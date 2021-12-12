Кристал Пэлас - Эвертон онлайн трансляция матча

Поединок между командой Кристал Пэлас (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022.
Дата проведения матча: 20.03.2022
Время начала матча: 14:30
История противостояний между командами Кристал Пэлас (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Кристал Пэлас, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Кристал Пэлас и Эвертон в предыдущем футбольном матче 12.12.2021 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Патрик Виейра и Лэмпард, Фрэнк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Кристал Пэлас (Лондон)
Год основания Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Патрик Виейра
Прошедший поединок команды Кристал Пэлас был сыгран против "Манчестер Сити" - 14.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Ньюкасл - 17.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.
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