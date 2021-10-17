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Вест Хэм Юнайтед - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 03 апреля 2022, 16:00 - Стадион Лондон
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
2 - 1
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66'
Эвертон
Ливерпуль
Ход матча
32' Крессуэлл, Аарон 34' Майкл Кин
53' Мейсон Холгейт
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
33%
Ничья
33%
Эвертон
35%
П1: 7.04 Х: 3.46 П2: 1.63
П1: 6.00 Х: 3.20 П2: 1.53
П1: 7.04 Х: 3.46 П2: 1.63
П1: 7.04 Х: 3.46 П2: 1.63
П1: 2.14 Х: 2.70 П2: 4.40
Интересные факты
  • За последние 27 встреч когда команда Вест Хэм Юнайтед играла дома, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 5 раз, 9 сыграла в ничью и 13 победы команды Эвертон. Разница голов 42-28 в пользу команды Эвертон.
  • Во время последних 55 встреч, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 11 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-51 в пользу команды Эвертон
  • Игры прошлого года: 0-1 (Вест Хэм Юнайтед дома) и 0-1 (Эвертон дома).
  • В Премьер-лига, Эвертон проиграла последние 4 выездных игр.
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Эвертон забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вест Хэм Юнайтед выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Вест Хэм Юнайтед не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Эвертон проиграл 5 выездных матчей подряд.
  • Эвертон получил 3 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Вест Хэм Юнайтед не забивает в 0 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Эвертон не забивает в 5 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Эвертон в сезоне 1-3-9
  • Jarrod Bowen отдал больше всего передач в Вест Хэм Юнайтед с 8 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (4 передач)
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 36% матчей, Эвертон выигрывает в 15% матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Эвертон выигрывает в 15%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вест Хэм Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Вест Хэм Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Вест Хэм Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Из последних 5 встреч команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 2, команда Эвертон выиграла 2, 1 ничьи.
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.2 гола против команды Вест Хэм Юнайтед (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вест Хэм Юнайтед и Эвертон - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вест Хэм Юнайтед и Эвертон - 0.8.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 1.69 гола, играя дома, а Эвертон забивает 0.83 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Вест Хэм Юнайтед
5
Побед
19
Игр
11
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Эвертон 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
01.01.2021 - 19:30 Эвертон 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
18.01.2020 - 17:45 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен Эвертон
Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
20.03.2022 - 18:30 Тоттенхэм 3 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Лига Европы 2021/2022
17.03.2022 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Севилья В
Чемпионат Англии 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 1 Завершен Астон Вилла В
Лига Европы 2021/2022
10.03.2022 - 19:45 Севилья 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
05.03.2022 - 19:30 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
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Последние матчи - Эвертон
Кубок Англии 2021/2022
20.03.2022 - 14:30 Кристал Пэлас 4 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
17.03.2022 - 21:45 Эвертон 1 - 0 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Эвертон 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
07.03.2022 - 22:00 Тоттенхэм 5 - 0 Завершен Эвертон П
Кубок Англии 2021/2022
03.03.2022 - 22:15 Эвертон 2 - 0 Завершен Борегем Вуд В
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Главные события
53'
Мейсон Холгейт ГООЛ!
34'
Майкл Кин
ГООЛ! Крессуэлл, Аарон
32'
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
33%
Ничья
33%
Эвертон
35%
П1: 7.04 Х: 3.46 П2: 1.63
П1: 6.00 Х: 3.20 П2: 1.53
П1: 7.04 Х: 3.46 П2: 1.63
П1: 7.04 Х: 3.46 П2: 1.63
П1: 2.14 Х: 2.70 П2: 4.40
Составы команд
Стартовый состав
  • 18
    Майкл Антонио
    Полузащитник
  • 8
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 22
    Мохамед Саид Бенрахма
    Полузащитник
  • 20
    Джаррод Боуэн
    Нападающий
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 3
    Крессуэлл, Аарон
    Защитник
    32
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 15
    Крейг Доусон
  • 24
    Райан Фредерикс
    Полузащитник
  • 22
    Лукаш Фабяньски
  • 9
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 17
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 9
    Ришарлисон
  • 11
    Грэй, Демарай
    Полузащитник
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 4
    Мейсон Холгейт
    53
  • 30
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 2
    Джонджо Кенни
    Защитник
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
    34
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Дэвид Мойес
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матча
9
Штрафные
6
5
Фолы
9
2
Блокировано ударов
4
3
Удары в створ
1
1
Угловые
3
Сейвы
1
52%
Владение мячом
48%
ЖК
1
1
Удары мимо
3
1
Офсайды
Трансляция
58'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Вест Гем знову виходить вперед! Івобі помилився в центрі поля, що призвело до швидко контратаки з вертикальним пасом на Антоніо. Майкл вийшов сам на сам з голкіпером, але не зміг переграти Пікфорда. На добиванні першим був Боуен, котрий перевів м'яч у сітку воріт. І підкат Миколенка не поміг.
56'
Дальній удар Грея (Евертон) полетів аж надто повз ворота.
Инфо
Перший гол для Холгейта у цьому розіграші чемпіонату.
53'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Миколенко з Рішарілсоном заробили кутовий, а Евертон зрівняв рахунок завдяки йому! Подача спричинила метушню у штрафному, якою скористався Холгейт, відправивши м'яч у правий кут воріт.
50'
Опасный момент
Господарі самі собі привезли небезпеку. Райс втратив м'яч у центрі поля, Івобі його підхопив і віддав в штрафний майданчик на Калверта-Льюїна, а нападник з метрів 10-ти пробив на силу з-під захисника.вище воріт.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Після 10-ти стартових розхитувальних хвилин почалися атаки в обидві сторони. Більш активним був Вест Гем, власне і більш точним теж. Евертон поки лише старається, адже по-справжньому воротам Фаб'янського "іриски" так і не загрожували. Миколенко не привозив в захисті, але і на атаку активно не грав.
Свисток
Перерва!
45+1'
Пікфорд забрав до рук навіс Бенрахма (Вест Гем) з правого флангу.
45'
Инфо
Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.
43'
Опасный момент
Антоніо (Вест Гем) вивели сам на сам з голкіпером, той обіграв Пікфорда, проте з гострого кута пробив в зовнішню сітку воріт.
40'
Опасный момент
Довгий виніс від Пікфорда (Евертон) дійшов до Річарлісона, котрий у боротьбі вибіг на ударну позицію, але пробив трохи вище правої дев'ятки.
39'
Миколенко навісив зі стандарту з лівого флангу у штрафний майданчик, але м'яч вибили захисники суперника.
37'
Форнальс (Вест Гем) непогано загострював з меж штрафного, але влучив у захисника - момент змарновано.
34'
Желтая карточка
Жовта для Кіна (Евертон) за грубий фол.
Инфо
Другий гол для Крессвелла у цьому сезоні.
32'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Який м'яч забиває Крессвелл! Захисник поклав м'яч зі стандарту з метрів 20-ти точно в праву дев'ятку. Фол до свого пасиву записав Холгейт, котрий звалив Боуена.
29'
Івобі (Евертон) класною вертикальною передачею намагався вивести Рішарлісона сам на сам, проте Фаб'янський на пару з Доусонос ліквідували загрозу.
27'
Намагався Миколенко вбігти у штрафний майданчник і отримати передачу від Калверта-Льюїна, але з того всього сфолив
26'
Миколенко розігрував атаку з партнерами на лівому фланзі, але під тиском суперників повинен був віддати назад.
24'
Довгий пас вперед від Кіна (Евертон) дійшов до Фаб'янського. Поки Калверт-Льюїн на голодному пайку.
22'
Тікали гості в контратаку, але вона завершилася лише неточним навісом Крессвелла - м'яч влучив у першого ж захисника.
19'
Івобі (Евертон) м'яко закинув у штрафний майданчик, але адресатом став лише голкіпер суперника.
17'
М'яч дійшов до Калверта-Льюїна (Евертон) у штрафному, але він зміг витиснути лише кутовий.
13'
Опасный момент
Побігли в контратаку господарі. Після дріботіння перед чужим штрафним м'яч все-таки майже дійшов до Форнальса у карній зоні, але той не зміг переграти голкіпера - Пікфорд дуже впевнено вийшов з воріт і виграв дуель в іспанця.
11'
Дальній удар Боуена полетів по центру - без проблем для голкіпера.
10'
Швидко Боуен (Вест Гем) скористався помилкою суперника, віддав вперед пас на Антоніо, а удар того з меж штрафного заблокував захисник.
9'
Фредерікс (Вест Гем) намагався загострити з правої частини штрафного майданчика, але його навіс опустився за воротами.
8'
Контратака гостей завершилася ударом Рішарлісона приблизно із зони пенальті, але у падінні бразилець пробив у суперника.
5'
Удар Форнальса (Вест Гем) з меж штрафного на себе прийняла захисна лінія опонента.
3'
Команди розпочали матч грою в центрі поля. Поки без акценту на вістрях.
Свисток
Матч розпочався!
Запасні гостей: Бегович, Доббін, Аллі, Брентвейт, Гордон, Ель-Газі, Прайс, Рондон, ван де Бек.
Евертон: Пікфорд - Холгейт, Кін, Годфрі - Кенні, Івобі, Дукуре, Миколенко - Рішарлісон, Грей - Калверт-Льюїн.
Запасні господарів: Ареола, Алесе, Влашич, Діоп, Крал, Масуаку, Нобл, Цоуфал, Ярмоленко.
Вест Гем: Фаб'янскі - Фредерікс, Доусон, Зума, Крессвелл - Соучек, Райс - Боуен, Бенрахма, Форнальс - Антоніо.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 31-го туру АПЛ, в якому Вест Гем прийме Евертон.
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Анонс матча Вест Хэм Юнайтед - Эвертон 03.04.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Лондон.

Дата проведения матча: 03.04.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Вест Хэм Юнайтед, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 17.10.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Лэмпард, Фрэнк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - Эвертон можно посмотреть 03.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший матч команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Тоттенхэм" - 20.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Кристал Пэлас - 20.03.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Кристал Пэлас.

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