Вест Хэм Юнайтед - Эвертон онлайн трансляция матча

За последние 27 встреч когда команда Вест Хэм Юнайтед играла дома, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 5 раз, 9 сыграла в ничью и 13 победы команды Эвертон. Разница голов 42-28 в пользу команды Эвертон.

Во время последних 55 встреч, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 11 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-51 в пользу команды Эвертон

Игры прошлого года: 0-1 (Вест Хэм Юнайтед дома) и 0-1 (Эвертон дома).

В Премьер-лига, Эвертон проиграла последние 4 выездных игр.

Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 24% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Эвертон забил 28% голов между минутами 76-90?

Вест Хэм Юнайтед выиграл 3 домашних матчей подряд.

Вест Хэм Юнайтед не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Эвертон проиграл 5 выездных матчей подряд.

Эвертон получил 3 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Вест Хэм Юнайтед не забивает в 0 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Эвертон не забивает в 5 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Эвертон в сезоне 1-3-9

Jarrod Bowen отдал больше всего передач в Вест Хэм Юнайтед с 8 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (4 передач)

Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 36% матчей, Эвертон выигрывает в 15% матчей.

Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Эвертон выигрывает в 15%.

Победителем прошлой встречи была команда Вест Хэм Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Вест Хэм Юнайтед победила в 1 гол(а).

Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Недавнее выступление команды Вест Хэм Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Из последних 5 встреч команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 2, команда Эвертон выиграла 2, 1 ничьи.

Вест Хэм Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.2 гола против команды Вест Хэм Юнайтед (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Вест Хэм Юнайтед и Эвертон - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вест Хэм Юнайтед и Эвертон - 0.8.

Обе команды проиграли их последние матчи.