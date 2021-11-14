Португалия - Турция онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Португалия и командой Турция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Эштадиу до Драгау.
Дата проведения матча: 24.03.2022
Время начала матча: 21:45
Для одержания победы тренеры команд Фернанду Сантуш и Кунц, Штефан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Сербия - 14.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Сербия.
Название: Турция
Страна: Турция
Тренер: Шенол Гюнеш
Прошедший матч команды Турция был сыгран против Черногория - 16.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Турция.
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