Португалия - Турция онлайн трансляция матча

Анонс матча Португалия - Турция 24.03.2022, Чемпионат мира

Противостояние между командой Португалия и командой Турция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Эштадиу до Драгау.

Дата проведения матча: 24.03.2022

Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Фернанду Сантуш и Кунц, Штефан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия

Страна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Сербия - 14.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Сербия.

Команда гостей

Название: Турция

Страна: Турция

Тренер: Шенол Гюнеш



Прошедший матч команды Турция был сыгран против Черногория - 16.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Турция.

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