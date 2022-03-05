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Аталанта - Байер онлайн трансляция матча

Лига Европы - 10 марта 2022, 22:00 - Gewiss Stadium
Главный судья: Срдян Йованович
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
2 - 1
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37'
Байер
Леверкузен
Ход матча
11' Чарлес Арангис 23' Руслан Малиновский 25' Луис Муриэль
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
47%
Ничья
24%
Байер
29%
П1: 2.58 Х: 2.99 П2: 3.09
П1: 2.38 Х: 2.60 П2: 3.10
П1: 2.58 Х: 2.99 П2: 3.09
П1: 2.58 Х: 2.99 П2: 3.09
П1: 2.70 Х: 2.70 П2: 3.20
Интересные факты
  • Байер Леверкузен забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 43% матчей, Байер Леверкузен выигрывает в 47% матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Байер Леверкузен выигрывает в 47%.
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Байер Леверкузен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Байер Леверкузен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.
  • Байер Леверкузен's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Аталанта забивает 2.11 гола, играя дома, а Байер Леверкузен забивает 1.82 гола, играя на выезде (в среднем).
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
05.03.2022 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2021/2022
28.02.2022 - 21:50 Аталанта 4 - 0 Завершен Сампдория В
Лига Европы 2021/2022
24.02.2022 - 19:45 Олимпиакос 0 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
20.02.2022 - 13:30 Фиорентина 1 - 0 Завершен Аталанта П
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 22:00 Аталанта 2 - 1 Завершен Олимпиакос В
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Последние матчи - Байер
Чемпионат Германии 2021/2022
05.03.2022 - 16:30 Бавария 1 - 1 Завершен Байер Н
Чемпионат Германии 2021/2022
26.02.2022 - 16:30 Байер 3 - 0 Завершен Арминия В
Чемпионат Германии 2021/2022
18.02.2022 - 21:30 Майнц 3 - 2 Завершен Байер П
Чемпионат Германии 2021/2022
12.02.2022 - 19:30 Байер 4 - 2 Завершен Штутгарт В
Чемпионат Германии 2021/2022
06.02.2022 - 16:30 Боруссия 2 - 5 Завершен Байер В
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Главные события
ГООЛ! Луис Муриэль
25'
ГООЛ! Руслан Малиновский
23'
11'
Чарлес Арангис ГООЛ!
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
47%
Ничья
24%
Байер
29%
П1: 2.58 Х: 2.99 П2: 3.09
П1: 2.38 Х: 2.60 П2: 3.10
П1: 2.58 Х: 2.99 П2: 3.09
П1: 2.58 Х: 2.99 П2: 3.09
П1: 2.70 Х: 2.70 П2: 3.20
Составы команд
12
Муссо, Хуан
19
Джимшити, Берат
28
Демираль, Мерих
2
Толои, Рафаэль
77
Заппакоста, Дэвид
11
Фреулер, Ремо
15
Мартен де Роон
33
Ханс Хатебур
20
Копмейнерс, Теун
9
Луис Муриэль
18
Руслан Малиновский
1
Храдеки, Лукас
30
Frimpong, Jeremie
15
Джонатан Кристальдо
12
Эдмонд Тапсоба
5
Митчел Баккер
20
Чарлес Арангис
25
Паласиос, Эсекиэль
20
Мусса Диаби
27
Wirtz, Florian
31
Adli, Amine
13
Николас Аларио, Лукас
Стартовый состав
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
    25
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
    23
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 13
    Николас Аларио, Лукас
    Нападающий
  • 20
    Мусса Диаби
    Нападающий
  • 27
    Wirtz, Florian
    Полузащитник
  • 31
    Adli, Amine
    Полузащитник
  • 20
    Чарлес Арангис
    Полузащитник
    11
  • 25
    Паласиос, Эсекиэль
    Полузащитник
  • 30
    Frimpong, Jeremie
    Защитник
  • 15
    Джонатан Кристальдо
    Нападающий
  • 12
    Эдмонд Тапсоба
  • 5
    Митчел Баккер
  • 1
    Храдеки, Лукас
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Сеоане, Жерардо
Статистика матча
4
Удары в створ
2
5
Штрафные
3
1
Угловые
1
Сейвы
2
2
Фолы
5
1
Офсайды
1
Удары мимо
2
Трансляция
31'
Теперь уже Аталанта диктует свои условия оппоненту. Два забитых мяча подряд добавили команде Гасперини уверенности и раскованности.
28'
Плотно выстрелил с дальней дистанции Тапсоба. Повезло Муссо, что мяч в последний момент скользнул мимо штанги.
25'
Гоооол!!!
Связка Малиновский-Муриэль переворачивает игру с ног на голову буквально за две минуты! Руслан вывел Луиса один на один с голкипером, а тот не подвёл на завершающей стадии! Браво!
23'
Гоооол!!!
Аталанта сравнивает счёт! Какое взаимодействие продемонстрировали игроки атаки! Малиновский и Муриэль разорвали оборону соперника в клочья, после чего украинский полузащитник с левой послал мяч в дальний угол. Без шансов для Градецки!
16'
Стартовую пятиминутку оставили за собой бергамаски, после чего Байер постепенно захватил игровую инициативу. Несмотря на быстрый гол, гости продолжают атаковать.
11'
Гоооол!!!
Спустя несколько минут Арангис всё-таки забивает! Чарлес бильярдным ударом с линии штрафной завершил красивую комбинацию своей команды. Резвое начало от леверкузенцев!
9'
Опасный момент
Арангис был очень близок к тому, чтобы открыть счёт! Идеальный удар со штрафного удался чилийцу, Аталанту от пропущенного мяча спасла штанга.
8'
Диаби мягко забрасывал мяч на Вирца, который находился в центре штрафной площади. Демирал прочитал эпизод и перехватил передачу.
3'
Неточный навес со стандарта выполнил Копмейнерс.
2'
Дзаппакоста вошёл в штрафную площадь соперника, но потерял контроль над мячом. Перспективная атака захлебнулась.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо – Дьимсити, Демирал, Толой (к) – Дзаппакоста, Фройлер, де Рон, Хатебур, Копмейнерс – Муриэль, Малиновский.
Инфо
Стартовый состав Байера: Градецки (к) – Баккер, Тапсоба, Та, Фримпонг – Паласиос, Арангис, Вирц – Адли, Аларио, Диаби.
Приветствуем любителей европейского футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы между Аталантой и Байером.
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Анонс матча "Аталанта" - Байер 10.03.2022, Лига Европы

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Байер (Леверкузен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 10.03.2022
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Сеоане, Жерардо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Байер можно посмотреть 10.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Байер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Рома - 05.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Рома.

Команда гостей

Название: Байер (Леверкузен)
Год основания Байер (Леверкузен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Херардо Сеоане

Прошедший матч команды Байер был сыгран против "Бавария" - 05.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Байер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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