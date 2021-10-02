Эвертон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча Эвертон - "Манчестер Юнайтед" 09.04.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 09.04.2022

Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Эвертон в предыдущем футбольном матче 02.10.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)

Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против "Бернли" - 06.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Бернли".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Страна: Англия

Тренер: Ральф Рангник



Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Лестер Сити - 02.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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