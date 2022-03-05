Аталанта - Байер онлайн трансляция матча

Байер Леверкузен забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Аталанта выигрывает первый тайм в 43% матчей, Байер Леверкузен выигрывает в 47% матчей.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Байер Леверкузен выигрывает в 47%.

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Байер Леверкузен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Байер Леверкузен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.

Байер Леверкузен's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.