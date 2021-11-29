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Металлист - Оболонь онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 19 февраля 2022, 16:30
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
0 - 0
Обновить
35'
Оболонь
Киев
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
46%
Ничья
23%
Оболонь
31%
Личные встречи
Металлист
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Оболонь
Первая лига 2021/2022
29.11.2021 - 17:30 Оболонь 1 - 2 Завершен Металлист
Первая лига 2021/2022
22.08.2021 - 18:45 Металлист 3 - 0 Завершен Оболонь
Последние матчи - Металлист
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 10:00 Металлист 3 - 0 Завершен Нефтчи В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 15:00 Металлист 3 - 0 Завершен Ступчаница В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 10:00 Металлист 3 - 1 Завершен Шукура В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
11.02.2022 - 19:00 Полесье 2 - 0 Завершен Металлист П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
11.02.2022 - 14:00 Металлист 1 - 0 Завершен Акжайык В
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Последние матчи - Оболонь
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
18.02.2022 - 10:30 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Оболонь В
Первая лига 2021/2022
29.11.2021 - 17:30 Оболонь 1 - 2 Завершен Металлист П
Первая лига 2021/2022
21.11.2021 - 14:15 Прикарпатье 0 - 2 Завершен Оболонь В
Первая лига 2021/2022
15.11.2021 - 18:30 Оболонь 0 - 1 Завершен ФК Ужгород П
Первая лига 2021/2022
08.11.2021 - 18:30 Альянс 3 - 2 Завершен Оболонь П
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
46%
Ничья
23%
Оболонь
31%
Трансляция
31'
Горбунов в подкате на левом фланге обороны блокировал прострел Олейника.
29'
И еще одно повреждение у Оболони.
28'
Замена
Олейник вышел вместо Суханова.
26'
Замена
Суханова будут менять из-за повреждения.
25'
Горбунов на левом фланге показал рулетку Зидана мимо двух соперников, но мяч у него все равно забрали.
24'
Риаскос на скорости зашел на правый фланг штрафной, но прострелил в сторону Демченко уже на ногу сопернику.
22'
Харрис с левого фланга штрафной простреливал на Риаскоса, но Осман вынес мяч в аут.
21'
Осман уже из офсайда на левом фланге атаки исполнял прострел в центр штрафной.
19'
Риаскос сумел отобрать мяч у Бородая на правом фланге атаки, но внутрь штрафной его уже не пропустили.
17'
Офсайд
В офсайд на Мединского на левый фланг сыграли партнеры в ходе розыгрыша у чужой штрафной.
16'
Сарапий потерял мяч на правом фланге на чужой половине, но тут же не выпустил Османа в контратаку.
14'
Фол в атаке от Щебетуна на левом фланге против Мизюка.
12'
Катает мяч Металлист по своей половине под прессингом.
10'
Мате перехватил заброс Танчика по правому флангу в направлении Риаскоса.
9'
Оболонь сейчас больше владеет мячом по естественным причинам.
8'
Прострел с правого фланга от Мединского Рыбак забрал во вратарской.
7'
Интересно, предусмотрели ли команды опцию замены на случай удаления?
6'
Красная карточка
УДАЛЕНИЕ! Прямую красную получил Танковский за удар по мячу после собственного фола, а также длинный язык.
4'
Демченко замыкал подачу с левого фланга ударом головой из района дальней штанги, но пробил выше и в сторону от ворот.
3'
Танчик подавал с левого фланга, но с дальней штанги мяч снял защитник.
2'
Прострел от лицевой на левом фланге в исполнении Картушова защитник перевел на угловой.
Инфо
Оболонь: Литвиненко — Дмитренко, Бородай, Мате — Суханов, Матяж, Покотылюк, Осман — Слободян — Мединский, Щебетун.
1'
Состав Оболони мы так и не дождались, поэтому будем разбираться по ходу.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Металлист и Оболонь уже встречались на сборах. Вот совсем недавно. Вчера. Киевляне победили со счетом 1:0. Гол забил Константин Черний на 77-й минуте.
Инфо
Металлист лидирует в Первой лиге с 53 очками за 20 игр. Оболонь идет четвертой с 33 баллами за 19 матчей.
Металлист: Рыбак — Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов — Сарапий, Демченко, Танковский — Харрис, Риаскос, Картушов.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча. На поле стадиона "Kaya Belek Hotel 5*" (Белек, Турция) сыграют харьковский Металлист и киевская Оболонь.
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Анонс матча Металлист - Оболонь 19.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Металлист (Харьков) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Металлист (Харьков) и командой Оболонь (Киев):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Металлист, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Оболонь и Металлист в предыдущем футбольном матче 29.11.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Оболонь можно посмотреть 19.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Металлист - Оболонь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Прошедший матч команды Металлист был сыгран против Нефтчи - 19.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Предыдущий поединок команды Оболонь был сыгран против Металлист 1925 - 18.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Оболонь.

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