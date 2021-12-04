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Аталанта - Наполи онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 03 апреля 2022, 16:00 - Gewiss Stadium
Главный судья: Марко Ди Белло
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
1 - 2
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64'
Наполи
Неаполь
Ход матча
14' Лоренцо Инсинье 35' Хосе Луис Паломино 37' Маттео Политано
46' Руслан Малиновский Вышел: Алексей Миранчук 46' Ханс Хатебур Вышел: Жереми Бога
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
38%
Ничья
31%
Наполи
31%
П1: 1.13 Х: 8.23 П2: 17.00
П1: 1.13 Х: 6.00 П2: 21.00
П1: 1.13 Х: 8.23 П2: 17.00
П1: 1.13 Х: 8.23 П2: 17.00
П1: 2.55 Х: 2.60 П2: 3.40
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иНаполи, когда Аталанта играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • За последние 22 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 10 раз, 7 сыграла в ничью и 5 победы команды Наполи. Разница голов 34-23 в пользу команды Аталанта.
  • Во время последних 47 встреч, команда Аталанта выиграла 17 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 59-57 в пользу команды Наполи
  • Игры прошлого года: 4-2 (Аталанта дома) и 4-1 (Наполи дома).
  • Вы знали, что Аталанта забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Наполи забил 26% голов между минутами 46-60?
  • Аталанта не проигрывает в последних 4 играх.
  • Аталанта не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Наполи не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Наполи без побед над Аталанта в последних 3 играх.
  • В домашних матчах Аталанта не проигрывает Наполи в последних 3 встречах.
  • Аталанта не забивает в 3 из их 14 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Наполи не забивает в 1 из их 15 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Домашняя статистика Аталанта в сезоне 4-6-4
  • Выездная статистика Наполи в сезоне 10-4-1
  • Mario Pasalic отдал больше всего передач в Аталанта с 6 передачами. Lorenzo Insigne лучший распасовщик Наполи (6 передач)
  • Аталанта не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Наполи пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 42% матчей, Наполи выигрывает в 43% матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Наполи выигрывает в 43%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 1 гол(а).
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Наполи в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 3, команда Наполи выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Наполи.
  • Команда Наполи выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Аталанта забивает 2.2 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 1.8 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Наполи - 4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Наполи - 1.6.
  • Аталанта забивает 2.03 гола, играя дома, а Наполи забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Аталанта
11
Побед
26
Игр
10
Побед
Наполи
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 21:45 Наполи 2 - 3 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
21.02.2021 - 18:45 Аталанта 4 - 2 Завершен Наполи
Кубок Италии 2020/2021
10.02.2021 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершен Наполи
Кубок Италии 2020/2021
03.02.2021 - 21:45 Аталанта 0 - 0 Завершен Наполи
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
20.03.2022 - 21:45 Болонья 0 - 1 Завершен Аталанта В
Лига Европы 2021/2022
17.03.2022 - 19:45 Байер 0 - 1 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
13.03.2022 - 19:00 Аталанта 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Лига Европы 2021/2022
10.03.2022 - 22:00 Аталанта 3 - 2 Завершен Байер В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.03.2022 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершен Аталанта П
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2021/2022
19.03.2022 - 16:00 Наполи 2 - 1 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Эллас Верона 1 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.03.2022 - 21:45 Наполи 0 - 1 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
27.02.2022 - 21:50 Лацио 1 - 2 Завершен Наполи В
Лига Европы 2021/2022
24.02.2022 - 22:00 Наполи 2 - 4 Завершен Барселона П
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Главные события
Руслан Малиновский
Вышел: Алексей Миранчук
46'
Ханс Хатебур
Вышел: Жереми Бога
46'
37'
Маттео Политано ГООЛ!
Хосе Луис Паломино
35'
14'
Лоренцо Инсинье ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
38%
Ничья
31%
Наполи
31%
П1: 1.13 Х: 8.23 П2: 17.00
П1: 1.13 Х: 6.00 П2: 21.00
П1: 1.13 Х: 8.23 П2: 17.00
П1: 1.13 Х: 8.23 П2: 17.00
П1: 2.55 Х: 2.60 П2: 3.40
Составы команд
12
Муссо, Хуан
19
Джимшити, Берат
6
Хосе Луис Паломино
42
Scalvini, Giorgio
33
Ханс Хатебур
11
Фреулер, Ремо
15
Мартен де Роон
77
Заппакоста, Дэвид
20
Копмейнерс, Теун
9
Луис Муриэль
18
Руслан Малиновский
25
Давид Оспина
59
Zanoli, Alessandro
5
Жезус, Хуан
26
Калиду Кулибали Йеро
6
Руй, Марио
99
Ангуисса, Андрэ Замбо
68
Станислав Лоботка
21
Маттео Политано
20
Пётр Зелиньский
24
Лоренцо Инсинье
14
Дрис Мертенс
Стартовый состав
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
    46
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
    46
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
    35
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
    37
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
    14
  • 99
    Ангуисса, Андрэ Замбо
    Полузащитник
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 59
    Zanoli, Alessandro
    Защитник
  • 5
    Жезус, Хуан
    Защитник
  • 26
    Калиду Кулибали Йеро
    Нападающий
  • 6
    Руй, Марио
    Защитник
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Лучано Спаллетти
Статистика матча
9
Штрафные
9
9
Фолы
6
8
Удары мимо
6
Угловые
2
Удары в створ
4
2
Сейвы
1
2
Блокировано ударов
Офсайды
3
1
ЖК
Трансляция
59'
Замена
Политано уступил место на поле Эльмасу.
58'
Гоооол!!!
Аталанта возвращается в игру! Де Рон головой вколотил мяч в девятку после подачи Миранчука. Интрига жива!
55'
Муриэль оказался на газоне после столкновения с Ангисса в штрафной площади. Несмотря на формальный повод, арбитр решил не указывать на точку.
51'
Снова неточно пробивает Бога. На этот раз Жереми не исполнил обводящий удар в дальний угол.
49'
Бога головой замыкал подачу с противоположного фланга. Эта попытка забить не увенчалась успехом.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Замена
В перерыве тренер Аталанты снял с игры Малиновского и Хатебура. Вместо них на поле выйдут Миранчук и Бога.
Наполи безжалостно наказал соперника за ошибки в обороне. Несмотря на удручающие итоги первого тайма, у Аталанты остаётся шанс исправить ситуацию во второй половине встречи.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
37'
Гоооол!!!
Оборона Аталанты вскрыта одним пасом! Инсинье изящно забросил мяч в штрафную, а Политано ударом с разворота отправил снаряд в самый уголок. Наполи делает серьёзную заявку на победу!
43'
Скальвини опередил оппонентов на ближней штанге и нанёс удар головой. Мяч прошёл над перекладиной.
35'
Желтая карточка
Паломино с нарушением правил остановил проход Лоботки к воротам.
32'
В сравнении с динамичным началом встречи, темп игры существенно снизился. Видимо, силы понемногу покидают парней Гасперини.
27'
Крайне неточный удар с рабочей левой нанёс Малиновский. Руслан определенно способен на большее.
25'
Паломино выиграл верх на угловом в чужой штрафной площади, но пробил неточно.
23'
Неаполитанцы долго разыгрывали мяч у чужих ворот, но закончилась атака необдуманной безадресной подачей.
20'
Опасный момент
Фройлер хватается за голову! Пробей он чуть точнее, мяч точно оказался бы в сетке.
17'
Офсайд
Атака гостей развивалась стремительно, но передача на Мертенса была ошибкой. Бельгиец находился в положении вне игры.
14'
Гоооол!!!
Под оглушительный свист трибун Инсинье забивает с точки! Капитан Наполи невероятно хладнокровен!
13'
Опасный момент
После просмотра видеоповтора арбитр принимает решение назначить пенальти в ворота Аталанты!
8'
Опасный момент
Великолепный сейв совершил Оспина! Колумбийский голкипер вытащил мяч из самого угла после удара Малиновского и тут же бросился подбадривать партнёров. На старте поединка гостям действительно тяжело.
11'
Команда из Неаполя впервые взяла мяч под контроль и тут же умудрилась создать угрозу воротам соперника. Похоже, Муссо сбивал Мертенса в штрафной площади. Судейская бригада проверяет эпизод на предмет фола.
5'
Отлично действуют в прессинге бергамаски, раз за разом вынуждая соперника ошибаться.
3'
Ударом со штрафного Муриэль угодил в стенку.
2'
Малиновский получил болезненный удар по ноге от Кулибали. Аталанта получит право на стандарт из хорошей позиции.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо – Дьимсити, Паломино, Скальвини – Дзаппакоста, Фройлер (к), де Рон, Хатебур – Копмейнерс, Малиновский, Муриэль.
Инфо
Стартовый состав Наполи: Оспина – Дзаноли, Жезус, Кулибали, Руй – Ангисса, Лоботка, Зелинский – Политано, Мертенс, Инсинье (к).
Борющаяся за еврокубки Аталанта на своём поле примет претендента на чемпионство Наполи. Нас ожидает захватывающий поединок!
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Серии А Аталанта – Наполи.
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Анонс матча "Аталанта" - Наполи 03.04.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 03.04.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение Наполи и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 04.12.2021 закончилось со следующими результатом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Лучано Спаллетти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Наполи можно посмотреть 03.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Болонья - 20.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Удинезе - 19.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Наполи.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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