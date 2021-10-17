Вест Хэм Юнайтед - Эвертон онлайн трансляция матча

Матч между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Лондон.
Дата проведения матча: 03.04.2022
Время начала матча: 16:00
История противостояний между клубами Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Вест Хэм Юнайтед, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 17.10.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Лэмпард, Фрэнк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Прошедший матч команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Тоттенхэм" - 20.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".
Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Кристал Пэлас - 20.03.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Кристал Пэлас.
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