  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Металлист - Дордой Смотреть онлайн
В тренде

Металлист - Дордой онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 23 февраля 2022, 15:00
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
1 - 0
Обновить
64'
Дордой
Бишкек
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
29%
Ничья
36%
Дордой
36%
Последние матчи - Металлист
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
22.02.2022 - 15:00 Металлист 2 - 1 Завершен Истиклол В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:30 Металлист 1 - 0 Завершен Оболонь В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 10:00 Металлист 3 - 0 Завершен Нефтчи В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 15:00 Металлист 3 - 0 Завершен Ступчаница В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 10:00 Металлист 3 - 1 Завершен Шукура В
Показать больше
Последние матчи - Дордой
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 15:30 Черноморец 3 - 1 Завершен Дордой П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.02.2020 - 15:00 Дордой 0 - 3 Завершен Насаф П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
02.02.2020 - 16:00 Чертаново 2 - 0 Завершен Дордой П
Показать больше
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
29%
Ничья
36%
Дордой
36%
Трансляция
64'
Балулі втратив м'яч у районі центрального кола, пішла атака у відповідь з ударом метрів з 23-х для статистики.
62'
Замена
Танковський виходить на поле замість Демченка. Четверта заміна від Олександра Кучера сьогодні.
60'
Дордой огризнувся. Подача в район 11-метрової позначки та удар головою - Рибак з другої спроби забирає м'яч до своїх рук.
56'
Романюк забігає правим краєм, отримає передачу і виконує пас до лінії воротарського, Танчик в дотик переправляв, проте у площину не влучив. Ех, добра нагода була.
53'
Простріл зліва у штрафний Дордоя, голкіпер м'яч не зафіксував, але захисники підстрахували.
49'
Металіст, як і у першому таймі, продовжує володіти м'ячем, але ніяк не вдається дістатись чужого штрафного або хоча б вийти на ударну відстань.
46'
Замена
Заміни у харків'ян у перерві. Балулі, Танчик та Пауліньо вийшли замість Касареса, Картушова та Давіда.
46'
Свисток
Лише 12 хвилин тривала перерва. Другий тайм вже розпочався.
45'
Свисток
Навіть не дограли команди перший тайм: Романюк отримав за 20 секунд до завершення половини пошкодження, і для рефері це стало приводом відправити команди на перерву. Відпочинемо.
42'
Контратака Металіста, Давід дотягнув м'яч до лінії штрафного, розвернувся спиною до чужих воріт та на бездарному газоні віддав бездарну передачу на партнера, який знаходився у п'яти метрах від нього.
38'
Уголовой
Дордой заробив кутовий, від подачі з від лівого прапорця відбилися, але підбирання залишилося за киргизами. Повторний навіс пройшов над головами усіх.
37'
Штрафний для Дордоя з левого напівфлангу. Пішла подача до штрафного, а там у сумбурі біля своїх воріт харків'янам все ж вдалося відбитися. Неприємний момент.
33'
Ех, класна передача на Харріса була по правому флангу, але легіонера Металіста випередив ворота, який вийшов за межі штрафного та вибив м'яч у аут.
30'
Трохи застрягла гра в середині поля. Воротарі зараз без роботи, а голкіпер Дордоя в останні хвилин десять взагалі міг відійти до роздягальні та зробити собі кави.
27'
Ууух! Харріс здорово загострим по правому флангу і віддав під удар Касаресу, а той у дотик метрів з п'ятнадцяти запустив м'яч трохи вище поперечини!
26'
Довго Металіст тримав м'яч, але нічого цікавого біля чужих воріт не створив. А от Дордой навіть завершив свою рідку у ці хвилини атаку ударом з напівкола штрафного: повз ворота.
22'
Харріс промчав правим краєм та виконав чудову подачу за лицьову лінію над воротами.
21'
Давно ми вже не бачили загострення від Металіста. Все через гру суперника в захисті та поле на рівні чемпіонату району.
18'
Картушов виконав подачу з цього штрафного, проте киргизи відбилися.
17'
Желтая карточка
Ще одна жовта для гравця Дордоя, а для Металіста стандарт в районі правого кута штрафного.
16'
Ще один момент від киргизів, але все знову завершилося невлучним ударом. До того ж, лайнсмен, схоже, побачив офсайд у когось із гравців Дордоя.
14'
Атака від Дордоя. Рибак на виході блокував постріл з правої частини штрафного, пішла подача на дальню стійку харківських воріт, але удар головою пішов повз рамку.
11'
Желтая карточка
Металіст продовжує володіти ініціативою. Тільки що за фол на Демченкові жовту отримав один із гравців Дордоя. Не будемо акцентувати уваги, хто саме. Навряд чи ця інформація вам знадобиться у майбутньому.
7'
Гоооол!!!
Сарапій! Шикарний гол від хавбека харків'ян! Після подачі з правого флангу від Харріса киргизці відбилися, а Сарапій з підбору метрів з 25-ти завдав потужного удару під праву стійку! 1:0!
6'
Харріс із района правого кута штрафного намагався пробити на техніку, але навіть не підняв м'яч. Поле важчелезне.
3'
Важке поле та місцями калюжі стоять на газоні. Очевидці кажуть, що Анталію заливає дощами.
1'
Свисток
Матч розпочався! Дордой розіграв із центру поля.
Инфо
Металіст (старт): Рибак – Горбунов, Федорів, Мизюк, Романюк – Демченко, Касарес, Сарапій – Картушов, Давід, Харріс.
Усім привіт і ласкаво просимо на текстову трансляцію чергового спарингу Металіста в Туреччині. Сьогодні харків'яни зіграють киргизьким Дордоєм. Початок поєдинку о 15.00.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 02:30 - Сегодня Мильонариос Мильонариос 1 Флуминенсе РЖ Флуминенсе РЖ 2 Завершен 02:30 - Сегодня Пласа Колония Пласа Колония 2 Стронгест Стронгест 0 Завершен 00:15 - Сегодня Эвертон Винья-дель-Мар Эвертон Винья-дель-Мар 3 Монагас Монагас 0 Завершен 22:00 - Вчера Болтон Болтон 3 Линкольн Сити Линкольн Сити 1 Завершен 22:00 - Вчера Рэдинг Рэдинг 2 Бирмингем Сити Бирмингем Сити 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Металлист - Дордой 23.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой Дордой (Бишкек) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 23.02.2022
Время начала матча: 15:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Дордой можно посмотреть 23.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Металлист - Дордой, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Истиклол - 22.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Дордой (Бишкек)
Страна: Кыргызстан

Прошедший поединок команды Дордой был сыгран против Черноморец - 17.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Черноморец.

Следите за результатами матча Металлист - Дордой онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен