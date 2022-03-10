Байер - Аталанта онлайн трансляция матча

Байер Леверкузен выиграл 3 домашних матчей подряд.

Байер Леверкузен не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Результат первой игры Аталанта - Байер Леверкузен 3-2.

Байер Леверкузен забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Байер Леверкузен выигрывает первый тайм в 46% матчей, Аталанта выигрывает в 45% матчей.

Байер Леверкузен выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Аталанта выигрывает в 45%.

Когда Байер Леверкузен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Байер Леверкузен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Байер Леверкузен's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.

Байер Леверкузен забивает 2.36 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2.04 гола, играя на выезде (в среднем).

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 1 гол(а).

Недавнее выступление команды Аталанта в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Байер Леверкузен.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Байер Леверкузен's.