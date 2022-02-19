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Металлист - Истиклол онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 22 февраля 2022, 15:00
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
0 - 1
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60'
Истиклол
Душанбе
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
39%
Ничья
33%
Истиклол
28%
Последние матчи - Металлист
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:30 Металлист 1 - 0 Завершен Оболонь В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 10:00 Металлист 3 - 0 Завершен Нефтчи В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 15:00 Металлист 3 - 0 Завершен Ступчаница В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 10:00 Металлист 3 - 1 Завершен Шукура В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
11.02.2022 - 19:00 Полесье 2 - 0 Завершен Металлист П
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
39%
Ничья
33%
Истиклол
28%
Трансляция
49'
Теперь уже Хуан Касарес практически с линии вратарской замыкал подачу справа, но также в створ не попал.
48'
Две подачи с левого фланга от Касареса, второй из них завершился ударом головой Пидлепенца, но мяч пошёл над перекладиной.
46'
Замена
Состав Металлиста на второй тайм: Каневцев, Романюк, Ралюченко, Порох, Дегтярь, Чидомере, Касарес, Танковский, Танчик, Пидлепенец, Паулиньо
46'
Свисток
Второй тайм стартовал.
45+2'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв, 0:1, Металлист пока что проигрывает Истиклолу.
45+1'
Очередной штрафной для Металлиста – Картушов мягко вешает с фланга, но Истиклол отбивается.
42'
Опасный момент
А вот хороший! Штрафной для Харькова – Балули метров с 30-ти приложился, но кипер Истиклола не без труда, но переводит на угловой!
37'
Гоооол!!!
Гооол! Истиклол! Как-то привезли момент харьковчане, не доборовшись на фланге, в итоге, Боху выскочил на свидание с Бубенцовым, и пусть и с острого угла, но проткнул мяч в ворота мимо вратаря! 1:0 для таджикской команды!
35'
Желтая карточка
А вот Металл убежал в контру, которую Заирову пришлось срывать фолом – первая желтая в матче.
34'
Уголовой
Угловой для таджиков – навес хороший, но без удара.
31'
Уголовой
Угловой для Металлиста – навес от Балули ничем интересным не закончился.
29'
Снова штрафной – для Истиклола – удар метров с 28-ми в никуда.
27'
Ого, после навеса с фланга Рахимов перевисел Картушова и пробил головой – хорошо, что Бубнецов на месте.
25'
И снова фол. На Балули на половине поля харьковчан
24'
Истиклол не стесняется, игроки пытаются идти в обводку, куролесить, если можно так сказать
21'
В целом, пока что довольна вязкая игра. Штрафные пока что – наше все
18'
Теперь штрафной для харьковчан – метров 20- до ворот. Но Балули бесхитростно дал в стенку.
15'
Опасный момент
Охохо! Метров с 35-ти со штрафного игрок Истиклола зарядил в перекладину! Бубенцов явно не ожидал прямого удара, повезло харьковчанам!
12'
А вот хороший момент для харьковчан – после навеса с фланга со штрафного и рикошета мяч отскочил в зону, но вот никто из игроков Металлиста этого не ожидал – а можно было замыкать отскок.
9'
Штрафной для Истиклола с фланга – пошел навес, но не перебили первого же защитника харьковчан
5'
Балули на скорости прошелся, накрутил нескольких соперников, скинул под удар Танковскому, но тот пробил не очень сильно.
3'
Инфо
Погода в Турции шикарная – 17-18 градусов тепла.
2'
И сразу пауза в игре – кто-то из игроков Металлиста на газоне. Танковский, кажется, получил повреждение
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Стартовый состав Металлиста: Бубенцов, Танчик, Ралюченко, Порох, Картушов, Танковский, Банада, Балули (к), Рохас, Мурза, Подлепенец.
Инфо
Поединок начнется в 15:00.
В соперниках у харьковчан - многократный и действующий чемпион Таджикистана — Истиклол из Душанбе.
Добрый день всем любителям украинского футбола. Наши клубы завершают свои зимние сборы, и сегодня Металлист проведет свой предпоследний турецкий спарринг.
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Анонс матча Металлист - Истиклол 22.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Металлист (Харьков) и командой Истиклол (Душанбе) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 22.02.2022
Время начала матча: 15:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Металлист был сыгран против Оболонь - 19.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Истиклол (Душанбе)
Год основания Истиклол (Душанбе): 2007
Страна: Таджикистан

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