Проте арбітр фіксує офсайд.
10'
Майкон перепасовується з Мудриком в центрі поля. Поки що просуватися вперед виходить досить важко.
7'
Опасный момент
Астана отримала право на штрафний удар з 20 метрів. Томасов закручував у ближню дев'ятку, але Трубін в прекрсному сейві рятує свій клуб!
3'
Гоооол!!!
Що ж роблять Трубін і Мудрик! Воротар віддає пас через все поле на Михайла, а той, користуючись справжнім шоком захисників, перекидає голкіпера черпачком! Дуже гарний м'яч!
1'
Свисток
Стартовий свисток! Поєдинок розпочався!
Инфо
Стали відомі склади команд. Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Степаненко, Майкон, Мораес, Тете, Мудрик, Матвієнко, Судаков, Вінісіус. Астана: Мілошевич, Браян, Безкоровайний, Поляков, Оганесян, Куат, Дарабаєв, Манзорро, Томасов, Аймбетов, Еуженіо.
Доброго дня, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію товариського матчу Шахтар - Астана.
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Анонс матча Шахтер - Астана 18.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Астана (Астана) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 18.02.2022
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Астана можно посмотреть 18.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Астана, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против ФК Мариуполь - 15.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Команда гостей

Название: Астана (Астана)
Год основания Астана (Астана): 2009
Страна: Казахстан
Тренер: Станимир Стойлов

Прошедший матч команды Астана был сыгран против ФК Мариуполь - 14.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Астана.

Следите за результатами матча Шахтер - Астана онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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