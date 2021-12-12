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Кристал Пэлас - Эвертон онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 20 марта 2022, 14:30
Главный судья: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матча:
Кристал Пэлас
Лондон
4 - 0
Обновить
90'+5
Эвертон
Ливерпуль
Ход матча
17' Таунсенд, Андрос Вышел: Грэй, Демарай 25' Гуэхи, Марк 41' Жан-Филипп Матета
46' Джонджо Кенни Вышел: Калверт-Левин, Доминик 62' Энтони Гордон 64' Андре Гомиш 71' Эзе, Эберечи Вышел: Лука Миливоевич 71' Жан-Филипп Матета Вышел: Одсонн Эдуар 73' Коулмен, Шимус Вышел: Ивоби, Алекс 79' Заа, Вильфрид 84' Олисе, Майкл Вышел: Кристиан Бентеке 84' Куяте, Шейху Вышел: Уилл Хьюз
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Кристал Пэлас
36%
Ничья
29%
Эвертон
36%
П1: 4.88 Х: 1.59 П2: 4.16
П1: 3.75 Х: 1.73 П2: 4.33
П1: 4.88 Х: 1.59 П2: 4.16
П1: 4.88 Х: 1.59 П2: 4.16
П1: 2.48 Х: 2.46 П2: 3.85
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Кристал Пэлас иЭвертон, когда Кристал Пэлас играет дома, 0- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • За последние 13 встреч когда команда Кристал Пэлас играла дома, команда Кристал Пэлас выиграла 2 раз, 6 сыграла в ничью и 5 победы команды Эвертон. Разница голов 13-9 в пользу команды Эвертон.
  • Во время последних 24 встреч, команда Кристал Пэлас выиграла 5 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-23 в пользу команды Эвертон
  • Кристал Пэлас не проигрывает в последних 5 играх.
  • Эвертон проиграл 4 выездных матчей подряд.
  • Кристал Пэлас выигрывает первый тайм в 27% матчей, Эвертон выигрывает в 15% матчей.
  • Кристал Пэлас выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Эвертон выигрывает в 15%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Кристал Пэлас.
  • В их последнюю встречу команда Кристал Пэлас победила в 2 гол(а).
  • Когда Кристал Пэлас лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Кристал Пэлас проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Кристал Пэлас's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Кристал Пэлас (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Кристал Пэлас выиграла 1, команда Эвертон выиграла 2, 2 ничьи.
  • Кристал Пэлас забивает 1.2 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.4 гола против команды Кристал Пэлас (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Кристал Пэлас и Эвертон - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Кристал Пэлас и Эвертон - 1.
  • Кристал Пэлас забивает 1.57 гола, играя дома, а Эвертон забивает 0.86 гола, играя на выезде (в среднем).
  • У команды Эвертон серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Кристал Пэлас
3
Побед
16
Игр
6
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 18:30 Кристал Пэлас 3 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
26.09.2020 - 17:45 Кристал Пэлас 1 - 2 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
08.02.2020 - 15:15 Эвертон 3 - 1 Завершен Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2019/2020
10.08.2019 - 17:45 Кристал Пэлас 0 - 0 Завершен Эвертон
Последние матчи - Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Кристал Пэлас 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
05.03.2022 - 17:00 Вулверхэмптон 0 - 2 Завершен Кристал Пэлас В
Кубок Англии 2021/2022
01.03.2022 - 21:30 Кристал Пэлас 2 - 1 Завершен Сток Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
26.02.2022 - 17:00 Кристал Пэлас 1 - 1 Завершен Бернли Н
Чемпионат Англии 2021/2022
23.02.2022 - 21:30 Уотфорд 1 - 4 Завершен Кристал Пэлас В
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Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
17.03.2022 - 21:45 Эвертон 1 - 0 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Эвертон 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
07.03.2022 - 22:00 Тоттенхэм 5 - 0 Завершен Эвертон П
Кубок Англии 2021/2022
03.03.2022 - 22:15 Эвертон 2 - 0 Завершен Борегем Вуд В
Чемпионат Англии 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Эвертон 0 - 1 Завершен Манчестер Сити П
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Главные события
Олисе, Майкл
Вышел: Кристиан Бентеке
84'
Куяте, Шейху
Вышел: Уилл Хьюз
84'
ГООЛ! Заа, Вильфрид
79'
73'
Коулмен, Шимус
Вышел: Ивоби, Алекс
Эзе, Эберечи
Вышел: Лука Миливоевич
71'
Жан-Филипп Матета
Вышел: Одсонн Эдуар
71'
64'
Андре Гомиш
62'
Энтони Гордон
46'
Джонджо Кенни
Вышел: Калверт-Левин, Доминик
ГООЛ! Жан-Филипп Матета
41'
ГООЛ! Гуэхи, Марк
25'
17'
Таунсенд, Андрос
Вышел: Грэй, Демарай
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Кристал Пэлас
36%
Ничья
29%
Эвертон
36%
П1: 4.88 Х: 1.59 П2: 4.16
П1: 3.75 Х: 1.73 П2: 4.33
П1: 4.88 Х: 1.59 П2: 4.16
П1: 4.88 Х: 1.59 П2: 4.16
П1: 2.48 Х: 2.46 П2: 3.85
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Джек Батленд
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Нападающий
    71 41
  • 7
    Олисе, Майкл
    Полузащитник
    84
  • 20
    Эзе, Эберечи
    Полузащитник
    71
  • 23
    Конор Галлахер
  • 8
    Куяте, Шейху
    Полузащитник
    84
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Защитник
  • 6
    Гуэхи, Марк
    Защитник
    25
  • 16
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 17
    Клайн, Нэтэниэл
    Защитник
  • 11
    Заа, Вильфрид
    Нападающий
    79
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 14
    Таунсенд, Андрос
    Полузащитник
    17
  • 24
    Энтони Гордон
    62
  • 21
    Андре Гомиш
    64
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 2
    Джонджо Кенни
    Защитник
    46
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
    73
  • 7
    Ришарлисон
Запасные игроки
Тренеры
  • Патрик Виейра
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матча
16
Штрафные
9
8
Фолы
13
2
Удары мимо
7
56%
Владение мячом
44%
5
Угловые
4
1
Офсайды
3
5
Удары в створ
4
2
Блокировано ударов
2
4
Сейвы
1
ЖК
2
Трансляция
88'
Инфо
53% володіння за господарями на цю хвилину.
86'
Гоооол!!!
ГОЛ! Галлахер із центру штрафного пробити Пікфорда потужним пострілом не зумів, проте Х'юзу вже ніхто не заважав розстріляти порожні ворота!
84'
Замена
Х'юс вийшов замість Куяте.
83'
Замена
Олісе замінений на Бентеке.
82'
Грей завершив наближення до центральної зони штрафного пострілом низом у руки голкіпера.
81'
Евертон намагається атакувати, проте часу майже не залишилося.
79'
Гоооол!!!
ГОЛ! Що зараз відбулося?! Заха доставив м'яча на правий фланг штрафного для Олісе, проте той у дотик пробив узагалі невдало, однак м'яч примудрився зависнути у повітрі, ударитися об дальню стійку, та відскочити на ногу Заха!
78'
Опасный момент
Заха зумів обійти на правому фланзі штрафного Холгейта, після чого почав підбирати ногу для завершального удару, і саме цієї миті його накрили.
77'
Рішарлісон у темп відіграв на лівий фланг штрафного для Грея, проте той у дотик прострілив в руки голкіперу.
75'
Гордон із лівого флангу виконав високу подачу на дальню сторону штрафного, проте Івобі до такого пасу точно б не дотягнувся.
73'
Замена
Івобі вийшов замість Коулмена.
73'
Едуард із лівого флангу дотягнув м'яча до дальньої сторони штрафного, де зіграв на Олісе, але той у дотик пробив над воротами.
71'
Замена
Матета поступився місцем на полі для Едуарда.
71'
Замена
Езе було замінено на Мілівоєвіча.
70'
Подача зі стандарту на правому фланзі від господарів знову була невдалою.
68'
Олісе знову розганяв атаку правим флангом, проте цього разу на ньому вже без картки сфолив Холгейт.
66'
Опасный момент
Грей зумів на правому фланзі розвернути фінтом двох суперників, після чого пробив повз дальню стійку зі входу до штрафного!
64'
Желтая карточка
Штрафний Пелас розіграли невдало, проте в атаці у відповідь Гомеш втратив м'яча на лівому фланзі, після чого поклав на газон усе того ж Олісе.
62'
Желтая карточка
Гордон штовхнув у плече Олісе, який тільки-но набирав хід правим флангом атаки.
61'
Холгейт подачею з лівого флангу спрямував м'яча в руки Батленда.
59'
Инфо
Миколенко на розминці. Може й вийде на поле.
58'
Рішарлісон укладував м'яча в ноги Грею передачею на лівий фланг атаки, проте не втрапив в темп партнера.
57'
Пошкодження отримав Куяте під час боротьби за верховий м'яч проти Рішарлісона на правому фланзі власного штрафного.
55'
Пресинг уп'ятьох від гостей по формації "трапеція" легко обходять суперники за допомогою широкого розіграшу.
53'
Инфо
58% контролю м'яча за господарями. Де атаки від Евертону?!
51'
Заха на лівому фланзі штрафного показав пару фінтів, проте Годфрі підрізав простріл на кутовий.
49'
Офсайд
Галлахер зачепився за подачу з лівого флангу в дальню сторону штрафного, скинув головою на Олісе, проте той уже стояв у осфаді.
48'
Олісе вже трьох накрутив на вході до правого флангу штрафного, однак пробити йому все одно не дали, як і прострілити. Кутовий.
46'
Замена
Гордон зіштовхнувся з Олісе біля центральної лінії, а потім ще й настукав супернику по ногах. Калеверт-Льюїн вийшов поперерві замість Кенні.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Пелас зовсім розвалився на початку зустрічі й тільки провина Рішарлісона є в тому, що Евертон цим не скористався. У подальшому команда Вієйра вже зібралася докупи, і навіть більше — забила, та ще й зробила це двічі! Як підсумок, Евертон зараз виглядає зовсім кволо, а ось "орли", навпаки, разючі в кожній блискавичній атаці.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
Матета зберіг м'яча для Захи на лівому фланзі атаки, проте простріл партнера по команді потім відправив м'яча за лицьову.
45+1'
Опасный момент
Матета отримав закидання до центрального входу до штрафного, проте саме цієї миті йому стрибнув у ноги в підкаті Коулмен!
45'
Инфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 4 хв.
43'
А цього разу вже Гордон жорстко зіграв проти Галлахера майже в тій самій зоні.
42'
Знову страждає обличчя Галлахера, проте цього разу від локтя Кіна після боротьби в повітрі в центрі поля.
40'
Гоооол!!!
ГОЛ! Заха виконав простріл із лівого флангу в контратаці, після чого Матета вдало відкрився в центрі штрафного з пострілом в дальній в один дотик!
39'
Опасный момент
Закидання з глибини поля пішло в напрямку Рішарлісона на лівий фланг штрафного, проте постріл першим дотиком зовнішньою стороною стопи йому не вдався. До голкіпера спрямував м'яча.
37'
Олісе намагався вискочити до контратаки правим флангом, проте Кін його швидко зупинив.
36'
Уголовой
Грей подавав на дальній бік штрафного, проте Годфрі пробив головою невдало.
35'
Грей прострілом з правого флангу заробив кутовий.
33'
Опасный момент
Матета отримав закидання на правий фланг атаки, після чого вже від лицьової стріляв на ближню стійку, проте Заха у дотик не влучив у ворота.
32'
Офсайд
Грей накидав зі штрафного на дальній кут воротарського, проте Холгейт там стояв уже в офсайді.
31'
Гордон отримав по ногам від Мітчелла під час проходу правим флангом атаки.
30'
Езе не втримався на ногах під час передачі партнера з центрального кола на лівий фланг.
30'
Катає м'яча зараз Пелас.
28'
Спроба дальнього пострілу від Гомеша із лівого півфлангу пройшла повз ближню стійку.
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! Олісе подав на ближній кут воротарського, де партнер не дотягнувся, але далі був Гуехі, який пробив головою в дальній кут!
25'
Опасный момент
Пікфорд вибив із ближньої дев'ятки спробу Олісе напряму закрутити м'яча в ворота з кутового на правому фланзі.
24'
Олісе прокинув м'яча собі на хід правим флангом повз Гомеша, проте той устиг вибити його на кутовий.
22'
Гомеш заїхав миском бутси по зубах Галлахера біля центральної лінії на лівому фланзі атаки.
20'
Заха з лівого флангу зіграв в центр штрафного на Езе, а той із розвороту другим дотиком пробив до рук голкіпера під ближню стійку.
19'
Фол на чужій половині збоку Гордона під час спроби дістатися до м'яча.
17'
Замена
Грей вийшов замість травмованого Таунсенда.
16'
Таунсенда підняли на ноги, проте на ліву він точно спиратися найближчим часом не зможе.
14'
Лікарі чаклують над гравцем Евертона безпосередньо на полі.
12'
Дуже невдало наступив на ногу Таунсенд біля кутового прапорця на правому флангу. Потрібна заміна.
10'
Таунсенд зі штрафного на правому фланзі виконав подачу на голову супернику.
8'
Опасный момент
Передачею на правий фланг штрафного знайшли того ж Рішарлісона, проте він одразу з развороту пробив кудись за трибуни. Де захист господарів?
7'
Офсайд
Знову Рішарлісон упав на правому фланзі чужого штрафного, проходячи мимо Гуехі, проте пас на нього Гордон віддавав до офсайду.
6'
Пелас намагається вийти до атаки після такого жвавого старту від суперників.
5'
Уголовой
На дальньому куті воротарського Холгейт завершував подачу кутового з правого флангу, проте пробив головою над воротами.
4'
Перехоплена спроба Годфрі передачею запустити м'яча до правого флангу штрафного.
3'
Пенальті Евертону ніхто не подарував.
2'
Опасный момент
Гуехі ледь не втратив м'яча в своєму штрафному, після чого почав тягнутися підкатом у ноги Рішарлісону, начебто дотягнувся, проте суперник не підіймається.
2'
Опасный момент
Кін зачепився в центрі штрафного за подачу зі стандарту з лівого флангу, якось криво пробив убік дальньої стійки, де партнер не встиг замкнути!
1'
Гордон уже устиг заробити штрафний на лівому фланзі атаки.
1'
Евертон розпочав гру зі спроб затягнути м'яча до чужої половини.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Лонерган, Тайрер, Паттерсон, Калверт-Льюїн, Грей, Івобі, Миколенко, Брантвейт, Прайс.
Евертон: Пікфорд — Коулман, Холгейт, Годфрі, Кін — Кенні, Дукуре, Гомеш, Гордон — Таунсенд — Ришарлісон.
Запасні: Гуайта, Ворд, Томкінс, Келлі, Мілівоєвіч, Ридевальд, Х'юз, Едуард, Бентеке.
Крістал Пелас: Батленд — Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Галлахер, Куяте — Олісе, Езе, Заха — Матета.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію чвертьфінального поєдинку Кубку Англії. На полі стадіону Селхерст Парк (Лондон, Англія) зіграють Кристал Пелас и Евертон.
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Анонс матча Кристал Пэлас - Эвертон 20.03.2022, Кубок Англии

Поединок между командой Кристал Пэлас (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022.

Дата проведения матча: 20.03.2022
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Кристал Пэлас (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Кристал Пэлас, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Кристал Пэлас и Эвертон в предыдущем футбольном матче 12.12.2021 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Патрик Виейра и Лэмпард, Фрэнк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кристал Пэлас - Эвертон можно посмотреть 20.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча Кристал Пэлас - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кристал Пэлас (Лондон)
Год основания Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Прошедший поединок команды Кристал Пэлас был сыгран против "Манчестер Сити" - 14.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Ньюкасл - 17.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

Следите за результатами матча Кристал Пэлас - Эвертон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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