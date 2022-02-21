Динамо - РФШ онлайн трансляция матча

Матч между командой Динамо (Киев) и командой РФШ (Рига) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 21.02.2022
Время начала матча: 10:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против "Пахтакор" - 19.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: РФШ (Рига)
Год основания РФШ (Рига): 2005
Страна: Латвия
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