Шахтер - Астана онлайн трансляция матча

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Астана (Астана) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 18.02.2022
Время начала матча: 16:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против ФК Мариуполь - 15.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды ФК Мариуполь.
Название: Астана (Астана)
Год основания Астана (Астана): 2009
Страна: Казахстан
Тренер: Станимир Стойлов
Прошедший матч команды Астана был сыгран против ФК Мариуполь - 14.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Астана.
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