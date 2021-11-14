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Португалия - Турция онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 24 марта 2022, 21:45 - Эштадиу до Драгау
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Португалия
1 - 0
Обновить
27'
Турция
Ход матча
15' Отавио
Кто победит?
60 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
37%
Ничья
32%
Турция
32%
П1: 1.64 Х: 3.61 П2: 6.12
П1: 1.62 Х: 3.20 П2: 6.00
П1: 1.64 Х: 3.61 П2: 6.12
П1: 1.64 Х: 3.61 П2: 6.12
П1: 1.66 Х: 3.35 П2: 6.50
Последние матчи - Португалия
Чемпионат мира 2022
14.11.2021 - 21:45 Португалия 1 - 2 Завершен Сербия П
Чемпионат мира 2022
11.11.2021 - 21:45 Ирландия 0 - 0 Завершен Португалия Н
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Португалия 5 - 0 Завершен Люксембург В
Международные товарищеские матчи 2021
09.10.2021 - 22:15 Португалия 3 - 0 Завершен Катар В
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 19:00 Азербайджан 0 - 3 Завершен Португалия В
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Последние матчи - Турция
Чемпионат мира 2022
16.11.2021 - 21:45 Черногория 1 - 2 Завершен Турция В
Чемпионат мира 2022
13.11.2021 - 19:00 Турция 6 - 0 Завершен Гибралтар В
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Латвия 1 - 2 Завершен Турция В
Чемпионат мира 2022
08.10.2021 - 21:45 Турция 1 - 1 Завершен Норвегия Н
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Нидерланды 6 - 1 Завершен Турция П
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Новости команд
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Главные события
ГООЛ! Отавио
15'
Кто победит?
60 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
37%
Ничья
32%
Турция
32%
П1: 1.64 Х: 3.61 П2: 6.12
П1: 1.62 Х: 3.20 П2: 6.00
П1: 1.64 Х: 3.61 П2: 6.12
П1: 1.64 Х: 3.61 П2: 6.12
П1: 1.66 Х: 3.35 П2: 6.50
Составы команд
99
Коста, Диого
13
Рафаэл Геррейру
6
Жозе Фонте
15
Данилу
20
Диогу Далот
20
Силва, Бернардо
28
Жоау Моутинью
18
Бруно Фернандес
25
Отавио
20
Диого Жота
7
Криштиану Роналду
23
Угурджан Чакыр
15
Озан Кабак
28
Демираль, Мерих
4
Чаглар Сёюнджю
22
Kutlu, Berkan
2
Celik Zeki
19
Кекчю, Оркун
20
Хакан Чалханоглу
21
Akturkoglu, Muhammed Kerem
17
Дженгиз Ундер
17
Бурак Йылмаз
Стартовый состав
  • 25
    Отавио
    Защитник
    15
  • 20
    Диого Жота
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 28
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 6
    Жозе Фонте
    Защитник
  • 15
    Данилу
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 99
    Коста, Диого
    Вратарь
  • 17
    Дженгиз Ундер
    Полузащитник
  • 17
    Бурак Йылмаз
    Нападающий
  • 2
    Celik Zeki
  • 19
    Кекчю, Оркун
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 21
    Akturkoglu, Muhammed Kerem
    Полузащитник
  • 15
    Озан Кабак
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 22
    Kutlu, Berkan
    Полузащитник
  • 23
    Угурджан Чакыр
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Фернанду Сантуш
  • Кунц, Штефан
Статистика матча
2
Штрафные
3
1
Фолы
2
2
Офсайды
3
Удары мимо
1
59%
Владение мячом
41%
2
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
Трансляция
25'
Опасный момент
А теперь і Далот утратив м'яча перед власним штрафним, після чого постріл від Їлмаза пішов убік від правої стійки.
23'
Роналду п'ятою грав із правого флангу штрафного у відтяжку, проте влучив у руку захисникові. Пенальті не дали.
22'
Опасный момент
Актюркоглу з лицьової на правому фланзі накинув на дальню для Кутлу, проте той головою пробив поруч із стійкою!
21'
Опасный момент
Данілу помилився з передачу перед власним штрафним, проте Ундер другим дотиком пробив із дальньої відстані в руки голкіпера.
20'
Жота піймав прокиданням поміж ніг на лівому фланзі атаки Демірала, проте Сеюнджю його одразу накрив.
19'
Актюркоглу вискакував до центру штрафного під простріл з правого флангу, проте Кошта перехопив на виході.
18'
Розігнали на правий фланг Ундера передачею на хід, проте м'яч він так і не наздогнав.
17'
Офсайд
Довга передача зі своєї половини від Перейри знайшла Роналду в офсайді.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Роналду з правого флангу штрафного зіграв у відтяжку на Жоту, той скинув на Бернарду, Сілва пробив у ліву стійку, а Отавіо з гострого кута замкнув відскок!
12'
Опасный момент
Потужний постріл Роналду з центральної зони перед штрафним пішов до рук голкіпера.
11'
Опасный момент
Жота запустив м'яча над поперечиною, замкнувши у воротарському подачу від Бруну зі штрафного на правому фланзі до воротарського!
9'
Опасный момент
Роналду отримав пас на правий фланг штрафного від Далота, проте вирішив бити в дотик, тому не влучив під стійку.
7'
Непорозуміння від Жоти та Далота під час скидання форварда грудьми на правому фланзі штрафного.
6'
Грали в пас на лівий фланг атаки на Геррейру, проте Челік випередив його на м'ячі.
5'
Чалханоглу отримав по ногам від Сілви на лівому фланзі атаки.
4'
Офсайд
Закидання на лівий фланг атаки на Роналду прийшлося в офсайд.
2'
Кріштіану та Челік зіштовхнулися головами під час подачі з правого флангу.
1'
Перше закидання вбік Бурака в атаку в центральну зону було перехоплено.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Під час минулої зустрічі у товариському поєдинку зразка 2012 року Туреччина обіграла суперників на Да Луж у Лісабоні із рахунком 3:1.
Запасні: Болат, Баїндир, Азіз, Мюлдюр, Токез, Дурсун, Язиджи, Антальяли, Унал, Еркін, Емюр.
Туреччина: Чакир — Кабак, Сеюнджю, Демірал — Челік, Кекчю, Кутлу, Чалханоглу — Ундер, Актюркоглу — Їлмаз.
Запасні: Патрісіу, Са, Мендеш, Джало, Вітінья, А. Сілва, Карвалью, Леау, Гедеш, Нунес, Седрік, Феліш.
Португалія: Кошта — Далот, Данілу, Фонте, Геррейру — Фернандеш, Моутіньо, Б. Сілва — Отавіо, Жота, Роналду.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Даніель Зіберт (Берлін, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку півфіналу плей-офф кваліфікації чемпіонату світу. На полі стадіону Драгау (Порту, Португалія) зіграють Португалія и Туреччина.
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Анонс матча Португалия - Турция 24.03.2022, Чемпионат мира

Противостояние между командой Португалия и командой Турция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Эштадиу до Драгау.

Дата проведения матча: 24.03.2022
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Фернанду Сантуш и Кунц, Штефан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Португалия - Турция можно посмотреть 24.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Португалия - Турция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Сербия - 14.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Сербия.

Команда гостей

Название: Турция
Страна: Турция
Тренер: Шенол Гюнеш

Прошедший матч команды Турция был сыгран против Черногория - 16.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Турция.

Следите за результатами матча Португалия - Турция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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