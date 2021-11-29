Металлист - Оболонь онлайн трансляция матча

Поединок между командой Металлист (Харьков) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 16:30
История противостояний между клубами Металлист (Харьков) и командой Оболонь (Киев):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Металлист, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Оболонь и Металлист в предыдущем футбольном матче 29.11.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина
Прошедший матч команды Металлист был сыгран против Нефтчи - 19.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.
Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Предыдущий поединок команды Оболонь был сыгран против Металлист 1925 - 18.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Оболонь.
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