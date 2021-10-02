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Эвертон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 09 апреля 2022, 14:30 - Гудисон Парк
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
1 - 0
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67'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
27' Энтони Гордон 36' Фред Вышел: Поль Погба
51' Поль Погба
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
31%
Ничья
25%
Манчестер Юнайтед
44%
П1: 5.60 Х: 2.37 П2: 2.24
П1: 5.50 Х: 2.10 П2: 2.10
П1: 5.60 Х: 2.37 П2: 2.24
П1: 5.60 Х: 2.37 П2: 2.24
П1: 3.95 Х: 2.75 П2: 2.20
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Эвертон иМанчестер Юнайтед, когда Эвертон играет дома, 0- 2. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Эвертон и Манчестер Юнайтед 0-2. 11 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 30 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 7 раз, 5 сыграла в ничью и 18 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 51-33 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Во время последних 63 встреч, команда Эвертон выиграла 8 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 40 раз. Разница забитых и пропущенных голов 117-56 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Игры прошлого года: 1-3 (Эвертон дома) и 3-3 (Манчестер Юнайтед дома).
  • Вы знали, что Эвертон забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Эвертон получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Эвертон не забивает в 5 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 14 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Abdoulaye Doucoure отдал больше всего передач в Эвертон с 4 передачами. Paul Pogba лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (9 передач)
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 17% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33% матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 0, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, 2 ничьи.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Команда Эвертон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Эвертон забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 2.6 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Манчестер Юнайтед - 3.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Манчестер Юнайтед - 1.8.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Эвертон забивает 1.41 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.73 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Эвертон проиграл 3 матчей подряд.
  • Richarlison лучший бомбардир Эвертон с 7 голами. Cristiano Ronaldo забил 12 раз за Манчестер Юнайтед
Личные встречи
Эвертон
5
Побед
22
Игр
10
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
06.02.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 3 Завершен Эвертон
Кубок английской лиги 2020/2021
23.12.2020 - 22:00 Эвертон 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
07.11.2020 - 16:15 Эвертон 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
06.04.2022 - 21:30 Бернли 3 - 2 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
03.04.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 1 Завершен Эвертон П
Кубок Англии 2021/2022
20.03.2022 - 14:30 Кристал Пэлас 4 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
17.03.2022 - 21:45 Эвертон 1 - 0 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Эвертон 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Лига Чемпионов 2021/2022
15.03.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Атлетико П
Чемпионат Англии 2021/2022
12.03.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.03.2022 - 18:30 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
26.02.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Уотфорд Н
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Новости команд
Главные события
51'
Поль Погба
36'
Фред
Вышел: Поль Погба
ГООЛ! Энтони Гордон
27'
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
31%
Ничья
25%
Манчестер Юнайтед
44%
П1: 5.60 Х: 2.37 П2: 2.24
П1: 5.50 Х: 2.10 П2: 2.10
П1: 5.60 Х: 2.37 П2: 2.24
П1: 5.60 Х: 2.37 П2: 2.24
П1: 3.95 Х: 2.75 П2: 2.20
Составы команд
22
Джордан Пикфорд
19
Виталий Миколенко
5
Майкл Кин
22
Бен Годфри
23
Коулмен, Шимус
17
Ивоби, Алекс
6
Аллан
8
Дельф, Фабиан
9
Ришарлисон
9
Калверт-Левин, Доминик
24
Энтони Гордон
1
Де Хеа, Дэвид
29
Уан-Биссака, Аарон
3
Виктор Нильссон-Линделёф
6
Харри Магуайр
27
Теллеш, Алекс
17
Фред
31
Неманья Матич
25
Джейдон Санчо
18
Бруно Фернандес
10
Рэшфорд, Маркус
7
Криштиану Роналду
Стартовый состав
  • 9
    Ришарлисон
  • 9
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 24
    Энтони Гордон
    27
  • 17
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 6
    Аллан
    Полузащитник
  • 8
    Дельф, Фабиан
    Полузащитник
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 17
    Фред
    Нападающий
    36
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Ральф Рангник
Статистика матча
8
Штрафные
3
2
Фолы
6
2
Удары в створ
2
5
Угловые
4
1
Офсайды
2
2
Сейвы
1
35%
Владение мячом
65%
1
Блокировано ударов
3
2
Удары мимо
ЖК
1
Трансляция
64'
Замена
Рангник выпустил на поле Элангу и Мату. Рэшфорд и Матич отправились отдыхать.
62'
Динамичный и зрелищный футбол демонстрируют команды в последние несколько минут. Игра проходит в формате атака на атаку.
56'
Миколенко вывел на ударную позицию Гордона, но тот пробил слишком слабо. Энтони мог распорядиться мячом гораздо эффективнее.
54'
Годфри пришёл на угловой и нашёл возможность для удара с подачи Гордона. Центральному защитнику Эвертона не хватило лишь точности.
51'
Желтая карточка
Погба в подкате ударил по ногам Гордона. Первое предупреждение в сегодняшнем матче.
50'
Фантастический длинный пас выдал Фернандеш, но Рэшфорд не смог принять мяч. Португалец разочарован упущенной возможностью.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
На первый тайм «ириски» уходят с минимальным преимуществом благодаря голу Гордона. Юнайтед этого так не оставит. Самое интересное впереди.
45+1'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
К основному времени первого тайма добавлена 1 минута.
43'
Миколенко головой выносит мяч на угловой. За спиной защитника находился Роналду, готовый замкнуть навесную передачу с фланга.
40'
Пикфорд здорово сыграл на выходе и перехватил прострел Тельеша на Роналду.
36'
Замена
Фред покинул поле в связи с повреждением. Вместо него играть будет Погба.
36'
Опасный момент
Рикошет едва не застал врасплох де Хеа во второй раз! Испанский голкипер успел среагировать в последний момент.
35'
Команды обменялись позиционными атаками без особой угрозы воротам.
30'
Опасный удар головой наносил Кин. К счастью для манкунианцев, мяч разминулся со штангой.
27'
Гоооол!!!
Эвертон открывает счёт! Гордон поразил ворота соперника ударом из-за пределов штрафной! Гол запишут на игрока Эвертона, но решающую роль в эпизоде сыграл рикошет от Магуайра.
23'
Кальверт-Льюин, оказавшись с мячом на фланге, не нашёл вариантов продолжения атаки.
17'
Миколенко получил мяч штрафной соперника, но не сумел продолжить атаку. Ван-Биссака выполнил чистый отбор в подкате.
16'
Манчестер Юнайтед полностью захватил инициативу и проводит одну опасную атаку за другой.
12'
Ещё один великолепный сейв совершает Пикфорд. На этот раз он парировал удар Рэшфорда головой.
9'
Рэшфорд выиграл подбор после неудачного стандарта и нанёс удар по воротам. Пикфорд надёжно действует на линии.
8'
Тельеш заработал для своей команды штрафной из хорошей позиции. У мяча Фернандеш.
3'
Эвертон начинает поединок с позиции силы. Хозяева больше времени проводят с мячом.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Эвертона: Пикфорд – Миколенко, Годфри, Кин, Коулмен (к) – Ивоби, Аллан, Делф – Ришарлисон, Кальверт-Льюин, Гордон.
Инфо
Стартовый состав Манчестер Юнайтед: де Хеа – Тельеш, Магуайр (к), Линделёф, Ван-Биссака – Матич, Фред, Фернандеш – Санчо, Роналду, Рэшфорд.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ Эвертон – Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча Эвертон - "Манчестер Юнайтед" 09.04.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 09.04.2022
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Эвертон в предыдущем футбольном матче 02.10.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 09.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против "Бернли" - 06.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Бернли".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Лестер Сити - 02.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Эвертон - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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