Кристал Пэлас - Эвертон онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Кристал Пэлас иЭвертон, когда Кристал Пэлас играет дома, 0- 0. 5 игры закончились с этим результатом

За последние 13 встреч когда команда Кристал Пэлас играла дома, команда Кристал Пэлас выиграла 2 раз, 6 сыграла в ничью и 5 победы команды Эвертон. Разница голов 13-9 в пользу команды Эвертон.

Во время последних 24 встреч, команда Кристал Пэлас выиграла 5 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-23 в пользу команды Эвертон

Кристал Пэлас не проигрывает в последних 5 играх.

Эвертон проиграл 4 выездных матчей подряд.

Кристал Пэлас выигрывает первый тайм в 27% матчей, Эвертон выигрывает в 15% матчей.

Кристал Пэлас выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Эвертон выигрывает в 15%.

Победителем прошлой встречи была команда Кристал Пэлас.

В их последнюю встречу команда Кристал Пэлас победила в 2 гол(а).

Когда Кристал Пэлас лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.

Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Кристал Пэлас проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Кристал Пэлас's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Кристал Пэлас (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Кристал Пэлас выиграла 1, команда Эвертон выиграла 2, 2 ничьи.

Кристал Пэлас забивает 1.2 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.4 гола против команды Кристал Пэлас (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Кристал Пэлас и Эвертон - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Кристал Пэлас и Эвертон - 1.

Кристал Пэлас забивает 1.57 гола, играя дома, а Эвертон забивает 0.86 гола, играя на выезде (в среднем).

У команды Эвертон серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Обе команды не забили в своем последнем матче.