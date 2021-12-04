Аталанта - Наполи онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - Наполи 03.04.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 03.04.2022

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение Наполи и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 04.12.2021 закончилось со следующими результатом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Лучано Спаллетти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Болонья - 20.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Лучано Спаллетти



Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Удинезе - 19.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Наполи.

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