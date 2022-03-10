  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Байер - Аталанта Смотреть онлайн
В тренде

Байер - Аталанта онлайн трансляция матча

Лига Европы - 17 марта 2022, 19:45 - Бай-Арена
Главный судья: Летексье, Франсуа
Рейтинг матча:
Байер
Леверкузен
0 - 0
Обновить
12'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Байер
36%
Ничья
33%
Аталанта
31%
П1: 2.80 Х: 2.83 П2: 2.97
П1: 2.75 Х: 2.60 П2: 2.75
П1: 2.80 Х: 2.83 П2: 2.97
П1: 2.80 Х: 2.83 П2: 2.97
П1: 2.85 Х: 2.80 П2: 2.90
Интересные факты
  • Байер Леверкузен выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Байер Леверкузен не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Результат первой игры Аталанта - Байер Леверкузен 3-2.
  • Байер Леверкузен забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Байер Леверкузен выигрывает первый тайм в 46% матчей, Аталанта выигрывает в 45% матчей.
  • Байер Леверкузен выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Аталанта выигрывает в 45%.
  • Когда Байер Леверкузен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Байер Леверкузен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Байер Леверкузен's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Байер Леверкузен забивает 2.36 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 1 гол(а).
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Байер Леверкузен.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Байер Леверкузен's.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Личные встречи
Байер
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Аталанта
Лига Европы 2021/2022
10.03.2022 - 22:00 Аталанта 3 - 2 Завершен Байер
Последние матчи - Байер
Чемпионат Германии 2021/2022
13.03.2022 - 16:30 Байер 0 - 1 Завершен Кёльн П
Лига Европы 2021/2022
10.03.2022 - 22:00 Аталанта 3 - 2 Завершен Байер П
Чемпионат Германии 2021/2022
05.03.2022 - 16:30 Бавария 1 - 1 Завершен Байер Н
Чемпионат Германии 2021/2022
26.02.2022 - 16:30 Байер 3 - 0 Завершен Арминия В
Чемпионат Германии 2021/2022
18.02.2022 - 21:30 Майнц 3 - 2 Завершен Байер П
Показать больше
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
13.03.2022 - 19:00 Аталанта 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Лига Европы 2021/2022
10.03.2022 - 22:00 Аталанта 3 - 2 Завершен Байер В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.03.2022 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2021/2022
28.02.2022 - 21:50 Аталанта 4 - 0 Завершен Сампдория В
Лига Европы 2021/2022
24.02.2022 - 19:45 Олимпиакос 0 - 3 Завершен Аталанта В
Показать больше
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Байер
36%
Ничья
33%
Аталанта
31%
П1: 2.80 Х: 2.83 П2: 2.97
П1: 2.75 Х: 2.60 П2: 2.75
П1: 2.80 Х: 2.83 П2: 2.97
П1: 2.80 Х: 2.83 П2: 2.97
П1: 2.85 Х: 2.80 П2: 2.90
Составы команд
1
Храдеки, Лукас
50
Hincapie, Piero
12
Эдмонд Тапсоба
15
Джонатан Кристальдо
24
Эванс Фосу-Менса, Тимоти
10
Керем Демирбай
20
Чарлес Арангис
25
Паласиос, Эсекиэль
5
Митчел Баккер
31
Adli, Amine
20
Мусса Диаби
12
Муссо, Хуан
2
Толои, Рафаэль
28
Демираль, Мерих
6
Хосе Луис Паломино
33
Ханс Хатебур
15
Мартен де Роон
11
Фреулер, Ремо
77
Заппакоста, Дэвид
7
Копмейнерс, Теун
18
Руслан Малиновский
9
Луис Муриэль
Стартовый состав
  • 5
    Митчел Баккер
  • 31
    Adli, Amine
    Полузащитник
  • 20
    Мусса Диаби
    Нападающий
  • 10
    Керем Демирбай
    Полузащитник
  • 20
    Чарлес Арангис
    Полузащитник
  • 25
    Паласиос, Эсекиэль
    Полузащитник
  • 50
    Hincapie, Piero
    Защитник
  • 12
    Эдмонд Тапсоба
  • 15
    Джонатан Кристальдо
    Нападающий
  • 24
    Эванс Фосу-Менса, Тимоти
    Защитник
  • 1
    Храдеки, Лукас
    Вратарь
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 7
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Сеоане, Жерардо
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
Удары мимо
1
2
Штрафные
1
Угловые
1
1
Фолы
2
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
Трансляция
9'
Замена
Толой повредил заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле выйдет Дьимсити. Серьёзная потеря для Аталанты.
8'
Опасный момент
Классный момент создаёт Байер! Баккер на скорости прошёл нескольких соперников и выкатил мяч под удар Диаби. Отличиться французу помешал Муссо.
5'
Опасно простреливал Муриэль, увидев набегающего Копмейнерса. Та удалось ликвидировать угрозу.
4'
Адли пытался обойти Демирала на скорости, но успеха не возымел. Турецкий защитник выполнил идеальный подкат.
2'
Демирал выиграл верховую борьбу в штрафной площади соперника, но нанести точный удар по воротам не сумел.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Байера: Градецки (к) – Инкапье, Та, Тапсоба – Баккер, Демирбай, Арангис, Фосу-Менса, Паласиос – Диаби, Адли.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо – Паломино, Демирал, Толой (к) – Дзаппакоста, Фройлер, де Рон, Хатебур, Копмейнерс – Муриэль, Малиновский.
Первый матч между этими командами, как и ожидалось, получился результативным. Аталанта победила на своем поле Байер со счётом 3:2.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы Байер – Аталанта.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 02:30 - Сегодня Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 2 Флуминенсе РЖ Флуминенсе РЖ 0 Завершен 00:15 - Сегодня Эстудиантес Эстудиантес 1 Эвертон Винья-дель-Мар Эвертон Винья-дель-Мар 0 Завершен 22:15 - Вчера Арсенал Арсенал 0 Ливерпуль Ливерпуль 2 Завершен 22:00 - Вчера Ювентус Ювентус 0 Вильярреал Вильярреал 3 Завершен 22:00 - Вчера Лилль Лилль 1 Челси Челси 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Байер - "Аталанта" 17.03.2022, Лига Европы

Матч между командой Байер (Леверкузен) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Бай-Арена.

Дата проведения матча: 17.03.2022
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Байер (Леверкузен) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Байер осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Байер в предыдущем футбольном матче 10.03.2022 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Сеоане, Жерардо и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Байер - "Аталанта" можно посмотреть 17.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Байер - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Байер (Леверкузен)
Год основания Байер (Леверкузен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Херардо Сеоане

Предыдущий поединок команды Байер был сыгран против Кёльн - 13.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды Кёльн.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Дженоа - 13.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Байер - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Европы и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен